Meta voegt tekstchat toe aan sociale VR-app Horizon Worlds

Socialemediabedrijf Meta is bezig met het toevoegen van een optie voor tekstchat in zijn sociale VR-app Horizon Worlds. Tot nu toe was alleen voicechat mogelijk. Er komt een optie om berichten voor onbekenden te blurren.

Die optie om berichten te blurren voor vreemden staat standaard aan voor gebruikers onder de 18, zegt Meta. Er komt een optie om anderen te noemen met een @-mention. Alle berichten zijn in principe te lezen voor alle gebruikers van die wereld. Ook kunnen gebruikers elkaars berichten blokkeren en rapporteren.

Daarnaast gaat Meta de berichten ook automatisch scannen op inhoud die tegen de regels in gaat. De chatfunctie staat voor een beperkt aantal gebruikers live. In de loop van de zomer moeten alle gebruikers de chat kunnen gaan gebruiken.

Chatfunctie Meta Horizon Worlds

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 19:59 10

13-06-2023 • 19:59

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Reacties (10)

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TNG128MB 13 juni 2023 20:06
is Horizons dan beschikbaar in nederland ? in belgie nog steeds niet.
maplebananas @TNG128MB14 juni 2023 00:31
Een klasgenoot van mij had Horizon Worlds nodig voor haar master thesis, we hebben een gratis VPN (FastVPN) sideloaded (via SideQuest) en daarna konden we het gewoon downloaden op een Nederlands account. Als je het eenmaal installed hebt, heb je de VPN ook niet meer nodig : )

Edit: typos

[Reactie gewijzigd door maplebananas op 23 juli 2024 06:44]

mOrPhie @TNG128MB13 juni 2023 20:36
Nee.

Zie https://www.meta.com/nl-n...izon-supported-countries/.

[Reactie gewijzigd door mOrPhie op 23 juli 2024 06:44]

Selbiecookie @mOrPhie13 juni 2023 21:11
Meta Horizon Worlds is momenteel beschikbaar in de volgende landen:

Canada
Frankrijk
IJsland
Ierland
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Hier voorgekauwd, hoef je niet op de link te klikken en onnodige cookies te accepteren :D
UraniumBullet @Selbiecookie14 juni 2023 11:03
Dankjewel. Ik hou niet zo van onnodige cookies
gekkie 13 juni 2023 20:37
Het proces komt op mij een beetje over als constant functies toevoegen aan en tweaken van een solution .. in de kennelijk hoop dat het ooit toch nog eens op een problem ergens gaat passen.
SPee @gekkie14 juni 2023 11:06
Ja. En dan niet verder bouwen op een social platform wat je al hebt, maar iets nieuw maken.
Want alle berichten zijn voor iedereen te lezen?
Meta heeft toch een platform waar je berichten kan delen met iedereen of een selecte groep (Whatsapp, Facebook)? Waarom die functionaliteit niet herbruiken en alleen in een andere UI?!
Wolfos @gekkie14 juni 2023 15:52
Wat dat betreft is Hololens een veel mooier platform. Niet krampachtig proberen mainstream applicaties te bedenken, maar specifieke applicaties voor het bedrijfsleven en de zorg die meteen ingezet kunnen worden.
mOrPhie 13 juni 2023 20:39
Was leuk geweest als de plaatjes aanklikbaar waren, @arnoudwokke. Nu is het zo'n postzegel. ;)
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @mOrPhie13 juni 2023 20:51
Haha idd, done. Thanks!

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