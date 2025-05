Accuduur Pixel 7 en iPhone 14 Pro is korter dan bij voorgangers: een trend?

Het is een resultaat dat veel lezers tegenviel. De Google Pixel 7 en 7 Pro hadden niet zo'n goede accuduur als veel fans hadden gehoopt. De iPhone 14 Pro en Pro Max gingen ook minder lang mee dan hun voorgangers. Is dit een trend die we bij alle high-end telefoons zien?

Anderhalf jaar geleden noemden we het een accumysterie. We zagen bij nieuwe high-end smartphones ineens een kortere accuduur dan bij de voorgangers, terwijl de accu's niet kleiner waren geworden. Nu de Pixel 7 en 7 Pro volgens onze review ook geen verbeterde accuduur hebben ten opzichte van hun voorgangers en we zagen dat de iPhone 14 Pro's minder lang meegingen dan hun voorgangers, is het tijd om te kijken naar de markt voor dure smartphones als geheel.

Apple iPhone 14 Pro

Dat doen we met de resultaten van anderhalf jaar geleden als basis, uitgebreid met vier telefoonseries: de Pixel 5, 6 en 7, en drie iPhones: het reguliere model, de Pro en de Pro Max. Van al die telefoons is in elk van de afgelopen drie jaar een nieuw, vergelijkbaar model verschenen.

Van elke telefoon hebben we de accucapaciteit en de accutestresultaten gepakt en zijn we gaan rekenen. Zo hopen we een beeld te krijgen van hoe de accuduur zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Daarbij spelen natuurlijk veel factoren een rol. Er zijn nieuwe socs met een ander stroomverbruik, er zijn nieuwe schermen met een ander stroomverbruik en de accucapaciteit kan onderling verschillen.

Onze accutests belasten de processor niet heel intensief. Als je de resultaten van het stroomverbruik bij relatief lage belasting bekijkt, tests die YouTube-kanaal Geekerwan heeft gedaan, dan is te zien dat de grootste verschillen tussen socs zitten bij de piekbelasting. Toch is er ook verschil bij lage belasting.

Smartphone-cpu power efficiency. Voor dezelfde prestatie van ongeveer 2800 punten in Geekbench heeft Google Tensor 8W nodig, waar de Apple A14 en MediaTek Dimensity 8100 dat met 3,7W kunnen. Bron: Geekerwan

De schermen apart meten is ook lastig, want als het scherm uit gaat, schakelt een systeem vaak nog veel meer uit. We verzamelen zo nu en dan data over welke invloed bijvoorbeeld de verversingssnelheid heeft op de accuduur en we testen ook op diverse resoluties. Daarin zijn verschillen aanwezig, maar die zijn nooit schokkend groot.

Dan blijft over de capaciteit van de accu's. Op dat gebied is er weinig nieuws. In ons testveld is de gemiddelde accucapaciteit met nog geen 1 procent gestegen, van 4291 naar 4332mAh. Telefoons worden niet langer groter en dat zien we terug in de accucapaciteiten van telefoons. Sommige telefoons krijgen accu's met een lagere capaciteit dan hun voorgangers, zoals de S22 en S22+ van Samsung, de Xiaomi 12 en de Pixel 7.

Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. Twee van deze drie hebben een lagere accucapaciteit dan hun voorgangers.

De resultaten

Laten we eerst eens kijken naar hoe het gemiddelde resultaat van onze accutests is. Daarbij is het goed om te weten dat onze browsetest dus de zwaardere test is, die onder meer ook de modem belast, terwijl de videotest de lichtste is.

De accuduur bij het lichtste gebruik is ongeveer gelijk. Er is een kleine daling, maar dat maakt weinig uit. In de browsetest gaat het gemiddeld om een stijging van een halfuur. Het is een stijging van rond de 4 procent, groter dus dan de stijging in accucapaciteit. Het beeld is ongeveer hetzelfde als we de iPhones ertussenuit halen. De resultaten van de browsetest stijgen over de hele linie méér dan de accucapaciteit en dat wijst erop dat de telefoons zuiniger omspringen met hun stroom.

Om het effect goed te kunnen zien, hebben we dezelfde berekening gemaakt, maar dan omgerekend naar hoeveel minuten je kunt browsen in de browsetest per 100mAh aan accucapaciteit. Zo maakt het niet langer uit hoe groot de accu is en gaat het puur om hoe zuinig die omspringt met zijn stroom.

Ook hier is bij benadering hetzelfde beeld te zien. In de browsetest, bij gemiddelde load dus, zijn de telefoons van dit jaar zuiniger en kunnen ze dus langer doen met 100mAh aan accusap. In de videotest, die licht is, is dat niet te zien.

Die combinatie van factoren leidt heel makkelijk tot de hypothese dat de toegenomen zuinigheid zit in het pcb, specifiek in de socs. Immers, als het scherm zuiniger was, hadden we dat in de videotest ook gezien. Het verschil moet dus zitten in de combinatie van processorkernen, gpu en modem. Die stijging in de browsetest komt vooral door Android-telefoons. Die halen 8 procent meer tijd per mAh in de browsetest. Dat is een forse stijging in een jaar tijd.

Browsetest accutest

De resultaten per telefoon

Als we dan kijken naar de resultaten per telefoon en die vergelijken met vorig jaar, zijn daar onderling grote verschillen te zien. De vergelijking met vorig jaar geeft een mooi beeld. De socs die toen matig presteerden, zijn duidelijk vervangen door betere socs en relatief gezien schieten die resultaten dan ook omhoog.

Er zijn een paar negatieve uitschieters, behalve dus de Pixel 7. De iPhone 14 Pro Max doet het een stuk minder dan zijn voorganger, maar de 13 Pro Max was dan ook extreem zuinig. De S22 Ultra, in feite een Galaxy Note natuurlijk, doet het ook minder dan zijn voorganger en dat geldt ook voor de S22+.

TSMC versus Samsung

Met de overstap van Qualcomm naar TSMC hebben we unieke data om te vergelijken: de overstap van fabriek. Qualcomm liet zijn Snapdragon 888 en Snapdragon 8 Gen 1 door Samsung maken, maar de 8+ Gen 1 komt bij TSMC vandaan. Vooral tussen de 8 en 8+ zitten verder vrijwel geen verschillen, behalve de fabriek. Omdat veel high-end Android-smartphones gebruikmaken van deze socs, kunnen we dus vergelijken hoe het zit met de prestaties per 100mAh van deze smartphones.

Voor deze vergelijking hebben we de resultaten van alle geteste smartphones met Snapdragon 8+ Gen 1 gepakt. Dat zijn de ASUS Zenfone 9, Motorola Edge 30 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip4 en Fold4, ROG Phone 6 Pro en OnePlus 10T. Hetzelfde hebben we gedaan voor de Snapdragon 888 en de Snapdragon 8 Gen 1. Omdat het gaat om een resultaat per 100mAh, is de capaciteit van de accu niet van belang.

Dan blijkt dat telefoons met de 8+ Gen 1 inderdaad zuiniger zijn dan modellen met de bij Samsung gemaakte socs. In de browsetest is het verschil tussen de Snapdragon 8 en 8+ zelfs 27 procent. Bij de videotest zien we een veel kleiner verschil van 4,5 procent. We zien in de data dus ondersteuning voor de claim dat de dit jaar bij TSMC gemaakte socs zuiniger zijn.

Tot slot

De Pixel 7 is dit jaar zeker niet alleen met zijn tegenvallende accuduur, maar gemiddeld gesproken is de accuduur er dit jaar wel op vooruitgegaan bij high-end telefoons. Dat komt niet doordat accu's meer capaciteit krijgen, dat is nauwelijks het geval, maar wel doordat telefoons zuiniger omspringen met hun accusap.

Dat is een fijne constatering, maar er is nog een wereld te winnen. Zo kunnen iPhones met 100mAh anderhalf tot twee keer zo lang mee in de browsetest als Android-telefoons en dat verschil laat zien dat er nog veel ruimte is. Het verschil kan natuurlijk in de browser zitten, maar het ligt voor de hand dat het vooral aan de soc ligt. De stap van Qualcomm naar TSMC is daardoor een logische, want de telefoons met TSMC-socs van dit jaar doen het aanmerkelijk beter dan die met socs uit Samsungs fabrieken.