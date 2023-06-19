'Pixel 8 Pro krijgt ook plat scherm, met preciezere variabele refreshrate'

De Pixel 8-serie krijgt naar verluidt sterk verbeterde schermen ten opzichte van zijn voorgangers. Het Pro-scherm zou platte in plaats van afgeronde randen hebben, en de schermen zouden feller worden en een variabele refreshrate krijgen.

Zoals gebruikelijk voor de tegenwoordige Pixel-serie komt er een groter en een kleiner model. De kleinere modellen hadden al platte schermen, maar de Pro krijgt dat nu ook. Daarnaast wordt de afronding van de hoeken sterker, waardoor er wat meer pixels in die hoeken verloren gaan. Dat meldt Android Authority op basis van 'een bron binnen Google'.

Op papier gaat ook de maximale helderheid omhoog, van 1000cd/m² bij zowel de Pixel 7 als 7 Pro in hdr naar 1400 en 1600cd/m². Op het gebied van resolutie gaat er ook iets veranderen, maar niet veel. De resolutie van de non-Pro blijft gelijk, maar door het kleinere scherm van de Pixel 8 gaat de pixeldichtheid van 417ppi naar 427ppi. De Pro krijgt een iets lagere resolutie van 2992 bij 1344 pixels, wat zich vertaalt naar een verlaging van de pixeldichtheid van 512ppi naar 490ppi.

Android Authority claimt verder informatie te hebben over de refreshrate. Die was tot op zekere hoogte bij eerdere modellen al variabel, maar wordt flexibeler. Eerdere modellen konden schakelen tussen bijvoorbeeld 30, 60 en 120Hz, maar stappen daartussenin waren er niet. De Pixel 8 Pro moet de mogelijkheid krijgen om te schakelen tussen 5, 10 en 30Hz, maar ook een bereik hebben tussen 60 en 120Hz. De non-Pro krijgt een 120Hz-display, maar kan niet schakelen in zo'n bereik; hij heeft 4 stappen tussen 10 en 120Hz.

Ook op het gebied van diagonalen past Google iets aan. Het Pro-model blijft een diagonaal van 6,7 inch houden, net als zijn voorganger, maar de non-Pro gaat van 6,3 inch bij de 7-serie naar 6,17 inch bij de 8-serie. Eerdere geruchten claimden dit ook. Met het oog op het huidige ritme van Google Pixel-aankondigingen zou het kunnen veranderen dat Google deze twee toestellen in oktober van dit jaar zal onthullen.

Pixel 8 ProPixel 8 Pro

Deze renders van de Pixel 8 Pro verschenen in maart online.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 09:27
132 • submitter: A4553

19-06-2023 • 09:27

132

Submitter: A4553

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Reacties (132)

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cordonbleu 19 juni 2023 10:24
Hoop echt dat deze nu wel eens een redelijke soc krijgt, beter modem en betere batterijduur met sneller laden. Gebruik nu nog steeds mijn 4,5 jaar oude Huawei bij gebrek aan innovatie op smartphone gebied.
Alxndr @cordonbleu19 juni 2023 11:02
Waar heb je een betere soc, modem en snellere laadtijden voor nodig als ik vragen mag? Speel je AAA games? Of doe je fotobewerking?

Ik snap serieus niet hoe een 4 jaar oude soc niet voldoende is voor alles wat je een telefoon wil doen: bellen, berichten, browsen, navigeren en media consumeren. Van mij mogen de prestaties gelijkblijven en ze zich volledig op zuinigheid richten.

Qua modem, theoretisch is 10-20 MBit genoeg om alles te kunnen doen wat je wil op een telefoon? Streamen op een resolutie die past bij een klein scherm (alles boven HD is in mij ogen overkill op een scherm kliener dan 8") en bijlagen te down- en uploaden. Het is nou niet zo dat je GB's aan files heen en weer pompt?

En laadtijden? Als je al moet bijladen op een dag is 1x toch genoeg lijkt me? Je kan overal opladen, in de trein, auto, op kantoor, thuis, de koffiezaak op de hoek.. Maakt het dan echt zo'n verschil of je na een kwartiertje koffiepauze niet op 30, maar 80% zit? Je maakt het volgens mij de rest van de dag toch niet op.
cordonbleu @Alxndr19 juni 2023 12:35
De zaken die je benoemd vwb de soc vind ik niet belangrijk. Als je niet weet waarom een betere soc belangrijk is voor de Pixel serie heb je je niet ingelezen over de Pixel 6 en 7 serie.

Het gaat erom dat de huidige soc op een verouderd procédé is gemaakt en niet alleen langzamer is dan de flagship socs, maar vooral erg onzuinig. Dit vertaalt zich naar een toestel wat al snel oververhit raakt met bijvoorbeeld gewoonweg foto's maken of browsen. Dit zorgt er ook weer voor dat de accuduur slecht is. Daar komt dan ook nog eens bij dat laden niet snel gaat. En slechte accuduur icm langzaam laden is geen goede combi.

Zelfde met het modem. Die is in de Pixels niet al te best. Er zijn heel veel gevallen te vinden van gebruikers die klagen over wegvallende verbindingen met bellen en internet. Evenals slechte ontvangst. Dit is toch wel een essentieel onderdeel van een telefoon lijkt mij. En de slechte ontvangst vertaalt zich ook weer in meer accugebruik omdat de antennes meer vermogen verbruiken om het signaal in stand te houden.

Verder is het scherm van de 7 Pro extreem onzuinig bij hogere helderheid. In de zomer buiten ben je dus zo door je batterij heen. Lees dit maar eens:

https://www.xda-developer...el-7-pro-display-problem/

https://www.xda-developer...igh%20brightness%20levels.
DutchHammer @cordonbleu19 juni 2023 13:30
Kijk bij elke telefoon kan je wel wat kinderziektes dan wel een aantal bekende minpunten/issues opnoemen.

Dat betekent niet per default dat iedereen de problemen heeft, dat kinderziektes niet opgelost worden; of dat iedereen het eens met die minpunten.

De issues die jij benoemd waren voor mezelf bijna een blocker om de Pixel 7 Pro aan te schaffen. Echter waren er ook heel veel positieve verhalen te vinden.

Dus toch overstag en ben serieus nog nooit zo tevreden met een telefoon geweest.. Niet teveel onnodige poespas, amper bloatware* en de hele GUI zit gewoon logisch in elkaar. Logischer dan de GUI's van bijvoorbeeld een Apple of een Samsung.

*Naar mijn mening dan, ik gebruik veel Google services

[Reactie gewijzigd door DutchHammer op 24 juli 2024 12:19]

flaskk @DutchHammer19 juni 2023 13:54
Sorry hoor,

Maar ik vind de overstap van mijn 3A naar pixel 7 toch wel echt matig.

Was onlangs in Marokko en telefoon raakte constant oververhit met hotspot + waze navigatie aan.
Vervolgens mij oude werk toestel gepakt (moto g8 power) en die deed zonder mokken het zelfde kunstje.

Leuk zo'n probeersel soc, maar als eindgebruiker vind ik niet dat je daar last van mag hebben.

Voor de rest toch wel buggy, android auto hapert vaak, en sinds ik de toestel heb al 2x naar fabriek instellingen moeten terug zetten omdat iets van adroid constant crashed.....
Ruudje88 @flaskk19 juni 2023 15:59
Wellicht een gevalletje RMA?

Ik heb mijn Pixel 6a met alle tevredenheid in Nepal gebruikt icm een KPN esim en een Ncel simkaart en was hofleverancier van WiFi hotspots :) en heb tussendoor ook vaak Google Maps en maps.me gebruikt.

Tenzij je hem niet in de volle zon legt tijdens de bovenstaande acties, oververhit een normaal functionerend toestel niet.

Wat meer basic dan je 7, maar ik ben erg tevreden met dit toestel, erg vlot en stabiel.
flaskk @Ruudje8819 juni 2023 16:02
Als ik contact met Google opneem krijg ik, heb je telefoon al terug gezet naar fabrieksinstellingen? en ja daarna gaat weer even goed..

Telefoon hing wel in de volle zon, auto met airco. Maar de moto had geen probleem.

Ik ben er wel tevreden over, maar toch de pixel 3a deed alles goed. Dan verwacht je dat de 7 het beter doet.
well0549 @flaskk19 juni 2023 16:06
Eens, batterij is een dingetje bij Pixel telefoons.

Had hiervoor een Xiaomi en sinds overstap naar Pixel 7 is battery anxiety wel weer een beetje terug
geeMc @well054919 juni 2023 22:55
Nee, de batterij is naar mijn ervaring een ding bij de Pixel 7 specifiek. Ik heb vanaf de Pixel 2 altijd Pixels gehad en ben nog nooit ontevreden over de accu geweest tot de 7 Pro. Zelfs de accuduur op mijn Pixel 6 met de toch ook matige 1st gen Tensor heeft nog steeds een acceptabele accuduur. Gewoon even om je een idee te geven; ik heb mijn P7Pro vanmiddag nog opgeladen en rond 12 uur met 100% van de lader gehaald. Uurtje screentime in die tijd (waarvan 20 minuten een spelletje), behalve Wi-Fi en mijn telefoonsignaal geen verbindingen actief (of aan) en ik zit nu op 32% (die was overigens 34% toen ik begon met typen). Dat noem ik heel matig.

[Reactie gewijzigd door geeMc op 24 juli 2024 12:19]

well0549 @geeMc20 juni 2023 11:54
Zeg maar heel slecht.... Xiaomi deed op een dag 40 procent uit de batterij halen.

De Pixel 7 doet het met 70 procent een stuk slechter maar er is een dag mee door te komen
Sinester @flaskk21 juni 2023 09:09
Ben zelf van OnePlus naar Pixel 7 gegaan, en moet zeggen helemaal in het begin wat gezeur gehad met de vingerprint sensor, maar buiten dat vind ik het een fantastisch toestel, heb er echt 0 problemen mee tegenwoordig.

Gebruik zelf geen Android Auto, maar de keer dat ik het bij een maat probeerde werkte het vlekkeloos

Dat de telefoon heet kan worden heb ik de afgelopen dagen wel gemerkt, wat me dan wel weer opvalt is dat hij helemaal niet gaat thottlen, terwijl een Samsung S22 Ultra gigantisch trager werd door de hitte

De batterij is idd verder is niet geweldig, maar voor mij ruim voldoende om de dag door te komen, meestal 30-40% over aan het eind van de dag

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 12:19]

Caedendi @DutchHammer19 juni 2023 16:11
Ik heb zelf geen Pixel maar heb me wel verdiept in ze omdat ik ondertussen wel eens toe ben aan een nieuwe telefoon. Maar de issues die cordonbleu benoemt zijn alom bekend en dus niet een gevalletje "kinderziektes" of dat het sporadisch voorkomt. Dit is een hardwareprobleem dat bij al die modellen Pixels voorkomt. Erg fijn dat jij tevreden bent (los van modem, accu en verbruik scherm bij hoge helderheid schijnt het verder een heel fijn toestel te zijn), maar dat betekent niet dat de eerdergenoemde problemen niet bestaan.
Alxndr @cordonbleu19 juni 2023 13:00
Thnks voor de toelichting en ja, ik heb me idd niet specifiek ingelezen in de problemen van de Pixel 6 & 7, het was meer een algemene vraag/opmerking.

Met deze context snap ik je punt, het waren dus blijkbaar gewoon echt slechte telefoons, want wegvallende verbindingen zijn een dealbreaker, gewoonweg onacceptabel en reden om het direct terug te sturen. Maar ligt dat trouwens niet meer aan de antenne dan aan het modem?

Wat betreft het scherm is dit wel precies het punt wat ik wil maken, ipv het verbruik aan te pakken, schroeven ze de helderheid nog verder op en focussen ze zich op wat meer pixels en rondere hoeken.
MrCuddles @cordonbleu19 juni 2023 13:52
Als zelf pixel bezitter vind ik het altijd interessant hierover te lezen. Vooral omdat ik zelf er echt 0 van dezelfde problemen ondervind. Nouja de soc is iets trager dan een top-of-the-line Samsung model, maar dat merk je echt niet in normaal gebruik.

Een nadeel wat ik juist zou noemen is dat een reparatie laten doen aan je toestel lastig is. De onderdelen zijn niet zomaar aan te komen blijkbaar. Om die rede loop ik al een halfjaar rond met een kapotte achterkant 8)7
GuiltyNL @cordonbleu19 juni 2023 20:58
Ik heb een Pixel 6 Pro, nu dus ruim 1,5 jaar.

Mijn modem is prima en mijn toestel raakt nooit oververhit. Zelfs niet als er langer gefilmd wordt.

Ik heb geen last van korte accutijden en opladen gaat snel zat.

Kortom, het is allemaal relatief. Ik ga de 8 Pro hoogstwaarschijnlijk wel kopen. Maar ik ben nog steeds erg tevreden over mijn 6 Pro.
cordonbleu @GuiltyNL19 juni 2023 21:03
Dat ligt waarschijnlijk voor een groot deel aan je referentiemateriaal. Vergelijk je hem met andere flagship modellen dan vallen al deze punten weldegelijk gewoon tegen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat het onbruikbaar is of dat er geen gebruikers zijn die er wel tevreden mee zijn.
GuiltyNL @cordonbleu19 juni 2023 21:06
Ik heb altijd Nexus modellen en Pixel modellen gehad. Voldoet allemaal prima en ben nooit wat tekort gekomen.

Ook dat is allemaal maar relatief. Meer, beter, sneller, koeler, efficienter. Voldoende is goed genoeg in veel gevallen.

Ik liep 28 jaar geleden met een Nokia 2110 met Snake erop rond. Was ook al prima!
cordonbleu @GuiltyNL19 juni 2023 21:13
Met dat referentiemateriaal en die instelling begrijp ik wel dat je er tevreden mee bent. Maar kijk eens rond, technologie staat niet stil.
Ik heb ook een aantal Nexus telefoons/tablets en Pixel telefoons gehad. Ik heb nog steeds een zwak voor de software en camerakwaliteit, maar de punten die ik noemde moeten gewoon echt beter.
GuiltyNL @cordonbleu19 juni 2023 21:21
Ja, die moeten voor jou beter. Ik mis niets, dus hoeft het voor mij ook niet beter.

Het is net als met auto's. Dat is voor mij dan weer andersom. Ik rijd graag in een RS6, terwijl voor iemand anders een Kia Picanto meer dan voldoende is en ook niet meer wenst dan dat.
cordonbleu @GuiltyNL19 juni 2023 21:29
Over je voorbeeld van de auto's; tussen deze twee modellen zit dan ook een zeer significant prijsverschil. De Pixel is iets minder duur dan de echte high end flagships, maar dat verschil is niet zo dermate significant als je voorbeeld met de auto's. Ik ben dus van mening dat het voor de prijs van de Pixel weldegelijk beter moet.
GuiltyNL @cordonbleu19 juni 2023 21:31
Ah, ja. Wellicht kan de prijs / prestatie beter. Maar ik koop ze altijd of bij de (Duitse) intropromo of als ze tijdelijk flink zijn afgeprijsd.
rookie no. 1 @cordonbleu19 juni 2023 21:55
Pixel 6a gebruiker hier en een Teams meeting van een 20-30 minuten gaat hij vanwege oververhitting gewoon uit. Dat zonder hoesje.

Verder tevreden en heel stabiel (incl. verbindingen), afgezien dat er Android op staat en geen Windows Phone/mobile (ik maak hem nog :- )
oxxi @rookie no. 119 juni 2023 22:47
Dat ligt vooral niet aan de geweldige app die Teams wel niet is, op desktop is hij al even goed :)
oxxi @cordonbleu19 juni 2023 22:46
Beter soc is nergens voor nodig. Gebruik mijn pixels al 6 jaar, nooit issues gehad met die requirements. De batterij komt elke dag door met gewoon dagelijks gebruik (dus geen 5u per dag streaming). Modem, geen benul we hebben hier in de groep stuk of 5 pixels, niemand met issues whatsoever. Er wordt op vaak teveel focus gelegd op geisoleerde gevallen... net zoals ze nu doen met de macbook pro ssd's die "trager zijn" ja want iedereen gebruikt thuis 10 gbit en doet transfers van 4GBps...

Je hebt waarschijnlijk ergens gelijk, maar dat raakt het merendeel van de mensen volgens mij niet.

Focus moet liggen op standaard dagelijks gebruik. Voor mij komt daar bij goeie foto's maken. En dat doet die pixel serie al jaren top en echt top. Ik stap er niet van af
cordonbleu @oxxi20 juni 2023 20:55
" Er wordt op vaak teveel focus gelegd op geisoleerde gevallen... "

Je hoeft slechts het forum op Tweakers een beetje te volgen om er achter te komen dat dat gewoon niet waar is. Wegvallende verbindingen en slechte ontvangst is een veelvoorkomend issue van de Pixel 6 en 7 serie.
GoT.Typhoon @cordonbleu19 juni 2023 13:12
Gebruik je de Nexus 6P dan? Want die is echt DOA... xD
cordonbleu @GoT.Typhoon19 juni 2023 13:15
Mate 20 Pro. Half jaar geleden nieuwe accu in gezet en doet het nog verbazingwekkend goed. Ik mis eigenlijk alleen een 120Hz scherm. Scherm(kwaliteit), camera en accuduur zijn vergeleken met de huidige flagships eigenlijk nog best goed. Ben dus eigenlijk nog niet zo per se toe aan een nieuw toestel, maar dit toestel krijgt geen updates meer, ook geen security updates. Dus zal hem op den duur toch wel moeten gaan vervangen.
GoT.Typhoon @cordonbleu19 juni 2023 13:24
Het probleem als je geen security updates meer krijgt, is dat je volgens mij geen Google Pay enzo kan hebben, wat super irritant is als je contactloos wilt betalen...
1F4A9 @cordonbleu19 juni 2023 13:12
Een groot gemis van de Pixels is dat ze geen DisplayPort Alt Mode over USB-C ondersteunen, dus is er geen Samsung DeX achtige functionaliteit mogelijk. De pinnetjes daarvoor hebben ze op hardware niveau niet geconnect, terwijl de SoCs (iig pre-Tensor) het gewoon ondersteunen. Waarschijnlijk omdat ze het gebruik van ChromeCast willen pushen.
Bulkzooi @cordonbleu20 juni 2023 05:57
Hoop echt dat deze nu wel eens een redelijke soc krijgt, beter modem en betere batterijduur met sneller laden. Gebruik nu nog steeds mijn 4,5 jaar oude Huawei bij gebrek aan innovatie op smartphone gebied.
De smartphone is de laatste 4.5 jaar amper geinoveerd?!?.

Maar Huawei staat bekent om zijn goede bouwkwaliteit. Die gaan vaak zat langer dan 1 of 2 jaar mee.

@1F4A9 waarom zou je een Pixel op je shortlist zetten als je iets met Samsung DeX wilt doen? Zo'n ChromeCast kostte $35, dus tenzij je tv hdmi poorten mist zie ik het probleem niet. En als je dan ook nog een usb-poort hebt waarvan je kan voeden, dan wordt de setup ook wat simpeler te managen.

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 24 juli 2024 12:19]

Swindowmasher 19 juni 2023 09:38
Wat een gekke schermresolutie. Gaat dat niet heel lelijk upscalen als je daar dan video op kijkt in non-native resolutie?
ikt @Swindowmasher19 juni 2023 10:27
De iPhones hebben sinds de iPhone 6 ook non-standaard resoluties zoals 1334×750, 2436×1125, 1792×828, 2532×1170 en 2778x1284 gehad, maar daar zijn nooit klachten over geweest met up/downscaling.
B127 @ikt19 juni 2023 10:33
Bovendien: Een telefoonscherm is zo klein dat de resolutie niet bijster veel uit maakt. Sure, met 480p is de text wat wazig, maar voor youtube of netflix is het meer dan voldoende. Dus, zolang je de text en UI op de volledige resolutie rendert heb je weinig last van die rare resoluties.
RoelRoel @B12719 juni 2023 12:46
Wel als de beeldverhouding anders is. Dan valt er of iets weg of je krijgt zwarte balken.
Yzord @B12719 juni 2023 15:50
480p voor Netflix vindt jij voldoende? Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken om te benchen met mijn telefoon op 480p. Ik zou me er serieus aan dood irriteren haha.

HD is het minimale wat ik zou willen hebben voor Netflix op de telefoon.
Superbra @Swindowmasher19 juni 2023 09:41
Lijkt me ook, tenzij ze by default zwarte balkjes rond het beeld zetten. Niet dat dit zoveel mooier zou zijn...
Thomg @Swindowmasher19 juni 2023 09:47
Nah resolutie is zo hoog dat je het niet ziet.
youridv1 @Swindowmasher19 juni 2023 10:47
Mijn iPhone 13 heeft ook een non standaard resolutie, zoals alle iPhones en nee daar merk je niets van bij video.

De ppi van de oudere iPhones, ~326, was in de praktijk ook al meer dan prima.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 12:19]

Ewivis 19 juni 2023 09:45
Hoe snel laden ze op? Dat staat me nog wel het meest tegen...
jinks26 @Ewivis19 juni 2023 10:08
Niet de Vingerscanner onder het scherm?
Ik heb hem voornamelijk daarvoor terug weggedaan + nog wat andere zaken die serieus tegenvielen.
qmarrr @jinks2619 juni 2023 11:05
Ik heb mijne ook daarom verkocht. Vond het echt irritant worden. Vooral als ik een protector erop zette, ging het echt te vaak fout. Wanneer ze een ultrasonic-scanner (net als samsung) erop gaan zetten , dan koop ik er wel weer 1.
vanstra @qmarrr19 juni 2023 11:39
Kan er ook aan liggen welke protector iemand gebruikt. Niet alle protectors werken goed. Google raadt ook bepaalde merken screenprotectors aan om te gebruiken. Die werken prima.
qmarrr @vanstra19 juni 2023 11:48
Heb toen zelf 3 verschillende geprobeerd.
+ 2 glazen protectors. Maar het ging net iets vaker fout dan goed.
Een maar van Spigen en een paar van WFTE en nog een paar van een ander merk.
Maar helaas.
Kyuuni @qmarrr19 juni 2023 12:06
Had je toevallig ook dezelfde vinger meerdere keren geregistreerd? Samsung zou dit probleem ook hebben (al heb ik het zelf niet), waarbij meerdermaals dezelfde vinger registreren zou moeten helpen.
qmarrr @Kyuuni19 juni 2023 13:53
Ja, maar je hoefte maar een klein beetje van af te wijken en het ging al mis.

Uiteindelijk de telefoon maar gebruikt tot de release van S22+.
Had daar voor nog een S9.
Kyuuni @qmarrr19 juni 2023 14:02
Ai balen...
Dit toestel ziet er wel mooi uit. Ik hoop mijn 22 ultra nog te kunnen gebruiken tot de software updates niet er niet meer voor komen. Hopelijk is de Pixel lijn dan verlost van deze punten.
1F4A9 @vanstra19 juni 2023 13:07
Ook zonder protector werkt die vingerafdrukscanner niet lekker.
Hij herkent je vingerafdruk meestal, en dat is bij lange na niet goed genoeg. Het is een beetje als een normale vingerafdrukscanner met een vochtige vinger gebruiken. Hij pakt 'm meestal wel, uiteindelijk, maar niet consequent genoeg dat je er van op aan kan.
GekkePrutser @qmarrr19 juni 2023 13:21
Mijn Samsung A52s heeft een optische en die ging ook prima samen met een plastic screenprotector. Alleen hij zou wel wat sneller kunnen. Lag niet aan de protector overigens want die gebruik ik nu niet meer en alsnog is hij traag.
geeMc @qmarrr19 juni 2023 23:00
Grappig, want ik heb de ervaring precies andersom. Waar ik juist constante problemen had met de sonische scanner van de S22+, heb ik weer nul problemen met de optische scanner van de pixels. Die werkt altijd voor mij, ook met protector.
m1999 @geeMc20 juni 2023 21:42
De sonische scanner van mijn S22+ is beduidend slechter dan de optische scanner van mijn A71. Ik heb ook een screenprotector erop zitten, maar mijn A71 werkt met extreem veel krassen en meerdere barsten over de scanner (screenprotector) en de S22+ had al problemen met een niet-kapotte protector. Zelfs zonder viel de scanner me licht tegen eigenlijk. Ik prefereer optische scanners, net als jij.
victor1701
@jinks2619 juni 2023 10:28
Wat ik vind de vingerafdruk scanner op mijn pixel 7 pro heel goed werken. Nooit problemen mee. En dat de scanner onder het scherm zit is een leuk meegenomen futuristische uitstraling.
rdcL.be @victor170119 juni 2023 11:32
Ik vind het niks. Vingerafdrukscanners onder schermen maken het scherm vervangen nodeloos complex en duur.
sigmundfreund @rdcL.be19 juni 2023 11:46
Bij de meeste toestellen zijn dit losse units en hebben ze weinig met het scherm te maken.
rdcL.be @sigmundfreund19 juni 2023 12:06
Heb je al veel telefoon displays met fingerprint readers eronder vervangen? Ik durf op geen enkel apparaat garanderen dat dat nog werkt nadien. Het is me tot nog toe twee keer meegevallen, al de tientallen anderen wilden een of andere vorm van recalibratie. Soms mag ik dat van de fabrikant, meestal noppes.
sigmundfreund @rdcL.be19 juni 2023 13:14
Ja, vooral de Samsungs in de A serie heb ik nooit issues mee en geen klachten over. Ik hoor m’n collega’s wel eens vloeken over de 1+ en Pixels.
MrCuddles @rdcL.be19 juni 2023 13:56
Onderdelen laten vervangen aan een Pixel telefoon is sowieso al lastig. De onderdelen zijn blijkbaar zeer lastig aan te komen.
DaMightyWackO @jinks2619 juni 2023 10:49
Op mijn 6Pro vind ik het prima werken.
Astennu @Ewivis19 juni 2023 10:01
Ik vind ze zelf snel genoeg laden. Maar nee je druk ze niet in 15 min vol zoals bij sommige andere telefoons maar persoonlijk heb ik dat ook niet nodig. Ik vind dat de telefoon nu al heet wordt bij het opladen laat staan als je dat 6x zo snel gaat doen. Heb liever een lange levensduur van de accu dan hele snelle laad tijd. In nood kan het wel eens fijn zijn maar dan is een lader mee nemen om ergens even in de muur in de pluggen waar je naar toe gaat ook geen ramp.

Zou liever wel zien dat het toestel wat zuiniger wordt en dat ik hem niet continu in battery saver mode moet draaien om een drukke dag door te komen of 1,5/2 dagen bij licht gebruik. Dat deed mijn LG V60 gewoon altijd. In Batt Saver mode heb je ook geen 120Hz scherm dus je gebruikt een aantal voordelen van het toestel dan niet. Terwijl andere merken wel prima meer dan een dag accu duur met 120Hz mode aan bieden.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 24 juli 2024 12:19]

Byron010 @Astennu19 juni 2023 10:55
Mijn Pixel 6 wordt zeker niet heet bij het opladen, een klein beetje warm wel. Maar Snel laden hoeft niet slecht te zijn, zo lang er voldoende koeling voor is. Helaas laten ze meestal de koeling een beetje achterwege, maar theoretisch gezien zou dat de oplossing zijn voor levensduur.

Ik kom na bijna 2 jaar nog steeds makkelijk een hele dag door met mijn Pixel 6, zonder battery saver mode. Ook heb ik "smooth display" voor variable refresh rate tussen 60 en 90hz gewoon aan staan bijv. Zodra ik op een festival sta heb ik wel de voorkeur om battery saver aan te zetten, maar op een normale werkdag echt totaal geen probleem mee.
Ewivis @Byron01019 juni 2023 11:01
Ik heb zelf een Realme x2 Pro die binnen 30 min van 0 naar 100% vol gaat. Oftewel, ik ben er nu aan gewend om niet 1,5 uur te moeten wachten. Telefoon is nu bijna 3 jaar oud en de accu is nog prima. Tuurlijk minder dan 3 jaar geleden, maar kom nog steeds de dag makkelijk door als ik hem in de nacht aan de lader zou hangen. Ik heb dus niet het idee dat de accu harder slijt dan bijvoorbeeld de telefoon van mijn vrouw een s10e.
Ik blijf deze Pixel telefoons altijd wel in de gaten houden, want heb er eigenlijk wel oren naar.
Heijmenberg99 @Ewivis19 juni 2023 09:47
Dit staat toch helemaal niet vermeld in het artikel. Hoe kan het je dan tegen staan?
Red Cell @Heijmenberg9919 juni 2023 09:55
Ik denk dat hij bedoelt in algmeen over mobiele telefoons. Niet specifiek of deze informatie wel of niet in het artikel aanwezig is.
doltishDuke @Red Cell19 juni 2023 10:20
Ik denk zelfs specifiek over de Pixels. Daar is de accuduur en de laadsnelheid toch wel echt een zwakke plek, als je die vergelijkt met andere telefoons uit dezelfde prijsklasse.
devices @doltishDuke19 juni 2023 22:37
Ook als je ze vergelijkt met telefoons van de helft van de prijs. En al jaren geleden uit kwamen. Dat kan echt beter.
Ewivis @Heijmenberg9919 juni 2023 09:55
Alle punten uit het artikel zijn fijne punten voor de nieuwe versie. De pixel 7 telefoons laden traag op. Dus mijn vraag was, hoe snel laden deze nieuwe Pixel 8 telefoons op. Was misschien niet duidelijk als ik het zo teruglees inderdaad :)
Atomsk @Ewivis19 juni 2023 17:18
Met de juiste lader kun je in een 6pro max zo'n 4A erin stoppen. In 1,5u vol of iets dergelijks.
Superbra 19 juni 2023 09:58
Als je die Pixel Pro op vlak van fotografie nou vergelijkt met de Samsung Ultra en de Iphone Pro, ga je dan veel verschil opmerken? Bij het lezen van reviews en vergelijkende tests krijg ik het gevoel dat ze eigenlijk totaal aan elkaar gewaagd zijn en de verschillen vooral zitten in het telezoom bereik en de verzadiging van de kleuren. Als dat inderdaad het geval is, is de Pixel Pro toch wel héél aantrekkelijk als je de prijs erbij trekt in de vergelijking.
basseytje @Superbra19 juni 2023 10:02
Mijn vriendin heeft de pro voor deze reden gehaald. De Photo kwaliteit zit heel dicht bij de flagships van samsung en apple en dat maar voor de helft van de prijs.
Tuktop
@basseytje19 juni 2023 10:15
Sterker nog, heel kort door de bocht scoort de Pixel 7 Pro beter dan wat Apple en Samsung te bieden hebben: https://www.dxomark.com/smartphones/#sort-camera/

En ja, ik ben me ervan bewust dat de DXOMARK-score geen totaalbeeld geeft van de camerakwaliteit.

Het schijnt dat de Pixel 8-serie ook een camera-upgrade gaat krijgen, dus dat maakt me zeer benieuwd. De gekromde schermrand van de 7 Pro was het enige wat me tegenhield (hoewel ik ook wel wat sneller laden zou willen zien), dus de 8 Pro gaat voor mij heel interessant worden als upgrade van m'n oude, trouwe OP6.
victor1701
@basseytje19 juni 2023 10:34
Het grote verschil zit m deze dagen in de kleuren. Waar fotos van een samsung cameras veel kleur verzadeging hebben. Probeert google meer natuur getrouwe kleuren weer te geven. Volgens mij zit apple ergens tussen in met hun kleuren. Het is wat je het mooiste vind.
WCA @Superbra19 juni 2023 10:01
Bij Samsung en iPhone krijg je meer controle (manual mode). De Pixels zijn betere point&shoots vind ik, het is bijna moeilijk om een slechte foto te maken met een Pixel.
Superbra @WCA19 juni 2023 10:05
Kan je er dan geen third party photo app op zetten die meer controle toelaat? Niet dat het voor mij van enorm belang is. Ik ben meer van het point&shoot type. Een foto moet mooi zijn maar naar mijn gevoel komt het er vaker op aan snel te zijn.
WCA @Superbra19 juni 2023 10:13
Op zich wel, maar dan mis je de hele photo processing pipeline die de Pixel foto's zo goed maken.
Stijnvi @Superbra19 juni 2023 16:12
MKBHD heeft afgelopen december, zoals ieder jaar, een blinde smartphone camera test gedaan waarbij de community blind kon stemmen op de beste foto in allerlei verschillende omstandigheden.
Hier het linkje naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=LQdjmGimh04

Maar om het even kort samen te vatten kwam de Pixel 6A als beste uit de test, net voor de 7 Pro. De reden daarvoor is dat de 6A een oudere sensor gebruikte, waarvoor Google hun software meer had geperfectioneerd dan voor de wat nieuwere, betere sensor in de 7 Pro.
Maar nog belangrijker dan de gemiddelde score is het feit dat zowel de 6A als de 7 Pro in alle drie de geteste categorieën (standaard foto, low-light, portrait), in de top 4 eindigden, en dus in alle omstandigheden goed presteren.

Ze deden het hiermee veel beter dan de S22 Ultra en de iPhone 14 Pro.

Wat ik persoonlijk het mooie vind aan deze test is dat het volledig blind is, maar ook dat de community simpelweg stemt op wat ze het mooiste vinden. En dat is natuurlijk waar het met een smartphone allemaal om draait: simpel en snel een mooie foto maken. Je hoeft niet superscherp in RAW te schieten om vervolgens de foto door Lightroom en Photoshop te halen en vervolgens af te drukken op een doek van 1x1,5 meter groot. Je wil gewoon snel een redelijk goede foto kunnen maken om die vervolgens op social media te kunnen posten en aan je vrienden te laten zien.
Superbra @Stijnvi21 juni 2023 10:05
Bedankt! Die youtube link was heel interessant. Het lijkt me dus dat het vooral de software is die ervoor zorgt dat een smartphone camera goed is of niet, althans voor de gewone dagelijkse kiekjes. Als je gaat voor absolute controle over de nabewerking, dus met raw en daarna processing, zal je toch beter kiezen voor een dedicated toestel en de smartphone links laten liggen.

Als je dan ziet dat de Pixel 6A en de Pixel 7 Pro het zo goed doen, en rekening houdende met de véél lagere prijs dan veel andere flagships, denk ik toch dat ik in het najaar de Pixel 8 Pro eens heel goed ga bekijken...
theduke1989 19 juni 2023 10:01
Mijn vrouw is uiterst tevreden over de 7Pro op de batterij na. Deze houdt het nog geen dag vol.
Dus we gaan deze week de telefoon terug sturen naar Google Nederland blijkbaar (wonen in Duitsland)

Alle andere is ze uiterst tevreden over. Mijn nieuwe toestel zal dus ook de Pixel8Pro zijn.
maceddy2004 @theduke198919 juni 2023 10:20
Vreemd, daar zou ik dan toch eens naar kijken.

Ik zat laatst na een werkdag (niet heel veel gebruikt) nog op ruim 60%. Merkte wel dat het een paar weken duurde voordat het accugebruik gewend was aan mijn gebruik, dat is ook algemeen bekend bij de Pixel. Daar zit een soort AI achter.

Merk wel dat de Beta van Android 14 wat meer accu lijkt te gebruiken maar een dag houdt ie het sowieso vol, ook met wat intensiever gebruik.

Ter illustratie: vanochtend rond 7:15 van de lader gehaald, ik zit nu op 93%.

[Reactie gewijzigd door maceddy2004 op 24 juli 2024 12:19]

kalikari @maceddy200419 juni 2023 12:20
Mijn situatie: vanochtend van de lader afgehaald (06:30). Zit nu op 89% wel met Android 13.
victor1701
@theduke198919 juni 2023 10:48
Na een aantal aanpassingen in de instellingen. Gaat mijn pixel 7 pro bijna 2 dagen op een volle lading.

Het volgende kun je overwegen om uit te zetten:
  • Uiteraard is een grote batterij slurper het 120hz scherm "Smooth display". Ik zou deze op 120hz laten voor een rustiger beeldervaring tijdens scrollen etc.
  • Misschien wel een nog grotere energie slurper "Altijd tijd en info tonen" ook wel Always on display genoemd. Ook al zet je het scherm uit er wordt dan altijd tijd en informatie in grijstint op het scherm getoond. Als het goed is staat deze default niet aan.
  • "Scherm activeren voor meldingen" Staat default aan. En bij iedere notificatie springt het scherm even aan om de melding te tonen.
  • "Oppakken om telefoon te checken" Staat default aan iedere keer als je telefoon in je hand hebt of beweegt springt het scherm even aan en toont alle notificaties en meldingen.
  • Google assistent "assistent reacties op je vergrendelscherm" Hierdoor reageert de google assistent op het commando ok google ook al is het scherm uit. Conclusie de microfoon moet dus altijd hiervoor aan staan.
  • "Tikken om telefoon te checken" Default staat volgens mij deze niet aan. Door snel dubbel tikken op je scherm kun je scherm aan of uit zetten. Hierdoor kan je scherm van je telefoon in je broekzak per ongeluk regelmatig aangaan.
Ik zou wel het scherm op 120hz laten dit kijkt rustiger vooral bij scrollen.
theduke1989 @victor170119 juni 2023 12:15
Ik denk dat ze een verkeerd exemplaar heeft. Sowieso eentje uit de eerste batch.
Dat kan altijd voorkomen.

Vandaar dat we een RMA hebben aangemaakt bij Google, helaas wou de verkopende partij niks te make hebben mit dit, en heeft ons direct naar google doorgestuurd. Die hebben vervolgens een doosje opgestuurd, moet alleen nog alles van de telefoon backuppen op de NAS en dan fabrieksinstellingen doorvoeren.

- Eenigste wat zij aan heeft is de 120Hz beleving. Alle andere had ze niet bij default aan volgens mij.
Always on display was niet aan. Google assistent was bij default uit tijdens the wizard uitgeschakeld.

De apps die het meest slurpen zijn niet echt zo erg, volgens mij WhatsApp het meest. Maar dat moet niet betekenen dat het zo dramatisch is, mijn vrouw moet denk ik 2-3 per dag opladen.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 24 juli 2024 12:19]

Parrotmaster @theduke198919 juni 2023 11:17
Mijn vrouw is uiterst tevreden over de 7Pro op de batterij na. Deze houdt het nog geen dag vol.
Klinkt als een probleem specifiek aan die telefoon ipv de 7 algemeen. Tenzij ze er regelmatig op gamed.
eitjeappeltje @theduke198919 juni 2023 13:05
Mijn Galaxy S23 houdt het met de protect battery functie aan (max 85%) ook absoluut geen hele dag vol dus daar hebben flagships van andere merken ook last van. Terwijl mijn oude low end Pixel 4a het weer prima uithield op een volle accu. Ik heb het scherm teruggeschroefd naar 60 Hz. Dat helpt al iets.
GekkePrutser @eitjeappeltje19 juni 2023 13:30
De A52s haalt het met de 85% optie weer wel makkelijk de hele dag uit. Zelfs met 120Hz aan.

Maar die heeft een flink grotere accu dan de S23 en is ook minder stroomverbruikend.
nst6ldr
@GekkePrutser19 juni 2023 14:22
Samsung A52 heeft een SnapDragon, beide S23 en Pixel hebben een SoC uit de Samsung fabriek - waarvan bekend is dat ze niet zuinig zijn.
GekkePrutser @nst6ldr19 juni 2023 14:26
Nee hoor, de S23 heeft ook een Snapdragon in alle versies.

review: Samsung Galaxy S23 en S23+ - Sneller, strakker en stevig geprijsd
De Samsung Galaxy S23 ziet er ten opzichte van de S22 maar een klein beetje anders uit. De belangrijkste wijziging zit binnenin: geen Exynos-soc, maar een Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm. Dat heeft best grote gevolgen, vooral voor de accuduur. Die is bij de nieuwe generatie veel beter: afhankelijk van het testscenario 20 tot 40 procent, waarmee de S23 tot de best presterende kleine smartphones behoort.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 12:19]

nst6ldr
@GekkePrutser19 juni 2023 14:31
Ah, ik wist alleen van het gerucht dat het Exynos zou worden. Dan zal dat ongetwijfeld in het scherm zitten, aangezien dat verbruik harder toeneemt bij gebruik/interactie dan een component wat veel idle staat zoals GPS.
m1999 @eitjeappeltje20 juni 2023 21:46
Mijn S22+ laad ik op tot 100% en zonder Spaarstand aan haal ik de dag nog steeds, terwijl die accu beduidend slechter is dan de S23-serie. Wat mij hielp, was de cache van Google Play Services om de dag legen. Vreemd genoeg trekt deze app of functie de batterij leeg op mijn S22+, A71 én Tab S5e. Kan ook voor andere mensen hier een verschil maken, zeker een poging waard!
Vipertje @theduke198919 juni 2023 16:51
Kan uit eigen ervaring vertellen dat ze kan proberen 5G uit te zetten en enkel 4G te gebruiken. Snelheid verschil is er niet want 5G is amper tot niet uitgerold (je ziet wel 5G, maar het is geen 5G), maar dan gebruik je een ander zuiniger modem wat betere batterijduur oplevert.
MrVegeta 19 juni 2023 10:47
Ik ben nog altijd erg tevreden met mijn Pixel 5 behalve de barsten in mijn scherm... Maar zelfs met dat mankement is dit veruit de beste en naar mijn idee mooiste telefoon die ik heb gehad. Simplicity is king.

De fotos zijn nog steeds indrukwekkend en de batterij gaat prima een dag mee. Al ben ik geen intensive gebruiker.

Erg veel interesse in de pixel 8. Lijkt heel erg op de pixel 5 so far. Ben benieuwd naar de prijs en of Google er nog wat bij doet... horloge, oordopjes?

Qua opladen maakt de snelheid mij niet uit, zolang ik maar draadloos kan opladen ben ik tevreden.

[Reactie gewijzigd door MrVegeta op 24 juli 2024 12:19]

nestview @MrVegeta19 juni 2023 11:13
Zelfde hier, pixel 5 nog steeds, met grapheneos. Nog nooit zo lang tevreden met een telefoon geweest. De pixel 5 had alles wat een telefoon moet hebben in een normaal formaat.

Ik zou ondertussen wel een upgrade willen want het begint allemaal wat traag te worden soms maar ik vond de pixel 6 en 7 pro te groot en de reguliere 6 en 7 zijn amper een upgrade tegenover de 5.

Ben zelf dus erg benieuwd naar de 8.

[Reactie gewijzigd door nestview op 24 juli 2024 12:19]

NL_Scratch 19 juni 2023 09:50
Eindelijk weer plat scherm, die afgeronde schermen (net zoals mijn vorige Mi11) is en blijft gewoon verschrikkelijk met hoesjes i.s.m. screenprotectors en/of temperred glass.
hollabizack12 19 juni 2023 11:19
Zolang ze de tensor chip blijven gebruiken wordt het nooit wat. Deze socs zijn al verouderd op het moment dat ze uitkomen en kunnen de concurrentiestrijd niet aan. Foto's van pixels zijn geweldig, video is dat echter niet. Batterijduur en verbinding zijn ook echt ondermaats. Vind het jammer dat ze niet gewoon een Snapdragon gebruiken en gebruik maken van de voordelen die deze chipsets bieden.
blackSP 19 juni 2023 14:14
Ik verbaas me altijd over de hoeveelheid problemen die mbt de 7/pro worden gemeld. Batterijduur vind ik echt goed, ik heb 'm nu 8 maanden en zelfs met een heel zware dag eindig ik nog met 20%. Gemiddeld eindig ik de dag rond de 50%. Scherm en helderheid vind ik ook uitstekend maar ok, het kan altijd beter.

Heet worden kan ie inderdaad wel, bv als ik veel foto's bewerk.

Maar ik heb wel sterk de indruk dat dat niet uitsluitend een hardware probleem is, ik ervaar de warmteontwikkeling als inconsistent wat mij doet vermoeden dat ook problematische software een rol speelt.
Mike P @blackSP19 juni 2023 18:41
Ik heb ook geen enkel probleem met de batterij van de 7 Pro. Meestal nog 30 procent over 's avonds laat. Scherm zou wel iets feller mogen wat mij betreft.
Alxndr 19 juni 2023 11:09
Fascinerend waar we onze tijd en middelen aan verspillen. Rondere hoekjes , een pixeltje meer of minder, extra stappen in de refreshrate. Hoeveel r&d gaat hier aan verloren?

Als je telefoons blind laat testen zal volgens mij 90% van de consumenten de verschillen niet merken of kunnen benoemen.

We hebben nog 2 jaar om klimaatverandering echt aan te pakken, maar zolang de maatschappij zich hier op dit soort zaken blijft focussen zie ik het donker in voor de mensheid.
nestview @Alxndr19 juni 2023 11:18
Waar heb je het nou over man, ja klimaat is belangrijk maar dat betekent toch niet dat ieder bedrijf uit welke branch dan ook maar zijn business stil moet zetten omdat er iets met het klimaat moet gebeuren.

Als we iets aan het klimaat willen doen dan is er geld nodig, heel veel geld en daar zul je als land een goed draaiende economie voor nodig hebben. Dus ook consumenten die deze "onzin" kopen.
Alxndr @nestview19 juni 2023 11:45
Knap dat je 'onzin kopen' zo weet te spinnen dat het goed zou zijn voor het klimaat, klinkt een beetje als 'trickle down economics' als je het mij vraagt. Helaas trappen mensen daar in.

Het gaat mij niet om dit specifieke voorbeeld, maar de telefoonindustrie in het algemeen, de gelijkennissen met 'fast-fashion' en andere wegwerpproducten zijn mij overduidelijk: gewoon iets nieuws om het nieuws, om meer te kunnen verkopen. Net als mode zullen hierdoor duizenden oude modellen direct op de e-waste berg belanden, want dat is hoe onze economie werkt tegenwoordig. Recycling is te duur, en tegen kostprijs verkopen verpest je eigen markt waar je juist die nieuwe troep af wil zetten.

Laat ze hun energie steken in het duurzamer maken van hun producten en productieketen ipv mee te gaan met de waan van de dag. Want dat draaien van de economie is in meer of mindere mate gewoon uitbuiting van medewerkers en de planeet. Al het geld komt aan de top terecht, waar belasting vermeden wordt en mensen privevliegtuigen kopen.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 24 juli 2024 12:19]

Roel1966 @nestview19 juni 2023 19:39
Als we iets aan het klimaat willen doen dan is er geld nodig, heel veel geld en daar zul je als land een goed draaiende economie voor nodig hebben
Eigenlijk, zoals jij redeneerd moet men dus maar door blijven gaan met het verslechterend van ons klimaat tot het punt dat de economie weer goed draait. Denk je ook niet dat het dan te laat is en wat hebben we dan nog aan een goede economie als het niet meer leefbaar is.

Ander punt is ook nog eens dat juist door invloed van het klimaat je van die extreme weersomstandigheden krijgt. Wat meen je hoeveel geld daarin gaat zitten in alle schade en het meest belangrijke nog van mensenlevens.
joepiesaus @Alxndr19 juni 2023 12:15
Klimaatmarxisme door alles kapot te relativeren voor het klimaat.

Ik wens je veel sterkte toe, gezien je reactie heb je het hard nodig.

Waarschijnlijk krijg je de Pixel 8 Pro zonder oplader (voor het milieu) en daarnaast bestaat waarschijnlijk de mogelijkheid om CO2 heffing te betalen (voor het milieu). Ik weet niet wat Google nog meer zou moeten doen om te Greenwashen.
Alxndr @joepiesaus19 juni 2023 12:44
"Klimaatmarxisme" en "moeten doen om te Greenwashen"

Precies dat dus, laten we de ernst van de situatie gewoon lekker blijven ontkennen, of nog erger, belachelijk maken en de berichten over tipping-points die we nu bereiken gewoon nog even blijven negeren totdat het over een paar jaar echt te laat is.

Maar bedankt dat je me persoonlijk sterkte toewenst, en het niet als probleem zit wat de hele mensheid betreft.
LeStef @Alxndr19 juni 2023 13:05
Zo kunnen we alles over de zelfde lijn trekken.
Ja dat is allemaal belangrijk maar tegenwoordig is er inderdaad een Greenwashing van jewelste bezig.
Vooral in de EU.
Neem nu auto's of moto's. In Europa mag enkel Euro 5 verkocht worden, waar de rest van de wereld nog leuk Euro 4 mag verkopen, alsof Europa de wereld gaat redden.

Maar als je je eens verdiept in de materie dan zal je ontdekken dat klimaatverandering al sinds het begin van de aarde bestaat, het is gewoonweg een natuurlijke cyclus, de mens veroorzaakt hier niets aan, de mens versnelt wel het proces.
Alxndr @LeStef19 juni 2023 14:32
de mens versnelt wel het proces
Dat is idd het hele punt, je opmerking dat klimaatverandering al zo oud is als de aarde is compleet irrelevant. En me verdiepen in de materie? Ik heb milieukunde gestudeerd... :p

Het alleen mogen verkopen van euro 5 spin je ook leuk, alsof dat slecht is? Als Europa dat als rijkste continent, dat ook nog eens de meerderheid van de problemen direct en indirect heeft veroorzaakt, dat niet eens zou doen, doet niemand het.
LeStef @Alxndr19 juni 2023 15:12
Ik zou mij nog dieper in de materie inlezen.
Uitstoot is goed voor 2% van de vervuiling, 2%.
Alxndr @LeStef19 juni 2023 18:53
Je bekijkt het vanuit het verkeerde perspectief, het gaat om de mentaliteit bovendien, hoeveel GTon is 2%?

Je kunt net zo goed zeggen dat 1,5 graad niets is, op een gemiddelde temperatuur is 288 K, dat is een opwarming van halve %, een halve procent.
_Pussycat_ @LeStef19 juni 2023 14:36
En als je je nog meer verdiept (ik neem aan dat je nog nooit een IPCC-rapport gelezen hebt?) zie je ook dat klimaatverandering normaal gesproken met massale sterfte samenvalt. Of tegenwoordig waarschijnlijk: massale migratie naar Europa omdat in Afrika niet meer te leven valt en de mensen daar heen zin hebben om dood te gaan.

Als je dat niet boeit, dan oké.
Als je je niets uitmaakt wanneer half Nederland weer onder de zeespiegel is ("dat was vroeger immers ook al zo"), ja, dan is er weinig aan de hand.

[Reactie gewijzigd door _Pussycat_ op 24 juli 2024 12:19]

Roel1966 @Alxndr19 juni 2023 18:49
Rondere hoekjes , een pixeltje meer of minder,
Ik ben het met je eens dat het hele designgebeuren weinig zoden aan de dijk zet vooral omdat het ook praktisch gezien vaak niets toevoegd. Dan kijk ik even naar b.v. de glazen verlijmde achterkanten bij smartphones waardoor accu's niet meer gemakkelijk vervangen kunnen worden, tja.
extra stappen in de refreshrate
Dat kan nog praktisch nut hebben in de zin van minder energieverbruik, hoe lager de refreshrate, des te lager ook het verbruik. Altijd een hoge refreshrate betekent ook een hoger verbruik en dit bij genoeg toepassingen met een veel lagere refreshrate kan. Dus in die zin snap ik het nut wel ervan van een variabele refreshrate.
Als je telefoons blind laat testen zal volgens mij 90% van de consumenten de verschillen niet merken of kunnen benoemen.
Mee eens, veel word bepaald puur en alleen de commercie die mensen in een schijnwereld probeerd te lokken. Dusdanig dat mensen ook daadwerkelijk gaan geloven dat iets heel nuttig is en je niet meer zou kunnen missen. Of dat het onder het mom van milieuvriendelijk word gebracht maar niemand echt eens kijkt van klopt dit nou wel werkelijk.
maar zolang de maatschappij zich hier op dit soort zaken blijft focussen zie ik het donker in voor de mensheid.
Er zal inderdaad een mentaliteitsverandering nodig zijn wil er werkelijk iets kunnen gaan veranderen, maar ja. Vaak is het niet voor iedereen weggelegd om milieuvriendelijk te zijn omdat mensen simpelweg het geld er niet voor hebben. Zie b.v. met de EV, dat is voor de 'gewone' mens niet te betalen dus blijven ze genoodzaakt met een oudere auto met brandstofmotor te blijven rijden.

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