Nothing wil later dit jaar Phone (2) uitbrengen en wil meer focussen op software

Nothing werkt aan een Phone (2), die later dit jaar moet verschijnen. Het bedrijf zegt dat deze nieuwe telefoon 'meer premium' moet worden dan de Phone (1), maar wil nog niet in details treden. Ceo Carl Pei zegt wel dat er meer focus komt op software.

"We ontwikkelen een smartphone die meer premium is dan de (1) en waarbij software een groot focusgebied voor ons is", zegt Pei tegen Inverse. Wat Pei bedoelt met 'meer premium', is niet direct duidelijk. Hij wil bijvoorbeeld niet zeggen of de (2) een betere soc krijgt dan de midrangesoc uit de (1).

Pei zegt wel dat de software en het besturingssysteem van de tweede telefoon sneller en soepeler moeten aanvoelen dan bij de (1) het geval is. In onze review schreven we dat er schoonheidsfoutjes waren in de interface van de (1), maar dat kwam volgens Pei doordat een groot deel van het softwareontwikkelwerk door externe bedrijven gedaan werd. Nothing was in die tijd kleiner dan nu, met vijf ontwikkelaars. Nu zijn er zo'n honderd softwareontwikkelaars. Hij zegt wel dat de verbetering stapje voor stapje zal gaan en dat zijn 'visie' niet meteen duidelijk zal zijn.

De (2) moet verder ook in de Verenigde Staten verschijnen, wat met de (1) niet is gelukt. Dit kon niet omdat er te weinig werknemers en middelen waren om de benodigde certificeringen te kunnen krijgen. Nu zou dit wel lukken, doordat het bedrijf meer werknemers heeft: vierhonderd tegenover tweehonderd in 2021, en ook groter is. De omzet is in een jaar tijd verachtvoudigd van 24 miljoen tot 200 miljoen dollar.

Nothing heeft tot heden een miljoen producten geleverd, stelt Pei in het interview. Naast de (1) verkoopt Nothing de ear (1) en de Ear (stick). Pei was eerder medeoprichter van OnePlus.