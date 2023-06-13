AMD kondigt Ryzen PRO-processors aan voor zakelijke laptops en desktops

AMD heeft drie desktop- en zes laptopprocessors aangekondigd in zijn PRO-lijn van zakelijke processors. De processorontwerper pronkt daarbij vooral met de 'AI engine', de eerste in zijn soort voor X86-processors, zo claimt het bedrijf.
Die 'Ryzen AI engine' zit alleen op laptopprocessors van deze generatie, zegt AMD. De desktopversies van de Ryzen PRO-processors moeten het stellen zonder die functie. De AI-engine zit ook in de consumentenversies van de laptops, maar zijn niet te vinden in de PRO-processors van de vorige generatie.
De PRO-versies van de processors zijn bedoeld voor zakelijke producten en zijn niet verkrijgbaar voor consumenten. Verschillen zitten onder meer in het stroomverbruik en beveiligingsopties. De eerste processors moeten deze maand al in machines zitten van HP en Lenovo, zo zegt AMD.
|Model
|Cores / Threads
|Boostsnelheid
|Kloksnelheid
|TDP
|GPU
|AI Engine
|AMD Ryzen 9 PRO 7940HS
|8/16
|5,2GHz
|4.0 GHz
|35-54W
|Radeon 780M
|Ja
|AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
|8/16
|5,1GHz
|3.8 GHz
|35-54W
|Radeon 780M
|Ja
|AMD Ryzen 5 PRO 7640HS
|6/12
|5,0GHz
|4.3 GHz
|35-54W
|Radeon 760M
|Ja
|AMD Ryzen 7 PRO 7840U
|8/16
|5,1GHz
|3.3 GHz
|15-28W
|Radeon 780M
|Ja
|AMD Ryzen 5 PRO 7640U
|6/12
|4,9GHz
|3.5 GHz
|15-28W
|Radeon 760M
|Ja
|AMD Ryzen 5 PRO 7540U
|6/12
|4,9GHz
|3.2 GHz
|15-28W
|Radeon 740M
|Nee
|Ryzen 5 Pro 7645
|Ryzen 7 Pro 7745
|Ryzen 7 7700X
|Ryzen 7 7800X3D
|Ryzen 9 7900X3D
|Ryzen 9 Pro 7945
|Ryzen 9 7950X3D
|Cores/threads
|6/12
|8/16
|8/16
|8/16
|12/24
|12/24
|16/32
|Kloksnelheid
|3,8GHz
|3,8GHz
|4,5GHz
|4,2GHz
|4,4GHz
|3,7GHz
|4,2GHz
|Turbokloksnelheid
|5,1GHz
|5,3GHz
|5,4GHz
|5,0GHz
|5,6GHz
|5,4GHz
|5,7GHz
|Tdp
|65W
|65W
|105W
|120W
|120W
|65W
|120W