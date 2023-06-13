Meta voegt tekstchat toe aan sociale VR-app Horizon Worlds

Socialemediabedrijf Meta is bezig met het toevoegen van een optie voor tekstchat in zijn sociale VR-app Horizon Worlds. Tot nu toe was alleen voicechat mogelijk. Er komt een optie om berichten voor onbekenden te blurren.

Die optie om berichten te blurren voor vreemden staat standaard aan voor gebruikers onder de 18, zegt Meta. Er komt een optie om anderen te noemen met een @-mention. Alle berichten zijn in principe te lezen voor alle gebruikers van die wereld. Ook kunnen gebruikers elkaars berichten blokkeren en rapporteren.

Daarnaast gaat Meta de berichten ook automatisch scannen op inhoud die tegen de regels in gaat. De chatfunctie staat voor een beperkt aantal gebruikers live. In de loop van de zomer moeten alle gebruikers de chat kunnen gaan gebruiken.