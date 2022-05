Samsung introduceert Lpddr5x en hint op nieuw platform voor VR- en AR-hardware

Samsung heeft een 16Gbit-chip van Lpddr5x-geheugen ontwikkeld, waarmee Lpddr5x-modules van maximaal 64GB gemaakt kunnen worden. Samsung zegt samen te gaan werken met chipfabrikanten aan een 'framework voor digitale realiteit', met daarin het geheugen.

Het Lpddr5x-geheugen heeft een snelheid van 8,5Gb/s en is volgens Samsung 1,3x sneller en 20 procent zuiniger dan het bestaande Lpddr5-geheugen, dat momenteel in high-end smartphones, sommige laptops en Valve's Steam Deck wordt toegepast. Samsung maakt het nieuwe geheugen op zijn 'meest geavanceerde 14nm-procedé'. Vermoedelijk is dat het 14nm-procedé met euv, waar de fabrikant ook zijn DDR5-geheugen op maakt.

Samsung is de eerste fabrikant die een Lpddr5x-chip aankondigt. Standaardenorganisatie Jedec publiceerde in juli de Lpddr5x-standaard, die een snelheid tot 8533Mbit/s voorschrijft. Bij Lpddr5 is dat maximaal 6400Mbit/s. De standaard is ontwikkeld in samenwerking met geheugenfabrikanten Samsung en Micron.

Er zijn nog geen geheugenmodules aangekondigd die gebruikmaken van het Lpddr5x-geheugen, maar Samsung zegt dat de 16-gigabitchips gebruikt kunnen worden voor modules van maximaal 64GB en dat daarmee het gebruik mobiele toepassingen overstijgt. De fabrikant wil het geheugen ook toepassen in servers en auto's en stelt dat het geschikt is voor 'de metaverse'. Nvidia kondigde eerder dit jaar al aan zijn Arm-serverprocessor Grace te combineren met Lpddr5x. Dat platform komt in 2023 uit.

'Framework voor digitale realiteit'

In de aankondiging schrijft Samsung ook dat het later dit jaar zal gaan samenwerken met fabrikanten van chipsets wereldwijd, om 'een meer levensvatbaar framework' op te zetten voor de 'groeiende wereld van de digitale realiteit'. Lpddr5x zal volgens Samsung een belangrijk onderdeel van die basis vormen. De bewoording is vaag, maar het lijkt erop dat de fabrikant doelt op een hardwareplatform voor VR- en AR-producten. Qualcomm heeft bijvoorbeeld zijn Snapdragon XR2-platform, dat in de Quest 2 gecombineerd wordt met Lpddr4x-geheugen. Mogelijk werkt Samsung samen met de fabrikant aan een upgrade daarvan.