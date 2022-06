Gerucht: Meta annuleert Facebook-smartwatch met 5- en 12-megapixelcamera's

Meta zou een van zijn smartwatches, Milan, geannuleerd hebben. Gebruikers hadden apps kunnen installeren via hun Facebook-account, terwijl het model twee camera's heeft. Eentje zit aan de voorkant onder het scherm en eentje aan de achterkant.

De camera aan de voorkant heeft een resolutie van vijf megapixels, terwijl die aan de achterkant een 12-megapixelsensor heeft, zegt Bloomberg. De bedoeling was dat gebruikers het klokje snel af konden doen om een foto te maken met de camera aan de achterkant, terwijl die aan de voorkant voor selfies zou zijn geweest.

Meta zou het model, waaraan medewerkers twee jaar hebben gewerkt, geannuleerd hebben om kosten te besparen. Bovendien zou de camera aan de achterkant in de weg zitten van een andere belangrijke functie. Met die functie, elektromyografie, kan de software verschil in spierspanning meten en omzetten in commando's voor de software. Dat zou een functie zijn om een apparaat als controller in de metaverse te laten dienen. Meta sprak al eerder over elektromyografie als manier om metaverse-applicaties te bedienen.

Milan had volgend voorjaar moeten uitkomen voor ongeveer 350 dollar. Behalve de camera's zou het een reguliere smartwatch zijn geweest met twee knoppen aan de zijkant voor bediening en onder meer gps, wifi en mobiel internet via een e-sim. Ook zouden een hartslagmeter en apps voor onder meer WhatsApp, Instagram Stories en Spotify op het apparaat staan. Er komen volgens Bloomberg nog wel andere smartwatches van Meta aan. Er ging al eerder een gerucht over de Meta Milan.