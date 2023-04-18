Bluetooth SIG-listing toont draadloze over-earhoofdtelefoon van Fairphone-makers

De Nederlandse smartphonefabrikant Fairphone werkt mogelijk aan een repareerbare hoofdtelefoon. Android Authority heeft een listing bij de Bluetooth SIG en een inmiddels offline gehaalde Zwitserse webshop gevonden die daarop wijzen.

Android Authority schrijft dat het een Bluetooth SIG-listing heeft ontdekt waarin wordt gesproken over een headset die de Fairbuds XL heet en wordt ontwikkeld door Fairphone BV.

Veel details over de hoofdtelefoon zijn er niet. In de Bluetooth SIG-listing wordt gesproken over Bluetooth 5.0-ondersteuning. Het apparaat heeft modelnummer HEAD-1ZW, maar verder is er niets bekend. Android Authority heeft ook een link gevonden naar een Zwitserse webshop, die inmiddels offline is gehaald. Daar stond het apparaat kort online voor een prijs van 235,35 Zwitserse frank, wat ongeveer dezelfde prijs is in euro's.

Android Authority heeft daarnaast een video op Vimeo gevonden die op privé stond, maar waar de hoofdtelefoon wel genoemd en getoond wordt. Het model is daar in het groen te zien en het lijkt te gaan om een draadloos over-earmodel.

Fairphone Fairbuds XL

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2023 09:17
24 • submitter: TheVivaldi

18-04-2023 • 09:17

24

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (24)

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MatiasG 18 april 2023 09:21
Ik mag dan wel hopen dat deze een fatsoenlijk vervangbare accu heeft. Ik ben er nog steeds niet helemaal overheen dat Fairphone de headphone jack heeft verwijderd en nu in een keer Bluetooth spul verkoopt.
MightyFool @MatiasG18 april 2023 09:52
Dat heeft mij ook afgehouden van de aanschaf ja. Hoe kun je nou een schoner milieu willen maar wel elektronisch afval creëren?
Luchtbakker @MightyFool18 april 2023 10:39
Het is een fabrikant dat tenminste laat zien hoe het wel kan. Als alle fabrikanten zich hadden gedragen dan had dit hele merk niet bestaan onder het kopje 'fair'
FeddeW @MightyFool18 april 2023 10:03
Ik snap hun keuze wel. Want welke (nieuwe) telefoon heeft nog een jack? Hoe kun je ooit mensen inspireren om duurzamer met hun spullen om te gaan, als niemand je hoofdtelefoon kan gebruiken?
Jaldea @FeddeW18 april 2023 10:24
Mijn laptop, PC en docking station op werk hebben een jack, leuk dat je met bluetooth kan verbinden, maar met die verschillende kanalen met microphone/call of mono stand/stereo is het toch even prutsen voordat het werkt. jack aansluiting werkt wel gewoon ;)
Gohan040 @FeddeW18 april 2023 10:30
Volgens de pricewatch 348 uitvoeringen verkrijgbaar sinds 01-04-2022.
TheVivaldi @Gohan04018 april 2023 12:27
En dan zijn er ook nog best wat telefoons met jacks die niet eens in de Pricewatch staan, kun je nagaan.
MaestroMaus @FeddeW18 april 2023 11:47
Ik zou het andersom zien: waarom zou je mensen buitensluiten die een bekabelde headphones willen gebruiken? Moeten die nu allemaal een nieuwe headphone gaan kopen omdat het niet meer ondersteund wordt? Niet erg duurzaam/mileuvriendelijk. Sowieso; het is zo'n kleine toevoeging; ik wed dat een jack toevoegen niet eens veel kost voor Fairphone. Bekabelde headphones zijn theoretisch ook milieuvriendelijker want ze vereisen minder onderdelen (bluetooth zender/ontvanger, batterij). En hebben geen last van batterij-slijtage.

[Reactie gewijzigd door MaestroMaus op 26 juli 2024 18:31]

SuperDre @MatiasG18 april 2023 11:27
Juist ja, waarom er bij dit soort headsets niet gewoon gebruik wordt gemaakt van oplaadbare AA(A) batterijen is voor mij een raadsel, de headset heeft er ruimte genoeg voor en het voordeel is dat de headset zelf altijd kunt blijven gebruiken en niet afhankelijk bent totdat de accu kapot gaat (zoals bv met mn Soundblaster Tactic3D die eerst 14+ uur kon, en nu blij mag zijn als het nog 2 uur is) waarbij die accu's nogal lastig te vervangen zijn.
Thekilldevilhil @SuperDre18 april 2023 13:50
Meh, als de accu makkelijk te vervangen is zie ik geen echt argument waarom het per se een AA formaat accu zou moeten zijn. Je vervangt de accu na 500-1000 laadcycli en dan kan je weer door. De Lithium accu wordt gerecycled en dat was het dan. Dat is dan toch precies hetzelfde als het een AA zou zijn geweest? Mijn sennheiser PXC 550 is na 6 jaar toe aan een nieuwe accu. Dus 1 keer vervangen zou al een levensduur van 12 jaar geven.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 26 juli 2024 18:31]

Bas Boss @Thekilldevilhil18 april 2023 19:37
Aa is goedkoper en zal altijd beschikbaar blijven. Daarbij kan je ze extern opladen en wisselen op het moment dat hij leeg is.
SuperDre @Thekilldevilhil18 april 2023 22:09
AA of AAA omdat het een standaard is die je overal kunt kopen, en niet dan weer een afwijkende die je alleen op speciale plekken of bij hun kunt kopen.
musicfreak @SuperDre18 april 2023 18:58
Helaas zijn er maar een paar hoofdtelefoons die dit bieden, echt een gemiste kans wat mij betreft. Ik heb de Teufel Mute hoofdtelefoon in bezit, een bekabelde noise cancelling hoofdtelefoon die gebruik maakt van 1 AAA batterij. Ook is er de Mute BT, deze heeft een eveneens verwisselbare (vrij standaard) Varta accu. Helaas hebben de opvolgers, de Real blue serie (1e en huidige 2e generatie) dit niet meer... 2e hands zijn ze vast nog af en toe te vinden.
g_v_rijn @MatiasG18 april 2023 11:17
Scheelt weer kabels!
IStealYourGun 18 april 2023 10:21
Zou wel nice zijn, ik heb enkele maanden terug de Sony WH-1000XM5 gekocht en de grootste twijfel was de repairability.
killerbie @IStealYourGun18 april 2023 10:44
Die zou gewoonweg enorm lang moeten meegaan zonder reparatie gezien de prijs
IStealYourGun @killerbie18 april 2023 11:04
Tja, wat is lang? Mijn vorige headset heb ik misschien wel 10 jaar lang gebruikt en daarvan zijn de earbuds kompleet verstorven, wat volgens mij redelijk normaal is. En zelfs bij zo een dure headphone verwacht ik dat die uiteindelijk ook wel kapot zullen gaan. Het is dan wel leuk als je die makkelijk kan vervangen.
RRRobert @IStealYourGun18 april 2023 12:13
Precies om die reden (en de ervaring dat zowel mijn Sennheiser als mijn Bose koptelefoon in het verleden kapot gingen en niet reparabel bleken) heb ik vorig jaar een over-ear van House of Marly gekocht (mijn review). Zowel bedraad als draadloos te gebruiken, zoveel als mogelijk 'eco-friendly' geproduceerd en goed reparabel en recyclebaar.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 26 juli 2024 18:31]

IIIIIIIIIIII 18 april 2023 09:24
Het ziet er wel sexy uit.
Alxndr
18 april 2023 10:50
Ok, dan wacht ik toch nog ff. Mijn huidige koptelefoon kan nog wel een (half) jaartje mee.

Ik hoop wel dat de oorschelpen iets groter zijn dan ze op deze foto lijken, want op het oog lijkt het bijna een kindermaat. Of zouden ze ook met grotere komen, dat ligt toch eigenlijk best voor de hand om die verwisselbaar te maken?

Edit: bij die Zwitserse shop is de verkoopprijs 185 trouwens

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 26 juli 2024 18:31]

jeroenvangoch 18 april 2023 14:08
Ik zat er toevallig gisteren nog over na te denken dat ik oprecht teleurgesteld was dat de draadloze oortjes van Fairphone geen vervangbare batterij hebben. Het feit dat draadloze oortjes per definitie een bijna waardeloze accuduur hebben na een jaar of drie staat rechtstreeks in strijd met hun missie. De markt van draadloze oortjes is al enorm verzadigd en het enige wat Fairphone toe kon voegen in deze markt was een vervangbare batterij zodat ze een veel langere levensduur hebben. Ze hadden beter niks uit kunnen brengen dan wat ze nu gedaan hebben. :( Hopen dat deze koptelefoon wel een vervangbare batterij heeft.
g_v_rijn 18 april 2023 11:16
on ear headphone - erg prettig, voorkomt oververhitting oren en knellend gevoel hoofd.
PureTryOut @g_v_rijn18 april 2023 16:10
Dat lees je verkeerd, de laatste zin in het artikel geeft aan dat het gaat om een over-ear headphone. En dat vind ik juist fijn, juist een on-ear headphone knelt erg voor mij.
MrE 19 april 2023 12:24
Alhoewel ik hoop dat de prijs nog iets prettiger gaat worden vind ik dit een prettige ontwikkeling.
Omdat in-ear headsets bij bij slecht passen heb ik altijd een over-ear koptelefoon. En omdat ik die altijd draag, door weer en door wind, komt er een moment dat de accu niet meer op te laden is.
Dus heb ik thuis een verzameling onbruikbare headsets liggen die ik bekabeld nog wel kan gebruiken maar draadloos niet meer.
Ik zou het fijn vinden als ik elementen, makkelijker dan dat nu misschien het geval is, kan vervangen.

Ik vind dit een beter concept dan de Fairphone mobiele telefoon omdat daar volgens mij, op een scherm na, niet zoveel aan vervangen wordt over alle in omloop zijnde producten.

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