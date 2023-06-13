Google voegt macrovideo's toe aan Pixel 7 Pro en bloedsaturatiemeter aan Watch

Google heeft zijn software-upgrades onder de naam Feature Drop voor deze maand aangekondigd. De Pixel 7 Pro krijgt de mogelijkheid om macrovideo's te maken, terwijl de Pixel Watch bloedsaturatie kan gaan meten.

Voor alle Pixel-telefoons komt de functie om aanpasbaar te laden op basis van laadgewoontes, zegt Google. Als er een ritme zit in het laden, zal de telefoon dat oppikken en bij een lange laadsessie langzaam beginnen met laden en pas de telefoon volladen een uur voordat de software verwacht dat de laadsessie eindigt.

Daarnaast wordt haptische feedback aanpasbaar. Als de telefoon detecteert dat het op een hard oppervlak ligt, zoals een tafel, zal het automatisch minder hard trillen dan als de telefoon bijvoorbeeld in de zak zit.

Behalve de macromodus voor video's op de Pixel 7 Pro krijgen de Pixel 6 en 7 ook de functie om de countdown van de camera-app te starten door een hand op te steken. Voor de Pixel Watch komt er behalve het meten van bloedsaturatie ook een optionele melding als gebruikers een afwijkende hartslag hebben. De updates voor Pixel-telefoons en de Pixel Watch zijn per direct te installeren.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 20:30 21

13-06-2023 • 20:30

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Reacties (21)

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af_bert 13 juni 2023 21:30
Ik vraag me af hoe nauwkeurig en betrouwbaar die saturatiemeter is. Neem verschillende toestellen en ze geven elk een andere waarde aan die soms ver afwijkt van echte medische toestellen in het ziekenhuis.

Ondertussen heb ik al bijna een tiental smartwatches uitgeprobeerd. Van vrienden en familie die zo'n ding bezitten. Telkens voor een tweetal weken. Van goedkoop tot superduur.

Geen enkel toestel is in staat om zelfs ongeveer een juiste polsslag te meten, de slaapmeting is regelrechte ramp.
Contact opgenomen met Garmin, met Apple... "Ja, er zijn mensen waar een smartwatch niet bij werkt."
Zucht....
mphilipp @af_bert14 juni 2023 01:02
Geen enkel toestel is in staat om zelfs ongeveer een juiste polsslag te meten, de slaapmeting is regelrechte ramp.
Hartslag meten aan de pols is ook vreselijk moeilijk en het werkt vaker niet dan wel. Het gaat meestal goed als je niet al teveel beweegt met je arm/hand. Dus bv tijdens het wandelen gaat het wel, en op een home trainer fietsen ook. Maar als je buiten gaat fietsen, of gaat hardlopen, krijg je al veel vaker missers. Ik heb een puur sporthorloge, een Garmin Fenix 6Pro, en zelfs bij die is het aan de pols niet altijd even geweldig. Daarom wordt doorgaans gesteld dat als je (voor sporten) de hartslag nauwkeurig wilt meten, je een borstband moet gebruiken.
Een uitzondering is de Apple Watch. Die lijkt het in allerlei situaties waarin de anderen het laten afweten, wél nauwkeurig en betrouwbaar te doen. Ook slaapdetectie gaat behoorlijk goed. Zoek de filmpjes van The Quantified Scientist maar eens op op Youtube.

Maar slaapdetectie met een horloge is eigenlijk onzinnig. Er is maar één betrouwbare manier om écht de slaapfases te bepalen en dat is met een ECG, wat je meet met een aantal sensoren op je hoofd. Smartwatches gokken dat je slaapt als je stil bent, hartslag (en soms ademfrequentie) gaat omlaag, en dan gokt ie dat je aan het slapen bent. Slaapfases is een nog grotere gok en meestal klopt daar weinig van, vergeleken met een ECG. Dus ja, als je daarvoor een smartwatch hebt gekocht, helaas...
tucker88 @mphilipp14 juni 2023 14:55
Je bedoelt een EEG denk ik, een ECG geeft een visuele weergave van de elektrische activiteit van het hart.
TurboTon1973 @af_bert13 juni 2023 21:58
Dat zou zomaar kunnen dat het bij jou niet werkt. Als ik een bloeddrukmeting doe met een omron bloeddrukmeter dan geven ze dezelfde hartslag aan een enkele keer zit er 1 hartslag verschil in. Ik heb een 4 jaar oude galaxy watch 2.
Sissors @af_bert13 juni 2023 23:08
Het is afhankelijk van je huid, uit mijn hoofd hebben optimistische hartslagmeters simpelweg meer problemen met een donkere huid (wat natuurlijk niet vreemd is, komt minder licht doorheen), of die nu vanwege huiskleur of vanwege bijvoorbeeld tatouages donkerder is. Of net een grote moedervlek daar.

Goede nieuws wat betreft saturatiemeter: Ze werken belabberd tijdens sporten, en dat is voor de gemiddelde persoon zo ongeveer enige situatie waarbij het een beetje relevant zou kunnen zijn. Buiten dat om alleen bij mensen met specifieke slaapstoornissen, of als je heel hoog in de bergen zit. En het vreet wel batterij van je smartwatch.

Overigens slaap tracking is bij mij ook zinloos bij mijn Garmin. Maar de Body Battery functie is dan weer wel behoorlijk accuraat.
Starr0w 13 juni 2023 20:59
Hier nog geen update. Niet dat macro videos zo belangrijk zijn 😉
Mijn watch update ziet er interessanter uit.


Update:
Update ondertussen uitgevoerd maar krijg de cinematic wallpapers optie niet.
Is dit weer een feature die om privacy redenen niet in alle landen bruikbaar is?

[Reactie gewijzigd door Starr0w op 22 juli 2024 14:46]

Supertroeper @Starr0w14 juni 2023 11:21
Cinematic wallpaper:

Je gaat naar instellingen
- achtergrond en stijl. - achtergrond wijzigen - mijn foto's, kies je wallpaper. Nu krijg je rechtsboven een soort ster symbool te zien. Die selecteer je voor je cinematic wallpaper.

[Reactie gewijzigd door Supertroeper op 22 juli 2024 14:46]

Starr0w @Supertroeper14 juni 2023 12:32
Dat symbool staat er niet bij mij... Ik vermoed een regel (mss enkel in België) waarbij Google de foto's niet mag verwerken of zo... De cinematic photo's in je daily photo's update werkt ook niet dus vrees dat het weer zoiets is.
Verwijderd @Starr0w13 juni 2023 21:23
Die hand opsteken om een timer af te laten gaan met foto is wel handig/leuk
Mouze88 @Verwijderd14 juni 2023 09:35
Bij mij wil het niet werken, moet je daarvoor nog iets aan zetten? Gister wel de update binnen gehaald
Supertroeper @Verwijderd14 juni 2023 11:10
Die hand opsteken om een timer af te laten gaan met foto is wel handig/leuk
Is wel leuk als je de optie aan kan zetten of vinden....

[Reactie gewijzigd door Supertroeper op 22 juli 2024 14:46]

Makie 13 juni 2023 21:59
De update komt nu OTA binnen op m'n Pixel 7 Pro en 456MB groot. Op 8 juni kwam de Pixel Watch update al binnen.
Waah 13 juni 2023 22:08
en de crash detectie? die was niet nieuwswaardig? :+ :Y)

Ben wel benieuwd of die nu op de telefoon zit of de watch of allebei. Dat vind ik niet heeel erg duidelijk....
Tuktop
@Waah13 juni 2023 22:58
Zo te lezen zit dat er al sinds 2019 in en geldt het voor de telefoon, niet voor de watch:
For Pixel Phones
...
Added safety on the road
Car crash detection on Pixel has helped keep drivers safe since launching in 2019, and now it can even keep loved ones in the loop if you’ve been in a severe crash. In addition to contacting emergency services, it can share your real-time location and call status with your emergency contacts.

[Reactie gewijzigd door Tuktop op 22 juli 2024 14:46]

Megupe 13 juni 2023 22:11
benieuwd wanneer de feature drops van maart eindelijk naar de p7pro komen.
Ik wacht voornamelijk nog op cross device timers in combinatie met mijn google home jproducten.
Supertroeper @Megupe14 juni 2023 10:22
Die hebben we in maart al gehad, maar 'cross device timers' is in Nederland nog niet beschikbaar.
MatthiasDS 13 juni 2023 23:18
Benieuwd naar de low heart rate notifications en hoe instelbaar die zijn.

Mijn Garmin heeft die immers ook. Alleen is die functie niet heel nuttig, de minimale hartslag die je daarin kan instellen voor "low heart rate alert" is 40. Heb je veel aan als je rusthartslag daaronder ligt :)
gjmulder @MatthiasDS14 juni 2023 09:53
Als je hartslag in rust onder de 40 komt zou ik wel oppassen. Ivm een grotere kans op cardiale schade. De spier is immers zo getraind dat hij weinig hoeft te doen omdat de wand zo dik is. Net als een biceps die veel getraind is.
Dat betekent dat je per hartslag een groot volume uitknijpt.
Wielrenners bv vallen nog weleens dood neer, los van eventueel doping gebruik, is een vergroot hart een belangrijke oorzaak.
MatthiasDS @gjmulder14 juni 2023 10:43
Klopt zeker! Ik heb daarvoor een test bij de cardioloog gedaan en weet waar ik op moet letten en/of wanneer ik eventuele stappen moet zetten. Mogelijk komt er op termijn een pacemaker.

Rusthartslag ligt rond de 38, maar tijdens het werken of tv kijken zakt het al eens naar 34-35 en tijdens het slapen naar 31-32.

Ik zou zo'n alarm op m'n watch dus eerder op 30 zetten. Maar dat gaat dus niet :)

[Reactie gewijzigd door MatthiasDS op 22 juli 2024 14:46]

dirkdejager73 14 juni 2023 11:29
Het wordt wel the USP voor smartwatches denk ik. Nu als hartslag, hartritme en temperatuur mogelijk toch?
De volgende stap zal als ze e.e.a. onder de knie krijgen non invasieve glucose (suiker) meting en INR (bloedstolling) worden. Apple is al ver met het eerste (met 1 op de 11 Amerikanen die een vorm van Diabetes hebben en Chinezen die ook al snel die kant opgaan een knap grootte markt). Bloeddruk zal wat lastiger zijn ...
yopa 14 juni 2023 13:36
update geinstalleerd maar nieuwe features ontbreken
pixel 7 pro

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