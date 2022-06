Google voegt Duo samen met Meet

Google gaat de videobel-app Duo samenvoegen met Meet. Daarmee wordt Meet de enige chat- en bel-app van Google. Duo-gebruikers blijven hun gesprekken behouden. Ze krijgen daarnaast extra functionaliteiten die al in Meet zitten, zoals grotere groepsgesprekken en virtuele achtergronden.

Duo wordt ergens in de komende weken samengevoegd met Meet, schrijft het bedrijf. Google Meet, dat ooit Hangouts verving, wordt daarmee de standaard videochat- en bel-app van het bedrijf, dat in de afgelopen jaren regelmatig sociale diensten introduceerde, samenvoegde, stopte en hernoemde. Google zegt dat het alle videosoftware wil onderbrengen in één app. Het bedrijf zegt tegen The Verge dat het met het samenvoegen voor gebruikers makkelijker moet worden om elkaar te bereiken.

Volgens Google verandert er voor bestaande Duo-gebruikers weinig. De app krijgt een andere naam, maar blijft werken. Gebruikers behouden ook hun opgeslagen chatberichten en contactenlijsten. De functionaliteiten van Meet, waaronder groepsgesprekken, virtuele achtergronden en mogelijkheden om meetings in te plannen, worden ondergebracht in die mobiele app. De huidige Meet-app krijgt een nieuwe naam, Meet Original. Die app wordt op termijn uitgefaseerd.

Door de stap naar Meet te maken krijgen Duo-gebruikers ook betere integratie met andere Google-producten en diensten van derde partijen. Meet is geïntegreerd in Gmail, Calendar en Assistant, en heeft integraties voor bijvoorbeeld Slack en Spotify. De verandering wordt in de komende weken uitgevoerd, maar Google noemt daar geen specifieke datum voor.