'Meta stopt met consumentenversie videobelscherm Portal'

Meta brengt naar verluidt geen nieuwe Portal-videobelschermen meer uit voor consumenten. In plaats daarvan wil het bedrijf zich met de Portal enkel nog richten op toepassingen voor bedrijven, waaronder online vergaderingen.

Meta trekt de stekker uit de consumentenversie van zijn Portal-apparaten. Dat schrijven verschillende bronnen, waaronder The Information en The Verge, op basis van ingewijden. Het bedrijf wil zich met Portal naar verluidt enkel nog focussen op de zakelijke markt. Variety beweert dat Meta de resterende voorraad van bestaande consumentenmodellen blijft verkopen en dat huidige klanten nog steeds ondersteuning mogen verwachten.

Met Portal is het mogelijk om videogesprekken te houden met maximaal vijftig personen. Het scherm beschikt over een integratie van Amazons stemassistent Alexa. Naast videobellen is het mogelijk om content van streamingdiensten te bekijken op het scherm. Vorig jaar verschenen er nog twee nieuwe Portal-apparaten, waaronder één voor thuisgebruik.

The Information meldt ook dat Meta zijn eerste versie van zijn AR-bril met codenaam 'Project Nazare' alleen uitbrengt voor ontwikkelaars. De AR-bril zou in eerste instantie in 2024 op de commerciële markt verschijnen. De tweede en derde versie van de AR-bril zouden wel beschikbaar worden voor consumenten.