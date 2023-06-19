'Pixel 8 Pro krijgt ook plat scherm, met preciezere variabele refreshrate'

De Pixel 8-serie krijgt naar verluidt sterk verbeterde schermen ten opzichte van zijn voorgangers. Het Pro-scherm zou platte in plaats van afgeronde randen hebben, en de schermen zouden feller worden en een variabele refreshrate krijgen.

Zoals gebruikelijk voor de tegenwoordige Pixel-serie komt er een groter en een kleiner model. De kleinere modellen hadden al platte schermen, maar de Pro krijgt dat nu ook. Daarnaast wordt de afronding van de hoeken sterker, waardoor er wat meer pixels in die hoeken verloren gaan. Dat meldt Android Authority op basis van 'een bron binnen Google'.

Op papier gaat ook de maximale helderheid omhoog, van 1000cd/m² bij zowel de Pixel 7 als 7 Pro in hdr naar 1400 en 1600cd/m². Op het gebied van resolutie gaat er ook iets veranderen, maar niet veel. De resolutie van de non-Pro blijft gelijk, maar door het kleinere scherm van de Pixel 8 gaat de pixeldichtheid van 417ppi naar 427ppi. De Pro krijgt een iets lagere resolutie van 2992 bij 1344 pixels, wat zich vertaalt naar een verlaging van de pixeldichtheid van 512ppi naar 490ppi.

Android Authority claimt verder informatie te hebben over de refreshrate. Die was tot op zekere hoogte bij eerdere modellen al variabel, maar wordt flexibeler. Eerdere modellen konden schakelen tussen bijvoorbeeld 30, 60 en 120Hz, maar stappen daartussenin waren er niet. De Pixel 8 Pro moet de mogelijkheid krijgen om te schakelen tussen 5, 10 en 30Hz, maar ook een bereik hebben tussen 60 en 120Hz. De non-Pro krijgt een 120Hz-display, maar kan niet schakelen in zo'n bereik; hij heeft 4 stappen tussen 10 en 120Hz.

Ook op het gebied van diagonalen past Google iets aan. Het Pro-model blijft een diagonaal van 6,7 inch houden, net als zijn voorganger, maar de non-Pro gaat van 6,3 inch bij de 7-serie naar 6,17 inch bij de 8-serie. Eerdere geruchten claimden dit ook. Met het oog op het huidige ritme van Google Pixel-aankondigingen zou het kunnen veranderen dat Google deze twee toestellen in oktober van dit jaar zal onthullen.

Deze renders van de Pixel 8 Pro verschenen in maart online.