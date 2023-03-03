Meta verlaagt prijzen van VR-brillen Quest 2 en Quest Pro

Meta voert een prijsverlaging door voor zijn VR-brillen. De 256GB-versie van de Quest 2 krijgt een prijsverlaging van 500 naar 430 dollar. Vorig jaar steeg de prijs van de headset juist van 400 naar 500 dollar. De prijs van de in oktober uitgebrachte Quest Pro zakt van 1500 naar 1000 dollar.

Meta zegt de VR-hardware 'betaalbaar te willen maken voor zoveel mogelijk mensen'. De prijsverlaging van de Quest 2 gaat in op 5 maart en die van de Quest Pro op 15 maart, zo maakt het bedrijf bekend. De prijs van de 128GB-versie van de Quest 2 wijzigt niet. Met een prijs van 400 dollar is het prijsverschil tussen de twee versies nog maar 30 dollar. Het is nog niet precies duidelijk wat de nieuwe Europese prijzen van de headsets zullen worden.

In juli 2022 maakte Meta bekend dat de prijs van de Quest 2 met 100 dollar zou stijgen. De prijs van de 128GB-versie werd toen van 350 naar 450 euro gebracht. Bij de 256GB-variant steeg de prijs van 450 naar 550 euro. De prijsstijging zou op dat moment noodzakelijk zijn omdat de kosten om de VR-headset te produceren en te verschepen waren toegenomen.

Later dit jaar wordt de opvolger van de Quest 2 verwacht. De Quest 3 zou dunner, krachtiger en duurder zijn dan het huidige model. Volgens een gelekte roadmap die aan medewerkers van Meta zou zijn gepresenteerd, komt er in 2024 ook nog een goedkopere VR-bril in de Quest-reeks uit. Een opvolger van de Quest Pro laat naar verluidt nog even op zich wachten.