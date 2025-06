Fairphone 4 krijgt in februari Android 12-upgrade

Fairphone brengt vanaf 1 februari voor de Fairphone 4 de Android 12-upgrade uit. Het gaat om een gefaseerde uitrol, al is het niet duidelijk hoe lang deze gaat duren. Het was eerder de bedoeling dat de upgrade voor de telefoon in december vorig jaar zou worden uitgebracht.

Het bedrijf zegt op zijn forum vanaf 1 februari de Android 12-upgrade uit te brengen, maar geeft verder geen details over de update en wat deze met zich meebrengt. De upgrade had aanvankelijk in december moeten verschijnen, maar vanwege 'een kritiek probleem met betrekking tot noodoproepen' werd dit uitgesteld.

Dit probleem blijkt inmiddels te zijn opgelost, al brengt Fairphone de update nog niet uit in Frankrijk en Zwitserland. Hier zouden er 'performance-problemen' zijn. Fairphone werkt nog aan de update voor deze regio's en wil deze snel uitbrengen. In de tussentijd brengt het bedrijf voor deze regio's een Android 11-beveiligingsupdate uit.

De Fairphone 4 is een smartphone die het bedrijf in 2021 uitbracht. Dit was volgens Fairphone de eerste 'afvalneutrale' telefoon waarbij voor elk verkocht exemplaar een smartphone wordt gerecycled. De telefoonfabrikant ondersteunt zijn telefoons normaliter jarenlang; de Fairphone 2 kreeg bijvoorbeeld zeven jaar na introductie nog een Android-update.