Nothing werkt mogelijk aan een speaker, render toont design

Kuba Wojciechowski, een bekende leaker, heeft een render gedeeld van wat mogelijk de eerste speaker van Nothing wordt. Op de afbeelding is enkel de voorzijde van de speaker te zien. Het is nog niet bekend of en wanneer het product daadwerkelijk zal verschijnen.

De render toont een speaker met in totaal vier uitsparingen voor de speakers en het logo van Nothing op de voorzijde. Aan weerszijden zijn verschillende knoppen te zien. Het ontwerp lijkt voornamelijk wit te zijn, met deels doorzichtige, zwarte en rode accenten. Over de specificaties, afmetingen en functionaliteiten is momenteel nog niets bekend.

Nothing werd in 2020 opgericht door Carl Pei, de medeoprichter van de smartphonefabrikant OnePlus. Eerder verschenen de draadloze oortjes Ear (1) en Ear (stick), en de Phone (1). De opvolger van die smartphone, de Phone (2), wordt voorzien van een Snapdragon 8-processor. Het toestel staat gepland voor later dit jaar.

Nothing (speaker) render
Render mogelijke Nothing-speaker. Beeld: 91mobiles.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 19:38 27

03-03-2023 • 19:38

27

Lees meer

Nothing Ear

vanaf € 88,18

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Nothing Phone (1)

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Qualcomm-topman zegt dat Nothing Phone (2) soc van vorig jaar krijgt
Qualcomm-topman zegt dat Nothing Phone (2) soc van vorig jaar krijgt Nieuws van 6 maart 2023
Nothing ear (1)

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Nothing ear (1) stick

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Nothing kondigt over twee weken Ear (2)-oordopjes aan
Nothing kondigt over twee weken Ear (2)-oordopjes aan Nieuws van 6 maart 2023
Nothing Phone (2) krijgt Snapdragon 8-processor
Nothing Phone (2) krijgt Snapdragon 8-processor Nieuws van 1 maart 2023
Nothing brengt Android 13-upgrade uit voor Phone (1)
Nothing brengt Android 13-upgrade uit voor Phone (1) Nieuws van 23 februari 2023
Nothing wil later dit jaar Phone (2) uitbrengen en wil meer focussen op software
Nothing wil later dit jaar Phone (2) uitbrengen en wil meer focussen op software Nieuws van 30 januari 2023
Nothing heeft 500.000 exemplaren geleverd van Phone (1)
Nothing heeft 500.000 exemplaren geleverd van Phone (1) Nieuws van 5 december 2022
Meer producten en artikelen
Speakers Oordopjes Smartphones Nothing

Reacties (27)

-Moderatie-faq
27
26
16
1
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
donleo123 4 maart 2023 00:26
Misschien heb ik het wel helemaal gemist hoor, maar waar komt nothing toch zo "ineens" vandaan? Een jaar geleden had ik nog niet van ze gehoord maar nu zie ik wekelijks nieuwsberichten hier over ze. Terwijl ik ze niet eens zo innoverend vind?
Stijnvi @donleo1234 maart 2023 14:46
Nothing is opgericht door Carl Pei, de co-founder van OnePlus die een aantal jaar geleden daar is vertrokken toen OnePlus en Oppo steeds meer gingen samenwerken.

Met hem zijn nog een aantal prominente medewerkers (Head of Business Strategy, Head of Global Sales, Oxygen OS Product Designer) van OnePlus vertrokken, en samen zijn ze Nothing begonnen.
Naast deze oud-werknemers van OnePlus hebben ze ook een aantal werknemers gevonden met ervaring bij Xiaomi, Samsung, Microsoft en Apple.

Dit alles is mogelijk gemaakt door investeringen van GV (Google Ventures), EQT Ventures, een aantal prominente namen in de tech wereld (CEO van Reddit, co-founder van Twitch, ontwikkelaar van de iPod etc.), en de community. Ze zijn ook officieel een partnership met Qualcomm aangegaan voor de ontwikkeling van hun devices.

Het is dus een start-up, maar dan met enorm ervaren werknemers, flink wat kapitaal, en essentiële partnerships.
Fuwlz @donleo1234 maart 2023 10:50
Carl Pei, co-founder van OnePlus.
DanielChopin 3 maart 2023 20:47
De telefoon was vernieuwend, de oortjes meh, en dit lijkt al helemaal nergens op. Maar er zullen vast mensen zijn die het mooi vinden.
tw_gotcha @DanielChopin4 maart 2023 00:10
wat was er nou vernieuwend aan die telefoon? ik had het idee dat het allemaal hype rond de naam is... eerlijke vraag
Fireshade @tw_gotcha5 maart 2023 10:46
wat was er nou vernieuwend aan die telefoon?
De lichtfunctionaliteit aan de achterzijde van de telefoon. Geen enkel andere smartphone heeft dat. Je moet wel een transparante hoes gebruiken - of helemaal niet. Bij mij zitten smartphones echter altijd in een ondoorzichtige hoes.

[Reactie gewijzigd door Fireshade op 22 juli 2024 21:51]

tw_gotcha @Fireshade5 maart 2023 10:48
dat had ik helemaal gemist! Kost weer accuduur misschien? afijn, je moet wat.
Infinnity @DanielChopin4 maart 2023 00:04
Ik vind de oordopjes prima voor het geld en geweldig vanwege het design. Maar geluidskwaliteit is inderdaad meh. Maarja voor 75 euro ga ik niet klagen
ggj87 @DanielChopin4 maart 2023 11:02
Wie zegt dat dit het uiteindelijke ontwerp is? Misschien moet er nog een cover op zodat je er niets meer van ziet
Bulls @DanielChopin5 maart 2023 08:20
Doet z’n naam eer aan, nothing speaker. Niks aan. En ziet er inderdaad niet uit. Misschien als je hem roest kleurig maakt met een rood lampje heeft het iets bio shock achtigs
Stiello 3 maart 2023 19:54
Lijkt wel een snijplank
WouterL @Stiello3 maart 2023 20:44
Ik moest denken aan een futuristische slimme deurbel..
DJMaze 3 maart 2023 19:57
Ik zal wel lachen als het Nothing Box gaat heten.
Scout77 @DJMaze4 maart 2023 00:12
Voor de onwetene.
Pukson @DJMaze3 maart 2023 20:10
Alle mannen direct kopen 8)7
Basxt 4 maart 2023 01:10
Grappig hoe de natuurkunde werkt. We kunnen alles kleiner en compacter maken maar het principe van speakers is al jaren grotendeels hetzelfde.. ben benieuwd of we ooit een baanbrekende ontdekking krijgen waarbij we compact vol geluid kunnen krijgen. Bijvoorbeeld neuro connecties die direct geluid in je brein overzet. Zonder dus via de ouderwetse geluidstrillingen in je oor -> brein

Ik zit te dagdromen
evilution @Basxt4 maart 2023 10:09
Grappig hoe de natuurkunde werkt. We kunnen alles kleiner en compacter maken maar het principe van speakers is al jaren grotendeels hetzelfde.. ben benieuwd of we ooit een baanbrekende ontdekking krijgen waarbij we compact vol geluid kunnen krijgen.

Ik zit te dagdromen
Die baanbrekende ontdekking hebben we 60 jaar geleden al gedaan en heet MFB...
Exirion @evilution4 maart 2023 19:04
Als dat zo baanbrekend was zou het massaal toegepast worden. MFB heeft zo z'n eigen nadelen en kan zeker niet op magische wijze natuurwetten omzeilen. Voor goeie laagweergave heb je simpelweg luchtverplaatsing nodig, en dat moet bijna letterlijk uit de lengte of uit de breedte komen. Dat betekent in de praktijk een grote kast met een flinke woofer, of een compacte gesloten kast met een nog wat flinkere woofer en een bak vermogen. Daar gaat geen enkel systeem nog iets aan veranderen.
keranoz @evilution4 maart 2023 22:33
Je ziet wel steeds vaker kleine balletjes in de speaker van een telefoon om het weerkatsingsoppervlakte o.i.d. te vergroten waardoor een kleine speaker iets groter klinkt.
Bulls @keranoz5 maart 2023 08:23
Weerkaatsing maakt het geluid ruimer en luider maar niet voller. Daar heb je echt een klankkast voor nodig. Wel heb ik van die resonantie speakers gezien die je tegen een ruit of op tafel zet en daarmee de oppervlakte in een speaker veranderd. Dat klonk nog wel aardig
MrMonkE @Basxt4 maart 2023 22:01
Voor sommige dove mensen is er een implantaat. Cochlear ear implant zo uit mijn hoofd.
Wellicht dat dat op een gegeven moment een optie wordt voor horende mensen en met de kwaliteit van gewoon horen. Dus dat je zo muziek kan afspelen, alleen jij hoort het.
En als je rust wilt kun je het helemaal uitzetten en hoor je niets.
Master Chieftec 4 maart 2023 11:30
Nothing en Carl Pei blijven onverminderd populair bij Tweakers HQ, maar dat zie je niet terug in de reacties hier maar ook in het dagelijkse leven niet. Ik reis 3 keer in de week met OV tussen 2 grote steden en heb nog altijd niemand met een Nothing Phone gezien. Of hebben Nothing gebruikers een hoesje geplaatst om de gimmicky Glyph interface te verbergen? Tja, dan lijkt het gewoon op een iPhone. In India schijnt het wel enorm populair te zijn, Carl is daar ook regelmatig te vinden en doet veel interviews met Indiase influencers. Respect voor hem dat hij (weer) een bedrijf heeft opgericht maar voor nu vind ik hem en zijn bedrijf overgewaardeerd. Hij moet zijn Steve Jobs fanboyism en Apple obsessie van zich afschudden en werkelijk met iets bijzonders komen. Speaker wordt een Homepod/Sonos kloon in een doorzichtige casing vermoed ik.
8bt 3 maart 2023 20:59
Was te verwachten met Teenage Engineering als partner van Nothing.
Verwijderd 4 maart 2023 08:40
Alles onder 25 inch is een tweeter😜
Mycroft
@peterbrand3 maart 2023 22:27
Nothing is een bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk.
tw_gotcha @Mycroft4 maart 2023 00:11
uit het land van het ontbreken van... alles ( 8-))

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.