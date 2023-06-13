Google voegt macrovideo's toe aan Pixel 7 Pro en bloedsaturatiemeter aan Watch

Google heeft zijn software-upgrades onder de naam Feature Drop voor deze maand aangekondigd. De Pixel 7 Pro krijgt de mogelijkheid om macrovideo's te maken, terwijl de Pixel Watch bloedsaturatie kan gaan meten.

Voor alle Pixel-telefoons komt de functie om aanpasbaar te laden op basis van laadgewoontes, zegt Google. Als er een ritme zit in het laden, zal de telefoon dat oppikken en bij een lange laadsessie langzaam beginnen met laden en pas de telefoon volladen een uur voordat de software verwacht dat de laadsessie eindigt.

Daarnaast wordt haptische feedback aanpasbaar. Als de telefoon detecteert dat het op een hard oppervlak ligt, zoals een tafel, zal het automatisch minder hard trillen dan als de telefoon bijvoorbeeld in de zak zit.

Behalve de macromodus voor video's op de Pixel 7 Pro krijgen de Pixel 6 en 7 ook de functie om de countdown van de camera-app te starten door een hand op te steken. Voor de Pixel Watch komt er behalve het meten van bloedsaturatie ook een optionele melding als gebruikers een afwijkende hartslag hebben. De updates voor Pixel-telefoons en de Pixel Watch zijn per direct te installeren.