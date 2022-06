Toekomstige Chromebooks krijgen mogelijk optie om te waarschuwen voor gluurders

Toekomstige Chromebooks krijgen wellicht een functie waarmee de laptopcamera kan zien of er mensen meekijken. Vervolgens kan het mogelijk de gebruiker waarschuwen of de schermhelderheid automatisch verlagen.

Deze functie kan, indien het beschikbaar komt, met een 'snooping protection'-flag in chrome://flags worden aangezet, zo ontdekte 9to5Google. De site meldt dat hiervoor een 'Human Presence Sensor' gebruikt wordt. Die had 9to5Google eerder al opgemerkt en wordt volgens de site mogelijk in toekomstige Chromebooks gebouwd. Met deze sensor kan de laptopcamera te allen tijde detecteren hoeveel mensen er naast de gebruiker zichtbaar zijn.

Gebruikers kunnen volgens 9to5Google zelf beslissen wat voor actie de Chromebook moet ondernemen als er iemand meekijkt. Zo kan het een waarschuwing geven door een oogsymbooltje te tonen, maar ook onmiddellijk de schermhelderheid verlagen is een optie. Tevens wordt het mogelijk om automatisch notificaties uit te schakelen als er iemand meekijkt.

Aangezien er momenteel nog geen Chromebooks zijn met de Human Presence Sensor, verwacht 9to5Google dat deze 'snooping protection'-functie nog wel even op zich laat wachten. De website verwacht dergelijke laptops op zijn vroegst in 2022. Google heeft zelf officieel nog niks bekend gemaakt over het bestaan van een dergelijke sensor.