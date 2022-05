Meta meldt dat komende high-end VR-headset 'veel duurder dan 800 dollar' wordt

Meta meldt dat een genoemde prijs van 800 dollar voor zijn komende high-end Project Cambria-headset voor VR en AR incorrect is. De headset zal 'significant' meer gaan kosten. Meta zou tot 2024 vier nieuwe headsets willen introduceren.

Meta reageert met de verklaring op een bericht van The Information, die claimt op basis van een roadmap dat Meta tot 2024 vier nieuwe VR-headsets uitbrengt. De site haalt twee anonieme bronnen die bekend zijn met de plannen aan in zijn bericht. Die beweren dat Project Cambria de eerste van de vier headsets is. Die moet in september verschijnen en dan 800 dollar kosten.

Dat bericht is incorrect, meldt Meta aan RoadtoVR, omdat de prijs 'significant hoger' zal worden. Met die opvallende verklaring lijkt Meta te willen voorkomen dat gebruikers verkeerde verwachtingen krijgen. Project Cambria is een high-end headset voor VR en AR waar Meta al een tijd aan werkt. Vorig jaar toonde het bedrijf een teaser van Project Cambria.

Volgens de bronnen van The Information verwijzen Meta-medewerkers intern met de termen 'laptop voor je gezicht' en 'Chromebook voor je gezicht' naar Project Cambria. De headset gaat een door Meta ontwikkeld besturingssysteem draaien dat op Android gebaseerd is. Eerder werd al bekend dat het apparaat camera's krijgt die de omgeving in kleur registreren en camera's om de oogbewegingen en gezichtsexpressie van gebruikers te volgen.