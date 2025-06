Meta wil meer gebruikers voor Horizon Worlds door tieners toe te laten

Meta wil meer gebruikers aantrekken voor zijn VR-platform Horizon Worlds door ook tieners toe te laten. Op dit moment moeten gebruikers boven de 18 jaar zijn, maar het bedrijf zou jongeren tussen 13 en 17 jaar ook toe willen laten.

Daarvoor moet het platform wel tools en beperkingen krijgen die passen bij die leeftijdsgroep, zegt Meta in een memo die The Wall Street Journal heeft ingezien. Het openen van Horizon Worlds voor tieners zou mogelijk al in maart kunnen gebeuren.

Op dit moment keert 89 procent van de gebruikers die de app proberen, na een maand al niet meer terug. Meta wil dat percentage laten zakken naar 80 procent. Daardoor moet het aantal actieve gebruikers stijgen van 200.000 nu naar 500.000 rond de zomer en een miljoen actieve gebruikers aan het einde van dit jaar.

Horizon Worlds is het VR-platform dat Meta's toekomstvisie met de metaverse laat zien. In Horizon Worlds kunnen gebruikers als avatars met elkaar communiceren. Horizon Worlds is als app te gebruiken op de Quest-headsets van het bedrijf.