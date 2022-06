Investeringsbedrijf koopt virtueel stuk grond voor 2,2 miljoen euro

Een investeringsbedrijf heeft voor 2,2 miljoen euro aan virtuele 'grond' gekocht op het metaverseplatform Decentraland. Gebruikers kunnen daar met cryptomunten percelen kopen, die ze vervolgens weer kunnen verkopen om zo mogelijk winst te maken.

Het investeringsbedrijf Tokens.com heeft een recordaantal van 116 percelen gekocht voor in totaal 618.000 'MANA', de cryptovaluta die speciaal voor het platform is gemaakt. Eén MANA kost momenteel ongeveer 4,30 euro. Begin oktober was dat nog zo'n 70 cent.

Elk perceel dat gebruikers kopen, meet zo'n 5 virtuele vierkante meter, maar als ze meer percelen naast elkaar kopen, kunnen ze er een landgoed van maken. Ze kunnen hun gekochte grond 'inrichten' zoals ze zelf willen om zo op te vallen voor andere gebruikers. Daarmee is het kopen van percelen zowel een directe investering, als een investering in naamsbekendheid.

Tokens.com wil van zijn landgoed een virtueel mode-imperium maken. Het bedrijf meldt modeshows te willen faciliteren. Tokens.com wil samenwerken met populaire modemerken die dan op het door het investeringsbedrijf gekochte landgoed hun nieuwe producten kunnen presenteren in de digitale wereld. Zo wil het dus een 'platform' worden voor modemerken om op te kunnen adverteren.

Decentraland is niet het enige platform dat gebruikers digitale dingen laat kopen met cryptovaluta. Enjins MetaCity en The Sandbox doen iets soortgelijks. Wel was Decentraland de eerste; het platform begon al in 2015. Pas onlangs, nadat het moederbedrijf van Facebook zijn naam veranderde in Meta, steeg de waarde van MANA en werd het platform bekender. Hoeveel gebruikers Decentraland momenteel heeft, is echter niet bekend.