SK Hynix introduceert Lpddr5t-geheugen met snelheden tot 9,6Gbit/s

SK Hynix introduceert zijn Lpddr5t-geheugen. Volgens fabrikant haalt dat geheugen snelheden tot 9,6Gbit/s, tot 13 procent sneller dan zijn huidige Lpddr5x-geheugen. Het bedrijf voorziet klanten momenteel van samples. Massaproductie moet later dit jaar beginnen.

SK Hynix kondigde de komst van 'Lpddr5 Turbo' op woensdag aan. Dit mobiele dram haalt volgens de fabrikant snelheden van 9600Mbit/s. De huidige Lpddr5x-standaard, die in 2021 werd uitgebracht door Jedec, ondersteunt snelheden tot 8355Mbit/s. Het bedrijf deelt verder weinig technische details over het nieuwe geheugen. SK Hynix zegt wel dat de modules draaien op een vdd-spanning van 1,01 tot 1,12V.

Het bedrijf voorziet klanten momenteel van samplepackages van 16GB. Het bedrijf gaat Lpddr5t-geheugen in de tweede helft van dit jaar massaproduceren op zijn 1anm-procedé, de vierde generatie 10nm-node van de chipmaker op basis van euv-lithografie. Het bedrijf gebruikt daarbij High-K metal gates, wat lekstromen moet verminderen en de capacitance van transistors moet verbeteren.

Lpddr5-geheugen is vooral bedoeld voor gebruik in smartphones en laptops. Dat geldt ook voor Lpddr5t, hoewel SK Hynix stelt dat het geheugen ook gebruikt kan worden in bijvoorbeeld AR- en VR-toepassingen. De Zuid-Koreaanse geheugenmaker stelt verder dat Lpddr5t een soort tussenstap terwijl het werkt aan Lpddr6-geheugen.