'Google komt met functie om video's scherper te maken, mogelijk voor Pixel 8'

Google lijkt aan een Video Unblur-functie te werken voor zijn Photos-app, blijkt uit code in die app. De feature moet het mogelijk maken om video's te verscherpen. Mogelijk is de functie bedoeld voor de Pixel 8-serie. Google kwam eerder met een Photo Unblur-functie voor Pixel 7-telefoons.

9to5Google trof een verborgen interface voor de Video Unblur-functie aan in de Google Photos-app. De website wist deze UI geforceerd in te schakelen. De functie, die momenteel nog in ontwikkeling is, lijkt echter nog geen merkbaar effect te hebben. Bij release zou de feature gebruikers wazige video's te verscherpen, vermoedelijk met behulp van machinelearning. De functie moet beschikbaar komen onder 'tools' wanneer gebruikers een video bewerken in de Photos-app.

De techwebsite speculeert dat de feature exclusief beschikbaar komt voor Pixel-telefoons, hoewel dat niet concreet wordt aangegeven in de code. De functie wordt dan mogelijk geïntroduceerd bij de release van Googles Pixel 8-serie, waarvan onlangs renders verschenen. De techgigant kwam eerder met een Photo Unblur-feature. Die kwam samen met de Pixel 7-serie uit en gebruikt de Tensor G2-soc in die telefoons om foto's te verscherpen. Photo Unblur is nog altijd exclusief beschikbaar voor de Pixel 7-serie. Video Unblur zou diezelfde feature beschikbaar stellen voor video's, vermoedelijk ook exclusief op Pixels.

Verder zou Google werken aan nieuwe overlayeffecten voor video's. Aanwijzingen daarvoor werden eveneens aangetroffen in de Photos-app. Er zijn veertien van dergelijke effecten verborgen in de app, hoewel die ook nog niet bruikbaar zijn. De effecten zouden bij release verschijnen onder 'overlays' wanneer gebruikers een video bewerken in Google Photos.

