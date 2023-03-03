Nothing werkt mogelijk aan een speaker, render toont design

Kuba Wojciechowski, een bekende leaker, heeft een render gedeeld van wat mogelijk de eerste speaker van Nothing wordt. Op de afbeelding is enkel de voorzijde van de speaker te zien. Het is nog niet bekend of en wanneer het product daadwerkelijk zal verschijnen.

De render toont een speaker met in totaal vier uitsparingen voor de speakers en het logo van Nothing op de voorzijde. Aan weerszijden zijn verschillende knoppen te zien. Het ontwerp lijkt voornamelijk wit te zijn, met deels doorzichtige, zwarte en rode accenten. Over de specificaties, afmetingen en functionaliteiten is momenteel nog niets bekend.

Nothing werd in 2020 opgericht door Carl Pei, de medeoprichter van de smartphonefabrikant OnePlus. Eerder verschenen de draadloze oortjes Ear (1) en Ear (stick), en de Phone (1). De opvolger van die smartphone, de Phone (2), wordt voorzien van een Snapdragon 8-processor. Het toestel staat gepland voor later dit jaar.