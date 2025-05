Google Pixel-telefoons vanaf Pixel 6 ondersteunen na update 5G in België

Google heeft met de juniupdate 5G-ondersteuning uitgebracht voor alle Pixel-telefoons vanaf de Pixel 6. Dat bevestigt het bedrijf na meldingen van tweakers. Pixel-telefoons worden nog niet officieel in België verkocht.

Uit een ondersteuningspagina van Google blijkt dat Pixel-telefoons vanaf de Pixel 6 5G ondersteunen in België, met de netwerken van Telenet, Proximus, Orange en Base. De Pixel 5-, 5a- en 4a- (5G)-telefoons ondersteunen hardwarematig 5G, maar worden niet op de pagina genoemd. Het lijkt er dan ook niet op dat deze telefoons 5G ondersteunen in België. Google bracht in 2021 5G-ondersteuning naar Nederlandse Pixel-telefoons; toen kregen de Pixel 5 en 4a ook 5G-ondersteuning. Een jaar later begon het bedrijf met de officiële verkoop van Pixel-telefoons in Nederland.