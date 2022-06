Marktwaakhond VK wil Apples en Googles macht met mobiele browsers onderzoeken

De Britse mededingingsautoriteit overweegt om Apples en Googles marktmacht met mobiele browsers te onderzoeken. Tegelijkertijd wil de toezichthouder onderzoek doen naar restricties van Apple om cloudgaming via de App Store aan te bieden.

Volgens de Competition and Markets Authority houden Apple en Google de markt voor mobiele browsers stevig in hun greep en verloopt 97 procent van het mobiele browseverkeer in het Verenigd Koninkrijk via een browserengine van Apple of Google. De CMA wijst erop dat Apple geen mobiele browsers op een andere engine dan die van Safari toestaat in zijn appwinkel. Daarmee zou het mogelijk concurrentie frustreren en de mogelijkheden van webapps inperken. Apple en Google hebben verder voordeel tegenover concurrenten, omdat mobiele apparaten vrijwel altijd Safari en Chrome standaard al geïnstalleerd hebben.

Verder constateert de CMA dat Apple de opkomst van diensten voor gamestreaming frustreert door restricties van zijn App Store. De autoriteit suggereert dat dit komt omdat deze diensten een bedreiging vormen voor de inkomsten die Apple uit game-apps haalt. De CMA stelt voor een marktonderzoek in te stellen en roept belanghebbenden op hun zienswijze in te dienen. Dat kan tot 22 juli.

De mededingingstoezichthouder komt tot het voorstel na het afronden van een onderzoek waaruit blijkt dat Apple en Google in feite een duopolie hebben met hun mobiele ecosystemen. "Indien niet wordt ingegrepen, zullen beide ondernemingen hun grip op de sector behouden of zelfs versterken, waardoor de concurrentie verder wordt beperkt", schrijft de CMA. De autoriteit richt zich eerst op mobiele browsers en cloudgaming, maar het onderzoek zou een reeks onderwerpen hebben aangewezen die verdere aandacht verdienen. De organisatie start bijvoorbeeld direct een onderzoek naar de regels die Google heeft opgesteld voor in-app betalingen in de Play Store.