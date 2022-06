'Meta brengt eerste versie AR-bril alleen uit voor ontwikkelaars'

Meta brengt de eerste versie van zijn AR-bril met codenaam 'Project Nazare' mogelijk enkel uit voor ontwikkelaars. Aanvankelijk zou de AR-bril in 2024 op de markt verschijnen. Ontwikkelaars kunnen naar verluidt met de bril aan de slag om software te schrijven voor toekomstige versies.

Volgens The Information is de commerciële release van de eerste versie van de AR-bril die bekendstaat als Project Nazare van de baan. Medewerkers van het bedrijf zouden hier eerder deze week over zijn ingelicht. De eerste versie van de AR-bril stond gepland voor 2024.

De keuze om de AR-bril niet te verkopen, zou te maken hebben met de hoge productiekosten van het product. Bovendien stellen leidinggevenden van dochterbedrijf Reality Labs dat de AR-bril nog niet klaar is voor verkoop aan consumenten, aldus The Verge. Onder meer de schermhelderheid zou nog niet in orde zijn.

De tweede versie van de AR-bril, met codenaam 'Artemis', wordt naar verwachting wel uitgebracht voor consumenten. Deze zou een minder omvangrijk ontwerp hebben en over betere beeldtechnologie beschikken. Meta heeft daarnaast plannen voor een goedkopere versie van de AR-bril met de codenaam 'Hypernova'. Deze zou mogelijk wel in 2024 verschijnen en berichten en meldingen van je smartphone kunnen weergeven.

Eerder werd bekend dat Meta zijn Facebook-smartwatch met twee camera's mogelijk annuleert. De wearable zou een selfiecamera met een resolutie van vijf megapixel hebben. Aan de achterkant zou een sensor van twaalf megapixel zitten. Volgens ingewijden zou het apparaat in eerste instantie in de lente van 2023 verschijnen. De smartwatch is naar verluidt geannuleerd om kosten te besparen.