'Gpu-prestaties Snapdragon 8 Gen 2 liggen hoger dan die van Apple A16'

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kan betere gpu-prestaties neerzetten dan de Apple A16 bij hetzelfde stroomverbruik. Dat claimt YouTube-kanaal Geekerwan. Het is voor het eerst dat Qualcomm Apple op dat gebied voorbijsteekt.

De tests van Geekerwan laten zien dat Qualcomm op gpu-gebied een grote stap heeft gezet met de 8 Gen 2 ten opzichte van de 8+ Gen 1 en 8 Gen 1. Het YouTube-kanaal heeft zich onder meer toegelegd op het meten van het stroomverbruik van socs bij bepaalde kloksnelheden in benchmarks. Daardoor kan het grafieken maken die laten zien hoeveel stroom een soc nodig heeft om bepaalde prestaties neer te zetten.

De betere gpu-prestaties in benchmarks leiden niet meteen tot betere prestaties in games. Het kanaal laat zien dat de game Genshin Impact bij de Apple A16 in de iPhone 14 Pro Max en de Snapdragon 8 Gen 2 in de Xiaomi 13 Pro beide op vergelijkbare instellingen leiden tot 55 tot 58fps, maar de iPhone heeft daar minder stroom voor nodig: rond 4,5W tegenover 6,5W. De tests zijn gedaan in GFXBench 5.0.

De telefoon haalt door beperkingen in koeling en stroomverbruik niet het maximale uit de Adreno 840-gpu, want die kan Genshin Impact op 4k spelen met 30fps of op 1440p met 60fps, terwijl hij hem standaard rendert op 720p. Daarbij wordt de telefoon wel warm en schiet het stroomverbruik omhoog.

Op het gebied van cpu-prestaties is de Apple A16 de Snapdragon 8 Gen 2 nog altijd de baas. Met een vergelijkbaar stroomverbruik scoort de Apple-soc hoger in Geekbench 5. De A16 is grotendeels hetzelfde als de A15. Dat komt ook doordat Apple een geplande gpu-upgrade zou hebben geschrapt.