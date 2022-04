The Verge: Meta wil in 2024 zijn eerste augmentend reality-bril uitbrengen

Meta wil medio 2024 zijn eerste augmented reality-bril uitbrengen, schrijft The Verge op basis van interne bronnen. Daarnaast zou er al gewerkt worden aan een lichter model, dat in 2026 moet verschijnen. Meta wil niet reageren op vragen van The Verge over de ar-bril en de roadmap daarvan.

De werknemers die bij het project betrokken zijn, mogen daar niet publiekelijk over spreken, schrijft The Verge. Daarom zijn de bronnen anoniem gebleven.

Het besturingssysteem van de bril zou gebaseerd zijn op Android. Volgens de bronnen wilde Meta het besturingssysteem oorspronkelijk baseren op Google Fuschia, dat nu nog in ontwikkeling is. De bril moet er in ieder geval uitzien als een normale bril. Een belangrijke functie van de ar-bril, is videobellen via hologrammen. Hiermee wil Meta-topman Mark Zuckerberg "een meer meeslepende ervaring bieden".

Zuckerberg wil dat bereiken met een gezichtsveld van 70 graden, maar dat is met het huidige ontwerp van de bril 'niet haalbaar', zeggen de bronnen. "De bril lijkt op het zwarte montuur van Superman wanneer hij vermomd is als Clark Kent". De bril weegt naar verluidt 100 gram, wat vier keer zwaarder is dan een gewone bril en maakt gebruik van "aangepaste golfgeleiders en microled-projectoren" voor het scherm. De gebruiker moet de bril besturen met zijn oogbewegingen via eye-tracking. Ook krijgt het montuur een camera aan de voorkant en ingebouwde speakers in het frame.

Meta heeft halfgeleiderfabriekanten in Azië ingeschakeld om chips op maat te maken voor de brillen die in de tweede helft van dit decennium moeten uitkomen. In 2026 moet er namelijk een nieuwe versie van de eerste ar-bril uitkomen 'met een lichter, geavanceerder ontwerp'. Twee jaar later wil Meta naar verluidt een derde generatie leveren. "De werknemers van Meta zwoegen om de eerste generatie op tijd te leveren", zeggen de bronnen tegen The Verge.

Verder is Meta ook van plan om een 'goedkopere slimme bril met codenaam Hypernova' uit te brengen in 2024. Deze zou voorzien zijn van een hud die ontvangen meldingen laat zien en de bril kan worden gekoppeld aan een smartphone. Hoe deze bril er precies uit gaat zien, is niet bekend.