Je zou denken dat je bij high-end smartphones op elk vlak het beste krijgt, maar dat is niet altijd waar. Neem de Xiaomi Mi 11 en OnePlus 9 Pro: beide telefoons gaan iets meer dan acht uur mee in onze accutest. Het gemiddelde van alle smartphones in ons testlab vorig jaar was rond 11,5 uur. Met hun scores bungelen deze dure smartphones vrijwel onderaan in onze lijstjes. En het blijft niet beperkt tot deze twee telefoons. Van de high-end telefoons die we dit jaar hebben getest, komen alleen de Samsung Galaxy S21+ en S21 Ultra boven het gemiddelde uit; de andere vijf duurdere modellen blijven onder het gemiddelde hangen.

Dat niet alleen: in veel gevallen en in veel tests doen telefoons het minder dan vorig jaar. Dat is natuurlijk een rare constatering. De vraag is dan natuurlijk: is er echt een terugloop in accuduur en zo ja, hoeveel dan en hoe komt dat? Daarop proberen we antwoorden te vinden.