Meta verlaagt prijzen van VR-brillen Quest 2 en Quest Pro

Meta voert een prijsverlaging door voor zijn VR-brillen. De 256GB-versie van de Quest 2 krijgt een prijsverlaging van 500 naar 430 dollar. Vorig jaar steeg de prijs van de headset juist van 400 naar 500 dollar. De prijs van de in oktober uitgebrachte Quest Pro zakt van 1500 naar 1000 dollar.

Meta zegt de VR-hardware 'betaalbaar te willen maken voor zoveel mogelijk mensen'. De prijsverlaging van de Quest 2 gaat in op 5 maart en die van de Quest Pro op 15 maart, zo maakt het bedrijf bekend. De prijs van de 128GB-versie van de Quest 2 wijzigt niet. Met een prijs van 400 dollar is het prijsverschil tussen de twee versies nog maar 30 dollar. Het is nog niet precies duidelijk wat de nieuwe Europese prijzen van de headsets zullen worden.

In juli 2022 maakte Meta bekend dat de prijs van de Quest 2 met 100 dollar zou stijgen. De prijs van de 128GB-versie werd toen van 350 naar 450 euro gebracht. Bij de 256GB-variant steeg de prijs van 450 naar 550 euro. De prijsstijging zou op dat moment noodzakelijk zijn omdat de kosten om de VR-headset te produceren en te verschepen waren toegenomen.

Later dit jaar wordt de opvolger van de Quest 2 verwacht. De Quest 3 zou dunner, krachtiger en duurder zijn dan het huidige model. Volgens een gelekte roadmap die aan medewerkers van Meta zou zijn gepresenteerd, komt er in 2024 ook nog een goedkopere VR-bril in de Quest-reeks uit. Een opvolger van de Quest Pro laat naar verluidt nog even op zich wachten.

Oculus Quest 2
Meta Quest 2

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 17:49
100 • submitter: Tummie555

03-03-2023 • 17:49

100

Submitter: Tummie555

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PhilipsFan 3 maart 2023 18:24
Hebben ze de idiote eis van een verplicht Facebook account al laten vallen? Dan is het wel de moeite waard. Van de beschikbare VR-sets is deze momenteel het goedkoopst en je kunt er standalone applicaties op draaien, de meeste VR-sets kunnen dit niet en hebben een PC nodig.

Ik heb zelf een Quest 1. De specs zijn niet meer vergelijkbaar met moderne VR-sets, maar het draait. Ik heb er Half Life Alyx op gespeeld en volgens mij heb ik daarbij een voordeel gehad boven de duurdere sets zoals de Valve Index: Je kunt draadloos spelen! OculusMeta levert software bij waarmee het als het ware een draadloos VR display wordt. SteamVR herkent dit zonder problemen en speelt er gewoon Half Life Alyx op af. Het gaat ook nog redelijk goed. Soms hakkelt of stottert de weergave even, maar dat is altijd tijdelijk en meestal aan het begin van een spel. Alsof de bitrate nog even moet worden afgestemd op het WiFi-netwerk.

Volgens mij is dit de enige manier om Alyx draadloos te spelen: De Index, HTC Vive, HP Reverb G2 moeten allemaal met een usb-kabel op de PC worden aangesloten en dat is toch wel een belemmering tijdens het spelen.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 23 juli 2024 10:20]

RoamingZombie @PhilipsFan3 maart 2023 18:37
Je hebt nu een meta account nodig. En dat maakt het er voor mij niet beter op dus ik blijf er ver bij vandaan.
PhilipsFan @RoamingZombie3 maart 2023 18:42
Is het bij de alternatieven beter dan? Volgens mij heb je voor de Index ook een Steam account nodig. Fabrikanten willen nu eenmaal graag naast de hardware, ook spellen en abonnementen verkopen...

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 23 juli 2024 10:20]

Ryuukami @PhilipsFan3 maart 2023 18:48
Het zal de naam wel zijn toen je een Oculus account nodig had vond niemand dat een probleem terwijl Oculus gewoon van Facebook was. Nu heet exact hetzelfde account Meta en heeft iedereen er een probleem mee. De koppeling met een Facebook account was gewoon stom van ze maar dat is nu niet meer nodig.
PhilipsFan @Ryuukami3 maart 2023 18:56
Klopt. Maar mensen hebben (terecht) iets tegen Facebook. Ik vond het geen probleem om een Oculus account aan te maken. Een Meta-account is ook nog wel te overzien. Het probleem met een Facebook account was, dat deze accounts niet onder een valse naam mogen worden aangemaakt.

Ik heb juist express een vals Oculus account gemaakt. Ik heb er zelfs een vals e-mailadres bij aangemaakt, zodat alles dat te maken heeft met de VR-bril los staat van mijn andere accounts. Waarom? Toen ik de Quest kocht, kreeg je er een mooie Star Wars game bij. Ik heb altijd gedacht dat VR iets tijdelijks was, dus het doel was om het even uit te proberen en de set daarna te verkopen. Maar als ik het verkoop, dan geef je normaal niet je account erbij. Dat kan ik dus wel doen, de nieuwe eigenaar heeft dan automatisch alle spellen die bij de aankoop zaten en die ik er zelf nog bij heb gekocht. Als ik geen Quest meer heb, dan heb ik immers ook niks meer aan die spellen.
rodgaa @PhilipsFan4 maart 2023 10:21
Goed idee met dat aparte account om het door te kunnen verkopen. Ik had die mogelijkheid niet toen ik de Quest kocht en Facbook moest koppelen. Echter nu het Meta is geworden kan je in je Meta account ook je email wijzigen. Zo heb ik dus alsnog mijn account kunnen meeverkopen door ook het email te wijzigen.
cyble @PhilipsFan4 maart 2023 20:11
Nooit aan gedacht en eigenlijk best wel slim plan 8-)
Je zou zelfs het hele account nog los kunnen verkopen :D
deniz280 @Ryuukami4 maart 2023 03:11
Meta/Facebook is ook niet te vergelijken met een bedrijf dat voorheen gewoon oculus stand alone was. We hebben het hier over Facebook/Meta he.. daar zit je antwoord al.
prikschilder @Ryuukami4 maart 2023 14:09
Je vergeet een klein dingetje!!! Als jij een ban aan je broek krijgt op facebook kun je je vrsetje niet meer gebruiken zonder slag of stoot. Dat is natuurlijk te gek voor woorden dat 'hunnie' ff gaan bepalen of ik MIJN hardware mag gebruiken |:( |:( |:(
thomas_n @PhilipsFan3 maart 2023 18:59
Meta is wel een heel wat enger bedrijf dan Valve he? Ze hebben daar al zoveel steken laten vallen dat hun reputatie op het gebied van privacy en omgaan met gebruikersdata tot ver onder het vriespunt is gezakt.

Ik begrijp heel goed dat mensen geen account bij dat bedrijf willen hebben.
jongetje @thomas_n4 maart 2023 09:09
Hoe moeten ze dat dan doen? Een bril verkopen en dan zonder account en store zodat je geen apps kunt downloaden? Als je niets van Meta wilt hebben dan moet je er ook geen bril van kopen, zo simpel is het volgens mij. Een Apple telefoon doet ook weinig zonder AppleID (een Samsung telefoon dan weer wel alles zonder Samsung account, maar dat komt door hoe Android is opgezet).

[Reactie gewijzigd door jongetje op 23 juli 2024 10:20]

thomas_n @jongetje4 maart 2023 11:45
Ik bedoelde met mijn post: Meta is zo'n eng bedrijf dat ik goed begrijp dat mensen er niets mee te maken willen hebben. Er geen account hebben, maar er ook geen bril van kopen.

Edit: klanten apps laten downloaden en installeren zonder account zou trouwens prima kunnen. Zie bijvoorbeeld vrijwel alle computer-besturingssystemen (Windows, MacOS, Linux, etc.) ;)

[Reactie gewijzigd door thomas_n op 23 juli 2024 10:20]

batteries4ever @thomas_n4 maart 2023 13:58
Nou ja, tot je een winkel met apps hebt, dan zullen er toch wat gegevens van je bewaard moeten worden.
DJ Henk @batteries4ever5 maart 2023 09:06
Welnee, natuurlijk niet. Je kunt gewoon dingen ter download aanbieden en betalingen aannemen zonder al die poespas. Zie letterlijk elke webshop met "kopen als gast" en app-stores als F-Droid.

(Voorwaarde is natuurlijk wel dat je het hele ding op je eigen apparaat kan draaien, maar dat lijkt me sowieso een goed uitgangspunt.)

[Reactie gewijzigd door DJ Henk op 23 juli 2024 10:20]

SG @jongetje4 maart 2023 14:00
Meta core busines is verhandelen van consumenten gegevens omdat hun echte klanten adverteerders zijn. Dat reden dat die niet te vertrouwen zijn.
ze zijn de enige niet maar bij de andere is er ook account maar busnes model is software en of hardware. Dan is de drive om de grenzen op te zoeken of te overschrijden van AVP stuk lager.
phray @thomas_n4 maart 2023 17:57
Laten we niet vergeten dat Valve ook genoeg geld heeft verdient aan illegale gokpraktijken. Beide bedrijven zijn niet echt ethisch.
drdelta @phray5 maart 2023 21:23
Oh vertel eens, aan welke illegale gokpraktijken heeft Valve geld verdient?
phray @drdelta5 maart 2023 23:32
Gokken onder 18 toestaan doormiddel van hun loot boxes/steam markt.
drdelta @phray6 maart 2023 09:38
En welke autoriteit heeft Valve's lootboxes / Steam market als gokken bestempeld?
Je kunt heel erg tegen lootboxes zijn, maar dat maakt het daardoor nog niet illegaal, of gokken.

Ik neem aan dat je ook nooit Pokemon kaarten gekocht hebt..
phray @drdelta6 maart 2023 17:57
Uh de Nederlandse en Belgische kansspel autoriteiten??
https://kansspelautoritei.../juni/nieuwe-fase-aanpak/
drdelta @phray6 maart 2023 22:46
Uit je eigen link:
het aanbieden van een dergelijk kansspel zonder vergunning is verboden.
En hier een verdieping:
Vier op de tien loot boxes, schatkistjes in games, zijn volgens de Wet op de kansspelen verboden.
Oftewel, met een vergunning is het toegestaan.
En 60% van de onderzochte lootboxes zijn niet verboden.

Waar lees jij Valve / Steam trouwens?

Het onderzoek van de kansspelautoriteit noemt geen namen.
phray @drdelta7 maart 2023 11:23
https://www.bleepingcompu...ms-to-avoid-legal-action/
Valve has stated that they have received letters from the Kansspelautoriteit, which is the Dutch Gaming Authority, that stated that the loot boxes in CS:GO and Dota 2 were in violation of their laws. More recently they received a threat from the Kansspelautoriteit stating that Steam must resolve these issues by June 20th or they would face legal action..
drdelta @phray8 maart 2023 00:17
Een leuk dreigement, niet door een rechter bekrachtigd, en door oa. EA pijnlijk onderuitgehaald.

Valve had geen zin in getouwtrek met de Nederlandse overheid, en heeft het functioneren van de lootboxes zonder verzet aangepast.

Valve's lootboxes zijn niet door een rechter als gokspel geclassificeerd.
Valve is niet veroordeeld voor het illegaal aanbieden van kansspellen.
Er is geen veroordeling van het aan minderjarigen aanbieden van kansspellen.
phray @drdelta8 maart 2023 13:52
Valve weet natuurlijk dat wat hun doen niet mag volgens de Nederlandse wet daarom vechten ze het niet aan. In Amerika doen ze dit bijvoorbeeld wel.

Als een agent jou alleen een waarschuwing geeft voor wildplassen betekent dat natuurlijk ook niet dat het legaal is. Een rechter hoeft hier niet bij te zijn tenzij je dit wilt aan vechten.

En fut packs van fifa zijn compleet anders omdat die niet direct kunnen worden verkocht voor echt geld.
Verwijderd @PhilipsFan4 maart 2023 03:00
Ja, de ‘alternatieven’ zijn beter. Als je twee seconden gegoogled had dan zie je dat je steamVR zonder account en zelfs zonder internet verbinding kan gebruiken:
https://partner.steamgame...atures/steamvr/enterprise

Wat een vraag zeg…
PhilipsFan @Verwijderd4 maart 2023 04:26
Zonder account kun je geen spellen kopen en zonder internetverbinding kun je geen spellen downloaden. De link die je beschrijft heeft daar niks mee te maken. Natuurlijk kun je de software en spellen op een andere pc downloaden, maar daar heb je nog steeds een account voor nodig.

Maar een account bij Steam is inderdaad minder erg. Steam gebruikt je accountgegevens niet om een profiel van je op te bouwen. Wel welke games je speelt natuurlijk, maar niet wat je verder nog doet op het internet. Dus als je heel privacy-gevoelig bent, kun je beter een Index kopen. Maar het blijft een beetje een halfbakken oplossing.
Verwijderd @PhilipsFan4 maart 2023 15:56
Zonder account kun je geen spellen kopen en zonder internetverbinding kun je geen spellen downloaden.
Dat vraag je ook helemaal niet. Maar daarnaast, natuurlijk kan je spellen kopen en spelen zonder internet (nog wel). Waarschijnlijk ben je daar te jong voor ofzo want vroeger werkte alles zo. Je kocht gewoon een cdrom.

De link die je beschrijft heeft daar niks mee te maken.
Dan moet je de vraag duidelijk stellen.

Natuurlijk kun je de software en spellen op een andere pc downloaden, maar daar heb je nog steeds een account voor nodig.
Dus je weet wel dat het kan… dan kan je je ook wel beseffen dat er genoeg software (waaronder games) te downloaden en gebruiken zijn zonder account. Zeker voor VR is er een sloot aan gratis Indie games.

Maar het blijft een beetje een halfbakken oplossing.
Dat komt omdat er een narratief wordt verspreid dat het niet mogelijk is of normaal zou moeten zijn. Daarom reageer ik hier ook zo op (niets persoonlijks). Ik weet al dat als ik dit post het gedownmod wordt want mensen willen dat gewoon niet horen. Welkom op social media :z
themadone @PhilipsFan4 maart 2023 08:47
Ik heb een reverb G2 en heb nergens een account aan hoeven maken om die te kunnen gebruiken.
nullbyte @themadone4 maart 2023 10:02
Het lijkt me dat je een Steam account hebt en Steam VR gebruikt.
themadone @nullbyte4 maart 2023 13:24
Nee, werkt ook gewoon via mixed reality van Windows, zonder inloggen. En natuurlijk heb ik wel Steam en epic etc etc. Maar is niet nodig voor het functioneren van de VR headset.
batteries4ever @themadone4 maart 2023 14:00
Maar dat is precies het probleem! Zonder een of andere store dus met accountgegevens lukt dat niet. Meta vraagt hier niet meer dan anderen.
Fucitol @batteries4ever5 maart 2023 14:48
Niet waar, wat themadone zegt klopt; de headset is prima bruikbaar zonder account. Dus wanneer je VR-compatible software hebt kun je dat gewoon gebruiken met alle Windows-MR headsets.

Waar jij het over hebt is een game-store, een optioneel iets wanneer je VR-content wilt gebruiken dat alleen in die store te koop is (logisch). Je kunt je Quest niet gebruiken zonder account en daar zit een groot verschil (naast wat Meta natuurlijk nog meer van je wil weten en ook neemt).

Dat je ergens een account nodig hebt is haast niet te voorkomen tegenwoordig, maar ergens een account of een Meta account is best een verschil. Zo heb ik een behoorlijk anoniem account om bijv. WarThunder te spelen in VR (met OpenXR, zonder Steam).
gron74 @RoamingZombie4 maart 2023 09:47
Tegenwoordig heb je overal een account nodig. Ik heb een TP Link Deco M9 set, om die te kunnen bedienen heb ik een app EN account nodig. Waarom een account voor lokaal apparatuur? Vreemd toch? Vroeger kon je de NVidia drivers zonder account downloaden, nu niet meer. Mijn Samsung TV werkt niet zonder account etc. Het gaat allemaal om data verzamelen.

Ik zat te kijken naar de Quest 2, maar de 3 komt eraan. Ik denk dat Meta nog snel probeert de voorraad te verkleinen voordat de 3 op de markt komt.
nullbyte @gron744 maart 2023 10:06
Vroeger kon je de NVidia drivers zonder account downloaden, nu niet meer.
Ik kan gewoon Nvidia drivers downloaden zonder ingelogd te zijn.
https://www.nvidia.com/download/find.aspx
Zebby @RoamingZombie4 maart 2023 11:17
Volgens mij niet, afhankelijk van verbruik. Mijne is niet ingelogd, en ik kan direct met mijn PC koppelen volgens mij, en ga dan verder via Steam. En anders heb ik nu een fake Meta account, die blokkeren ze niet zoals met FB vroeger.
HerrPino @RoamingZombie5 maart 2023 06:56
Bij Tweakers heb je toch ook een account?Je hoeft het account toch verder nergens voor te gebruiken? Niemand verplicht je om actief te gaan posten
op Facebook of Instagram met dat account.
SuperDre
@PhilipsFan3 maart 2023 18:41
Die verplichting is er inmiddels al zelfs bij de Quest 1 af.
En Alyx is perfect draadloos te spelen met een Quest 2 of Pico 4, zeker icm virtual desktop.
GekkePrutser
@SuperDre3 maart 2023 21:19
"Zelfs bij de Quest 1" klopt niet. Bij de Quest 1 heeft het nooit gehoeven! Het Facebook account werd verplicht toen de Quest 2 nog niet uit was maar gold alleen voor nieuwe hardware waaronder de Quest 2 dus.

Het plan was om na 2 jaar het account te verplichten voor bestaande hardware maar tegen die tijd had meta zich alweer bedacht en bovendien vervalt de support voor de Quest 1 nu.
drdelta @GekkePrutser5 maart 2023 21:27
Ik had destijds een Oculus Rift CV1, en ik moest mijn account omzetten om gebruik te blijven maken van mijn gekochte games. Bij introductie was het inderdaad alleen voor nieuwe gebruikers, maar na een bepaalde periode moest het zover ik weet ook gewoon voor accounts van voor de Quest 2.
GekkePrutser
@drdelta5 maart 2023 22:26
Wat je om moest zetten was naar een meta account, niet naar een facebook account.

Het oude Oculus account heeft bestaan tot de meta accounts kwamen. Waarbij je kan kiezen of je wil kiezen aan facebook of niet.

Het meta account was juist de oplossing voor de klachten dat je een facebook account moest hebben voor Oculus.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:20]

Yinchie @PhilipsFan4 maart 2023 01:39
Onlangs de quest 1 verkocht want de ondersteuning stopt.
Yuboka @Yinchie4 maart 2023 08:00
Heb je er een leuke prijs voor gekregen? Ik heb zelf ook nog een quest 1.
Zebby @PhilipsFan4 maart 2023 11:19
Ik speel op de Quest 2 momenteel HL Alyx, en ik speel inderdaad in de woonkamer, enige plek waar ik (min of meer) lekker kan spelen. Wil het eigenlijk buiten proberen in de tuin, net wat meer bewegingsruimte... Maar moet wel echt mijn mesh setje op tafel leggen voor optimaal bereik - dan werkt het dik prima, heel fijn.

Comfort met bril is echter ruk. Meer dan een uur spelen betekend pijn aan ogen/hoofd, en mijn bril wordt tegen mijn hoofd gedrukt dus altijd smerig/vet. Die PSVR2 ziet er wat dat betreft een stuk beter uit.
MrDummy @Zebby4 maart 2023 13:56
Dan heb je geen moeite genomen om te kijken naar 3rd party accessoires. Zoek even op Kiwi Design als voorbeeld en je ziet oplossingen om je Q2 comfortabel te maken.

Heb je daar echt nooit naar gekeken? Ik doe al jaren Q2 met uitbreidingen en kan uren spelen zonder pijn op hoofd. Stuk beter dan standaard headstrap en facepadding.
Zebby @MrDummy4 maart 2023 16:15
Het is nog steeds primair een gimmick voor mij, dus nee, geen idee dat er non-Oculus accessoires waren. Zal er eens naar kijken.
Daikirai @Zebby6 maart 2023 10:13
Buiten kun je vergeten, althans als er wat zon staat.
Denk dat de zon interferentie geeft vanwege de infrarood tracking van de controller.
Grotbewoner @PhilipsFan3 maart 2023 18:36
Ja, die hebben ze laten vallen. Alleen een Meta-account is nog nodig en dat kan met email en nepnaam.

[Reactie gewijzigd door Grotbewoner op 23 juli 2024 10:20]

Jelster @PhilipsFan4 maart 2023 10:15
Goh, ik koop een apparaat, en moet een account maken bij een bedrijf waar een dikke speknek met bezweet overhemd van gaat profiteren. Vertel eens wat nieuws. Mensen die dit eng vinden moeten gewoon lekker weg blijven van internet,
MrDummy @PhilipsFan4 maart 2023 13:54
"Volgens mij is dit de enige manier om Alyx draadloos te spelen: De Index, HTC Vive, HP Reverb G2 moeten allemaal met een usb-kabel op de PC worden aangesloten en dat is toch wel een belemmering tijdens het spelen. "

Niet alleen USB, maar ook video kabel, meestal DisplayLink. Je hebt beide nodig.
En draadloos spelen kan het met een accessoire. Voor Vive wordt eigen wireless module gebruikt. Voor Index wordt 3rd party wireless module gebruikt.
Alleen WMR headsets zoals HP Reverb zullen altijd bekabeld blijven.
"De enige manier om draadloos te spelen" is dus onjuist. Pico 4, HTC Focus 3, Meta Quest Pro, Pimax Crystal, allemaal kan meedoen aan de lijst voor wireless spelen.

Facebook is allang gesplit maanden geleden. Ik weet niet uit welke steen je komt, maar je hebt heel veel veranderingen gemist. Draadloos spelen doe ik al zo lang met Quest 2, dankzij Virtual Desktop. De software van Meta valt wat tegen en loopt wat achter tegenover Virtual Desktop.
Deel van gestotter heeft niet te maken met wifi netwerk. Je computer is gewoon flink bezig met wat laden. Vooral in begin SteamVR inladen. Daarna is alles smooth.
bArAbAtsbB 3 maart 2023 17:53
Gevalletje overproductie en na corona ingezakte vraag wereldwijd....de magazijnen liggen vol en moeten nog voor 31/12 leeg. ;)
johanneslol @bArAbAtsbB3 maart 2023 18:51
Ik denk eerder dat dit een voorbereiding is voor de quest 3.
Quest 2 128 GB is 400$
Quest 2 256 GB is 430 dollars
Quest 3 wordt 500$
Quest pro is 1000$
Dat lijkt me een logische spreiding van prijzen..

[Reactie gewijzigd door johanneslol op 23 juli 2024 10:20]

Tec7lol @johanneslol3 maart 2023 19:54
+btw zal de quest 3 dus 599euro release worden schat ik.
johanneslol @Tec7lol3 maart 2023 19:58
Ik denk dat de quest 3 ook verschillende opslag capaciteiten komen. Dus zoiets als quest 3 128 Gb 500$ 256 gb 50$ en dan een 512 GB voor 600$
GekkePrutser
@johanneslol3 maart 2023 23:10
Ja dat van die opslag snap ik niet zo, waarom mensen dat uberhaupt nemen.

Ik heb nog twee stuks van de eerste-generatie 64GB versie van de Quest 2. Dacht dat dat wel een probleem zou zijn met opslag maar de meeste games zijn maar 1 a 2 GB. Hooguit 5 misschien. Dus het boeit totaal niet. Voor die 100 euro extra krijg je eigenlijk helemaal geen gemak terug, want zoveel spellen speel je tegelijk toch niet. Nu met de 128GB is er helemaal geen reden meer om te upgraden.

En ik ben al een enorme enthousiast en ik doe ook aan ontwikkeling ervoor. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen die de 256GB Quest 2 gewoon die nemen omdat ze het geld hebben en gewoon 'het beste' willen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:20]

johanneslol @GekkePrutser3 maart 2023 23:13
Ik heb zelf een 64GB versie maar als je bijvoorbeeld Medal of Honor wil spelen moet je 90% eraf gooien.. je ziet echt dat die games snel in grote toenemen.
GekkePrutser
@johanneslol3 maart 2023 23:44
Oh dat ben ik nog niet tegengekomen maar medal of honor is een van de weinigen die ik niet heb :)

Maar bij de Quest 3 ga ik ook gewoon weer voor de basisversie (die dan 128 minstens zal zijn neem ik aan, net als nu met de Quest 2)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:20]

batteries4ever @GekkePrutser4 maart 2023 14:59
Nou ja, ik heb b.v. Avatar 3D erop staan:5 GB! Mijn 256 GB zijn vol, zodat ik oudere apps en filmpjes ervan afgooi.
SuperDre
@bArAbAtsbB3 maart 2023 18:36
Nee dat zal het zeker niet zijn. Corona is daarvoor te lang geleden en de Pro is van ruim daarna. Voor de Pro zal het te maken hebben met de release van de nieuwe HTC headset, die door deze pricedrop wel eens in problemen kan komen, en voor de Quest 2 zal het zijn om de voorraad op te maken vanwege de release van de Quest 3, en ik verwacht dat ze nog maar weinig 128GB's hebben, maar nog genoeg 256GB's wat verklaard waarom ze de 128 niet in prijs verlagen, omdat die toch al bijna uitverkocht zal zijn.
drdelta @SuperDre5 maart 2023 21:30
Ik denk niet dat Meta echt de "hete adem" van HTC voelt, eerder dat Meta gewoon ondermaats haar Pro kwijt raakt. 1500 euro was ook gewoon een extreem forse prijs voor een opgeleukte Quest 2.
Bliksem B 3 maart 2023 18:13
Ik verwacht dat de Playstation VR2 (€599,-) ook te maken heeft met deze prijsvergelaing. In combinatie met een PS5 (€549,-) heb je dan een mooi instapmodel beschikbaar (€1148,-), maar minder dan de prijs van een uitvoering: Meta Quest Pro van €1500,- (nu nog te koop voor €1799,-).

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 23 juli 2024 10:20]

bArAbAtsbB @Bliksem B3 maart 2023 19:10
je moet de PSVR2 niet vergelijken met de Quest Pro deze zijn niet te vergelijken en ook niet voor dezelfde doelgroep ontworpen (zakelijk gebruik vs gaming)

PSVR2 zal door Meta beconcurreerd worden met de Quest 3!
redslow @bArAbAtsbB3 maart 2023 19:13
Hoe kan een product dat voor een console is ontworpen en daar alleen op werkt met ondersteuning van de fabriek de concurrent zijn van een product dat dat niet is.

Als de quest3 ondersteuning zou hebben op de PS5 kan je daarover spreken.
bArAbAtsbB @redslow3 maart 2023 19:27
ze zijn te vergelijken omdat ze een vergelijkbare usercase hebben, gaming en thuisgebruik.

Ik ken wel een paar mensen die twijfelen tussen de PSVR2 en de Quest3...en dan dus ook de keuze maken tussen PC gaming of Playstation gaming.
Tec7lol @bArAbAtsbB3 maart 2023 20:19
Klopt, voor ons "VR enthousiastelingen" is dat het dilema, maar laten we ook niet vergeten dat de quest 3 ook prima werkt standalone. (voor de gewone mensen die een VR ervaring willen)
Tassadar32 @Tec7lol4 maart 2023 20:17
Sterker nog, het standalone gedeelte is de hele reden dat ik nooit met PCVR begonnen ben. VR zou in de woonkamer kunnen met PCVR maar lighthouses in de woonkamer komt niet door de commissie heen hier. Toen ik een Q1 gekocht had heb ik nooit meer de moeite genomen om een gaming PC te upgraden zodat ik PCVR kon spelen omdat standalone eigenlijk al goed genoeg is voor mij.
LOTG @Bliksem B3 maart 2023 22:05
Dat zijn toch twee compleet verschillende producten? Waarom trek je die vergelijking?

Ja, beide doen VR, maar de quest heeft pass through (mixed reality) en is draadloos.

De quest pro heeft gewoon een compleet andere doelgroep.

Ook vind ik 1100+ euro nou niet bepaald instap.
Tummie555 3 maart 2023 18:13
Als het in procenten dezelfde verlaging wordt in Europa gaat de Quest Pro van 1799,- naar 1199,- (in amper 6 maanden tijd.)
GekkePrutser
@Tummie5553 maart 2023 21:22
Nice, voor dat geld zou ik er wellicht zelfs over nadenken.

Maar de pro is een beetje raar produkt. De SoC is niet echt snel genoeg voor al die pixels en tracking cams en de accuduur is nog belabberder dan van de Quest 2.

Zelfs voor 1199 zou ik geen interesse hebben.
Tummie555 @GekkePrutser3 maart 2023 21:34
Precies, het is een beetje een "boneless chicken". ;) Over een paar maanden komt de Quest 3 voor de helft van het geld, met 2x zoveel kracht als quest 2. Dussss... ik wacht nog wel ff.
Verwijderd @Tummie5553 maart 2023 18:23
Leuk idd als je dat ding voor dat geld hebt gekocht, en nog wil verkopen. Daar krijg je ineens heel veel minder terug dan verwacht :Y)
SuperDre
@Verwijderd3 maart 2023 18:40
Tja, dat is een risico dat je sowieso neemt als je zo'n product koopt. Zelf hou ik nooit rekening mee bij aanschaf met wat het nog waard zou zijn als ik het door zou verkopen, want dat is en blijft een enorme gok.
QErikNL @Verwijderd4 maart 2023 09:51
De pro wordt (hopelijk) enkel zakelijk gekocht, dus dan is het niet een heel groot probleem.
Xypod13 3 maart 2023 18:24
Ik hoop nog het even vol te houden met mijn CV1 totdat de Quest 3 uitkomt :) Zal een substantiële upgrade zijn!
JDx @Xypod133 maart 2023 18:52
CV1, dat is lang geleden, ik heb die ervoor nog gehad, wat was dat, de beta ofzo?

Gevonden, was de DK2. Daarna Oculus Go en toen werden ze me te duur.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 10:20]

Xypod13 @JDx3 maart 2023 19:00
Vind dat de quest nog aardig goedkoop is. Zoiezo komt er volgend jaar een goedkopere van wat er nu beschikbaar is.
Tassadar32 @JDx4 maart 2023 20:19
DK2 was Development Kit 2. CV1 is Consumer Version 1 ofwel de originele Rift (niet de Rift S). Er was onder Echo Arena spelers nog altijd vraag naar CV1's omdat die game daar het lekkerst mee speelt. Veel pro spelers gingen juist van een Quest 1/2 naar een CV1.
KKose 3 maart 2023 23:10
Welke vr bril is de beste op deze moment?
PatrickvH @KKose4 maart 2023 11:21
Stand-alone zou ik de Pico 4 zeggen. Goedkoper dan een Meta Quest 2 en nog beter qua beeld en comfort ook.
Ook prima voor PCVR (eventueel draadloos).

Voor high-end PCVR is de Varjo Aero volgens mij het beste op dit moment.

Voor mixed reality weet ik eigenlijk niet wat nu de top is.

Op YouTube vele filmpjes te vinden over VR.
Bijvoorbeeld: https://youtube.com/@CasandChary
https://youtube.com/@DayDreamerVR
https://youtube.com/@DiscoVRTetiana
https://youtube.com/@mixedrealityTV
https://youtube.com/@Naysy
https://youtube.com/@owomushi_vr
https://youtube.com/@TheVirtualRealityShow
https://youtube.com/@XRboost (heette voorheen VR Essentials)

[Reactie gewijzigd door PatrickvH op 23 juli 2024 10:20]

KKose @PatrickvH4 maart 2023 13:17
Dank u
Tassadar32 @PatrickvH4 maart 2023 20:21
Iets andere mening hier, voor standalone zou ik vanwege het gamesaanbod nog wel aan de Meta kant kijken. Voor PCVR lijkt de bigscreen wel een heel interessante headset te zijn.
SuperDre
@Tassadar324 maart 2023 20:28
Bigscreen is er nog niet, EN je moet al Lighthouse basestations en controllers bij hebben, welke op dit moment ook nogal lastig te krijgen zijn (in ieder geval via Steam).
drdelta @KKose5 maart 2023 21:39
Varjo XR-3.
Er is letterlijk geen betere bril.

Om spelletjes mee te spelen is de Quest 2 lastig te verslaan gezien de prijs/performance, het Meta ecosysteem aan exclusieve games, en de mogelijkheid om via SteamVR/OpenXR andere games te spelen.

De Valve Index blijft verder nog steeds een erg goede headset, al zijn er een aantal alternatieven met hogere resolutie schermen. Die alternatieven zijn doorgaans echter slechter mbt. tracking, controllers/finger tracking, minder comfortabel, frame-rate, gewicht, compatibiliteit, etc.

PSVR2 is de beste VR bril voor consoles.
Er zijn ook niet echt veel alternatieven, Nintendo Labo VR Kit niet meegerekend :9

[Reactie gewijzigd door drdelta op 23 juli 2024 10:20]

FireStarter 3 maart 2023 17:51
Goed getimed ivm de release PSVR2 :)
Herr_Boogie @FireStarter4 maart 2023 11:45
Het zijn allebei VR headsets met inside out tracking en een vergelijkbare resolutie, maar daar houdt een zinvolle vergelijking toch wel op. Als ze bij sony de headset nu eens open stelden voor gebruik op pc/mac, dan had je misschien wel een punt. Dan twijfelde ik echter niet en had ik er al eentje liggen.

PSVR2 is PS5 exclusief en er zijn geen andere headsets bruikbaar op de ps5.
PSVR2 heeft eye tracking en de games worden met foveated rendering geoptimaliseerd voor de ps5 hardware.
Quest 2 is standalone én kan met quest link bedraad of draadloos met een pc verbonden worden (dus alles behalve consoles).

Ik betwijfel dat er veel een budget hebben liggen voor een nieuwe vr headset en dan twijfelt tussen psvr2 en een quest2.
batteries4ever @Herr_Boogie4 maart 2023 14:42
Nou, niet helemaal zoals jij bedoelde maar ik heb een stand-alone Quest2, geen console of game PC en heb zin in een krachtiger VR systeem.
Ik kan dan:
ofwel een PS5-PSVR2 combo kopen - ofwel een soortgelijk bedrag aan een PC uitgeven, zie BBG Desktop voor aan de Quest2. uitvoering: Tweakers Desktop BBG Maart 2023 Mainstream gamesysteem

Voor de Sony: betere VR Bril (vooral zwartweergave), minder "gedoe", exclusives.
Voor de PC: flexibeler, ook voor wat anders te gebruiken, upgrades mogelijk, wel veel modded flatscreen games met alle gemiep vandien.
RSilience 3 maart 2023 18:25
Nu word het weer zo'n typisch geval van milkshake prijzenverschil.

Quest 1 support bouwen ze al helemaal af en dit zie ik bij de Quest 2 ook vrij snel gebeuren als de 3 er eenmaal is.

[Reactie gewijzigd door RSilience op 23 juli 2024 10:20]

Channelmaster @RSilience3 maart 2023 21:48
Laatst weer gespeeld met Gear VR powered by Oculus 8-)

Eigenlijk vind ik de Quest 1 & 2 geeneens veel beter dan een Samsung S8 scherm, zolang je niet loopt…
batteries4ever @Channelmaster4 maart 2023 15:01
Het schermpje kan bij die dingen vaak goed zijn, maar met VR heeft daqt nog weinig te maken, behalve om filmpjes te zien.
senna2301 3 maart 2023 19:43
vind het erg jammer dat de psvr2 niet op pc werkt. had hem anders zeker gekocht
Daashaasmartijn @senna23015 maart 2023 15:34
En je kan er alleen maar games op spelen. Geen vr content als youtube vr. Een gemiste kans van Sony.
GekkePrutser
3 maart 2023 20:49
Nice, ik hoop dat de Quest 3 snel komt <3 Ik kan wel een upgrade gebruiken. Het profiel3 is gewoon dat Qualcomm er zo lang over doet met hun XR2 gen 2 chipset.

Ik heb nu een Rift CV1, een Quest 1 en twee Quest 2's (en nog een derde op mijn werk maar die is niet van mij) :')

Ook nog even een Pico 4 gehad maar die had een bekend probleem met de lenzen ("wiebelend" beeld) en heb ik moeten retourneren :'(

Ik hoop dat de bouwkwaliteit ook een beetje toeneemt. Op de Quest 2 was veel te veel bezuinigd. Ik heb pas nog een vergelijking geschreven op het forum, de Quest 1 was op vrijwel elk punt beter behalve resolutie en processorsnelheid.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 10:20]

Tassadar32 @GekkePrutser4 maart 2023 20:27
Als de Quest 3 een Quest pro met snellere chipset en zonder face/eye tracking word dan is dat dikke prima. Hier de gok gewaagd en een Quest pro gekocht en daar absoluut geen spijt van. De extra scherpte van de lenzen en het gebruiksgemak en draagcomfort maken het een veel fijnere headset dan de Quest 2. De pro controllers zijn ook heel fijn maar die kan je ook met een Quest 2 gebruiken.

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