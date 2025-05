Eindelijk, het is zover, Google verkoopt zijn Pixels officieel in Nederland. Dat betekent niet alleen dat er meer winkels zijn die de toestellen kunnen verkopen zonder dat er nog vervelende grijze-importkosten overheen komen, het betekent ook dat Nederlandse providers de toestellen officieel kunnen aanbieden. Google heeft een exclusieve deal met T-Mobile, dus op dit moment kan dat alleen direct via deze provider, al is het ook mogelijk om hem via Belsimpel met een andere provider af te sluiten. Het was natuurlijk al langer mogelijk om Google-apparaten te kopen, maar het was duurder en je moest er meer moeite voor doen. Vanaf vandaag zijn de Pixel 7 en 7 Pro, maar ook de nieuwe Pixel 6A en Pixel Buds-bluetoothoortjes officieel te krijgen. Google schoof deze beschikbaarheid niet onder stoelen of banken. Het bedrijf pakte vorige week groots uit en nodigde een groot aantal mensen uit om het apparaat alvast te bepotelen en daarnaast waren er flink wat reclame-uitingen.

Vlaamse tweakers moeten we helaas teleurstellen; in België komen de Pixels niet uit. De nieuwe Pixel Watch komt zelfs in de hele Benelux niet uit. Wie die wil hebben, moet toch weer uitwijken naar Duitsland of Frankrijk. In deze review houden we ons bezig met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

De toestellen zijn uitgerust met de opvolger van de Tensor-soc, Googles eigen chip. De eerste Tensor was in onze ogen de eerste high-end chip van het bedrijf en maakte van de toestellen ware krachtpatsers. De zoekgigant heeft ons laten weten dat de Tensor G2 een stuk krachtiger is en vooral een stuk slimmer. Dankzij de machinelearningmogelijkheden van de chip is de telefoon volgens Google sneller bij het maken van foto’s, het live omzetten van spraak naar tekst en het bewerken van foto’s. Daarnaast moet hiermee de beveiliging verbeterd zijn. De nieuwe camera in combinatie met de verbeterde kunstmatige intelligentie moet volgens het bedrijf prachtige en zeker in het donker heldere foto’s schieten.

Uiteraard is de Pixel 7-serie ook weer uitgerust met de nieuwste versie van Android. Versie 13 lijkt niet al te veel wereldschokkende nieuwe functies te hebben, maar onze eerste indrukken waren al positief en we zagen tijdens de preview toch nog wat dingetjes die net even anders werken en nieuw zijn.

Google brengt de Pixel 7-toestellen uit met verschillende geheugenconfiguraties. De Pixel 7 met 128GB kost 649 euro en de 256GB-versie gaat voor 749 euro over de toonbank. De Pixel 7 Pro kost 899 euro en heeft dan 128GB opslag aan boord, terwijl het 256GB-exemplaar voor 999 euro van eigenaar wisselt. De toestellen zijn hiermee dus even duur als hun voorgangers. Of de prijs-kwaliteitverhouding en hardwarefeatures goed genoeg zijn om deze prijzen te rechtvaardigen, zie je in deze review. We vergelijken de toestellen met de Pixel 6 Pro, iPhone 14 en Samsung Galaxy S22 Ultra.