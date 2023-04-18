Bluetooth SIG-listing toont draadloze over-earhoofdtelefoon van Fairphone-makers

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone werkt mogelijk aan een repareerbare hoofdtelefoon. Android Authority heeft een listing bij de Bluetooth SIG en een inmiddels offline gehaalde Zwitserse webshop gevonden die daarop wijzen.

Android Authority schrijft dat het een Bluetooth SIG-listing heeft ontdekt waarin wordt gesproken over een headset die de Fairbuds XL heet en wordt ontwikkeld door Fairphone BV.

Veel details over de hoofdtelefoon zijn er niet. In de Bluetooth SIG-listing wordt gesproken over Bluetooth 5.0-ondersteuning. Het apparaat heeft modelnummer HEAD-1ZW, maar verder is er niets bekend. Android Authority heeft ook een link gevonden naar een Zwitserse webshop, die inmiddels offline is gehaald. Daar stond het apparaat kort online voor een prijs van 235,35 Zwitserse frank, wat ongeveer dezelfde prijs is in euro's.

Android Authority heeft daarnaast een video op Vimeo gevonden die op privé stond, maar waar de hoofdtelefoon wel genoemd en getoond wordt. Het model is daar in het groen te zien en het lijkt te gaan om een draadloos over-earmodel.