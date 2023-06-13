AMD kondigt Ryzen PRO-processors aan voor zakelijke laptops en desktops

AMD heeft drie desktop- en zes laptopprocessors aangekondigd in zijn PRO-lijn van zakelijke processors. De processorontwerper pronkt daarbij vooral met de 'AI engine', de eerste in zijn soort voor X86-processors, zo claimt het bedrijf.

Die 'Ryzen AI engine' zit alleen op laptopprocessors van deze generatie, zegt AMD. De desktopversies van de Ryzen PRO-processors moeten het stellen zonder die functie. De AI-engine zit ook in de consumentenversies van de laptops, maar zijn niet te vinden in de PRO-processors van de vorige generatie.

De PRO-versies van de processors zijn bedoeld voor zakelijke producten en zijn niet verkrijgbaar voor consumenten. Verschillen zitten onder meer in het stroomverbruik en beveiligingsopties. De eerste processors moeten deze maand al in machines zitten van HP en Lenovo, zo zegt AMD.

Model Cores / Threads Boostsnelheid Kloksnelheid TDP GPU AI Engine
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS 8/16 5,2GHz 4.0 GHz 35-54W Radeon 780M Ja
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 8/16 5,1GHz 3.8 GHz 35-54W Radeon 780M Ja
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS 6/12 5,0GHz 4.3 GHz 35-54W Radeon 760M Ja
AMD Ryzen 7 PRO 7840U 8/16 5,1GHz 3.3 GHz 15-28W Radeon 780M Ja
AMD Ryzen 5 PRO 7640U 6/12 4,9GHz 3.5 GHz 15-28W Radeon 760M Ja
AMD Ryzen 5 PRO 7540U 6/12 4,9GHz 3.2 GHz 15-28W Radeon 740M Nee
Ryzen 5 Pro 7645 Ryzen 7 Pro 7745 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 Pro 7945 Ryzen 9 7950X3D
Cores/threads 6/12 8/16 8/16 8/16 12/24 12/24 16/32
Kloksnelheid 3,8GHz 3,8GHz 4,5GHz 4,2GHz 4,4GHz 3,7GHz 4,2GHz
Turbokloksnelheid 5,1GHz 5,3GHz 5,4GHz 5,0GHz 5,6GHz 5,4GHz 5,7GHz
Tdp 65W 65W 105W 120W 120W 65W 120W

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 20:18 24

13-06-2023 • 20:18

24

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Reacties (24)

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NostraDavid 13 juni 2023 20:46
Iemand enig idee wat we kunnen doen met die AI engine? Zijn er al programma's bekende die er op kunnen draaien?
MSalters @NostraDavid13 juni 2023 23:40
Ik denk dat je op zoek bent naar AMD's Unified Inference Frontend. Dit is niet bedoeld om AI's te trainen (dat blijft GPU-werk) maar om een getrainde AI lokaal te runnen. Dat laatste noemen we "inference".

[Reactie gewijzigd door MSalters op 23 juli 2024 11:16]

Pinkys Brain @MSalters14 juni 2023 09:24
Voorzover ik kan zien ondersteunt dat nog niet de XDNA cores in de Ryzen. Er zal waarschijnlijk een speciale versie van Vitis zijn, die alleen Microsoft heeft mogen gebruiken.

PS. Ik zie dat ze een onnx runtime hebben voor Ryzen AI. Dus het zal inderdaad wel werken, alle documentatie loopt een beetje achter. Echt low level programmeren met Vitis lijkt mij nog niet mogelijk.
https://onnxruntime.ai/do...AI-ExecutionProvider.html

[Reactie gewijzigd door Pinkys Brain op 23 juli 2024 11:16]

BlaDeKke @NostraDavid13 juni 2023 20:57
Op de website van amd staan er een paar features.
ocf81 13 juni 2023 21:06
Helaas rept AMD met geen woord over ECC ondersteuning voor mobiele CPU's. Het zou toch wel fijn zijn als ze duidelijk maken of dit nu ondersteund wordt. Momenteel zijn er voor laptops eigenlijk alleen intel CPUs die ECC ondersteunen.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 23 juli 2024 11:16]

vladimirN @ocf8113 juni 2023 22:03
Op de AMD website kun je toch gewoon per CPU de (volledige) product specificaties bekijken, waarbij staat aangegeven dat de 7XXX versie ECC ondersteunt?

Om ECC daadwerkelijk te gebruiken moet het Mobo dat je erbij aanschaft het ook ondersteunen. Maar volgens mij ondersteunt zo'n beetje de gehele 7XXX series ECC
ocf81 @vladimirN13 juni 2023 22:06
Ik had het met name over mobiele CPU's, maar dat had ik niet duidelijk aangegeven. (nu aangepast)
En nee, daar geeft AMD niet aan of ECC wordt ondersteund.
dcm360 @ocf8113 juni 2023 22:31
Even een willekeurige pagina met specificaties van 1 van de CPU's uit dit artikel gepakt: de CPU ondersteunt het. Dat geldt overigens ook voor een willekeurig uitgekozen non-Pro-model.
ocf81 @dcm36013 juni 2023 22:51
Oké, dat is goed om te weten. Helaas is AMD nogal onduidelijk op de gerelateerde productpagina, welke ik had bekeken.
dehinsh @ocf8113 juni 2023 23:52
Dat valt volgens mij wel mee. Op de door jou genoemde pagina zit een link naar de full specifications https://www.amd.com/en/product/13466 en daar staat het wel duidelijk vermeld.
AlbertG80 @ocf8114 juni 2023 00:49
ECC Support
Yes (FP7r2 only; Requires platform support)

Klik op see Full specification onder aan de pagina
Remzi1993 @ocf8114 juni 2023 11:17
Oké, dat is goed om te weten. Helaas is AMD nogal onduidelijk op , welke ik had bekeken.
Onderaan die pagina staat een linke, daar staat namelijk: "SEE FULL SPECIFICATIONS"

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 11:16]

PjotterP @ocf8113 juni 2023 21:21
Inderdaad! En vaak ook zwaar overpriced. Sideband ECC zou de regel voor alle computers moeten zijn (ook consumenten) en niet de uitzondering..
Verwijderd @ocf8113 juni 2023 23:44
Pro modelen ondersteunen ECC, altijd al zo geweest, ... Zie 4000G/5000G Pro serie.

Ik gebruik een 4650G Pro met 64GB ECC als NAS/Server (laag stroomverbruik ivm de desktop Chiplet CPUs dat ook ECC hebben). Het zijn de niet pro G modelen, dat geen ECC hebben.

Je kan ECC vinden voor AMD maar dan moet je een Workstation laptop kopen, zo een ding dat je duizenden kost omdat het bedoelt is voor firma's dat noodzaak hebben aan ECC in een laptop.
t!n0 @Verwijderd14 juni 2023 12:57
Leuke NAS. Wellicht interpreteer ik je zin anders, maar voor de duidelijkheid, de Ryzen 5 PRO 4650G heeft een monolithisch ontwerp (net als elke "Renoir" gebaseerde APU/CPU).
Verwijderd @t!n014 juni 2023 13:21
Yep ... Het voordeel is dat de NAS/Server (is ook compile etc server) maar 19W gebruikt. Als je de Chiplet 0000X series zou gebruiken, dan eet je met gemak 40 a 50W in idle.

Ironisch genoeg, de NAS server prebuild (via China) gebruikte 22W voor een 4 Core Atom J6412 (zonder fans), dat maar 1/4 de CPU performance had en geen ECC support. Dat Chassis is een TANK... de hardware dat ik original gekocht had, was matig at best...

De Chassis (Skyarrow 6-bay NAS aluminum chassis) alleen: https://es.aliexpress.com/item/1005004999898229.html

Ironisch het verschil tussen de Chassis en de hardware was maar 100 Euro (gratis shipping). Nu ja, ik wist niet dat je de chassis alleen kon kopen (vond het niet apart een maand of 2 geleden)

Heb de J6412 ITX board/PSU/Fans verwijder en herbouwde met een 4650G + ECC DDR4 geheugen dat ik nog van men oude main PC had. Voordeel was lagere stroom gebruik, ECC, 4* sneller, volle PCIe slots, extra X16 dat ik kan uitbreiden met bifurcation en gewoon beter platform met actuele temp controller fans!

Prachtig ding nu... 6 SATA bays, 5 NVME slots. En kost eigenlijk niet veel meer dan de goedkoopste 4 + 4 "pro" ASUS nas waar je niets kan veranderen in de hardware. In de toekomst, kan ik nog altijd upgraden naar een 5750G als die ooit eens goedkoper worden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 11:16]

ocf81 @Verwijderd18 juni 2023 12:07
Zoals ik al aangaf heb ik het over de laptopmodellen. Daar is het verhaal wel anders geweest.
3qu1n0x 13 juni 2023 22:22
Zijn heel leuk voor thuis servertjes omdat deze igpu en ecc hebben.
ik heb een 5650 draaien, <30w idle met 16gb en 3 nics, geen slurpende gpu nodig en toch ecc.
rbr320 @3qu1n0x13 juni 2023 22:35
Ondersteund die processor officieel ECC geheugen? Ik heb een paar jaar geleden nog speciaal een AMD Ryzen 5 PRO 3400G moeten kopen omdat de normale variant geen ECC geheugen ondersteunde, wat ik juist wel wilde in mijn thuisserver.
3qu1n0x @rbr32014 juni 2023 00:09
Sorry, ik bedoelde de Ryzen 5 PRO 5650G.
LongTimeAgo 13 juni 2023 22:12
Hmm. Die Radeon 780M ligt dicht in de buurt van GTX1050Ti mobile GPUs. Dat is nog best wel heel interessant.
Jonathan-458 13 juni 2023 22:48
Zou ook prettig zijn als ze beschikbaar zijn. AMD maakt nu al enkele jaren geweldige Notebook CPU's maar ze zijn zeer slecht beschikbaar of in configuraties waarvan je je afvraagd waarom.
kiddingguy 13 juni 2023 21:32
Klinkt interessant. Enig idee wat een notebook gaat kosten met zo'n 5 PRO / 7 PRO notebook?
MRoubos 13 juni 2023 23:03
Foutje, Bedankt.

AMD Ryzen 7 PRO 7840U 8/16
5m1GHz

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