Google doet meer toezeggingen over Privacy Sandbox aan Britse overheid

Google heeft meerdere toezeggingen aan de Britse marktautoriteit CMA over het gebruik van Privacy Sandbox aangescherpt. De autoriteit vreest dat het uitfaseren van trackingcookies in Chrome Googles concurrenten benadeelt en een oneerlijk voordeel oplevert voor het techbedrijf.

Door de toezeggingen concreet te maken heeft Google een aantal zorgen weggenomen, zo schrijft de CMA vrijdag. Het techbedrijf heeft de beloftes afgelopen juni al gedaan. De Britse toezichthouder begon toen alsnog een consultatie, omdat het veel klachten kreeg over Privacy Sandbox vanuit de advertentie-industrie.

Zo heeft Google nu meer uitleg verschaft over het beperken van de toegang voor adverteerders tot IP-adressen en het verduidelijken van de beperkingen die Google zichzelf oplegt over het gebruik van consumentendata.

"We vinden het belangrijk dat de inspanningen van Google om de privacy van gebruikers te beschermen niet ten koste mogen gaan van de concurrentie.", zegt CMA-hoofd Andrea Coscelli. "Als Googles toezeggingen worden aanvaard door ons, dan worden ze juridisch bindend en bevorderen ze de concurrentie op de digitale markten. Ook kunnen de toezeggingen de privacy van gebruikers beschermen."

Het overleg van de CMA over de nieuwe toezeggingen duurt tot 17 december. Daarna beslist het of de toezeggingen accepteert.

Privacy Sandbox bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een api die conversie kan meten. Google zegt dat het doel van dat programma is om 'een veilige omgeving voor personalisatie te maken die de privacy van gebruikers beschermt'. Een gevolg daarvan is dat Google alle ondersteuning voor cookies van derden uit Chrome en Chromium-software in 2022 wilde verwijderen. Door het onderzoek van het CMA en overleg over de implementatie van het systeem met de advertentie-industrie is de introductie echter opgeschoven naar 2023. Onderdelen van Privacy Sandbox, zoals FLoC, kregen al kritiek te verduren.