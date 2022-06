Alpine Linux wil sudo-commando door doas van OpenBSD vervangen

De op beveiliging gerichte lichtgewicht Linux-distributie Alpine Linux gaat bij de komende versie waarschijnlijk overstappen van sudo naar doas. De ontwikkelaars beschouwen de OpenBSD-tool als een simpeler implementatie van de sudo-functionaliteit.

Sudo maakt bij het verschijnen van Alpine Linux 3.16 de overstap naar de community-repository. Het voorstel is om deze functionaliteit te vervangen door doas in de main-repository. Dat meldt het ontwikkelteam van Alpine Linux bij de releasenotes van het pas verschenen Alpine Linux 3.15.

Het voorstel werd in eerste instantie een jaar geleden ingediend omdat doas een eenvoudigere implementatie van de sudo-functionaliteit zou bieden, en vier maanden geleden werd dit uitgewerkt door het beveiligingsteam van Alpine Linux. Dat team wijst er onder andere op dat het nu nog twee jaar lang beveiligingsupdates voor sudo moet garanderen. Bij een overstap op doas zou dat niet meer hoeven. Doas heeft minder functies dan sudo, maar is ook minder complex en heeft een kleinere codebase, met voordelen wat betreft beheer en beveiliging.

Doas is oorspronkelijk ontwikkeld voor OpenBSD als sudo-vervanger en verscheen in 2015 in versie 5.8 van dat OS. Alpine Linux is een compacte Linux-distro, gericht op beveiliging en efficiëntie. Het is opgetrokken rond de BusyBox-verzameling van Unix-tools.