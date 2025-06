Fairphone brengt repareerbare koptelefoon uit voor 249 euro

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone heeft zijn Fairbuds XL-koptelefoon aangekondigd. De noisecancelling-hoofdtelefoon heeft een modulair ontwerp, waardoor klanten onderdelen makkelijk zelf moeten kunnen vervangen.

Door het modulaire ontwerp moet de Fairbuds XL langer meegaan, zegt het bedrijf. Veel van de onderdelen van de koptelefoon, zoals de accu, band en kabel die beide oorschelpen verbindt, zijn te vervangen. Die onderdelen zijn nu nog niet te koop bij Fairphone, maar dat moet wel gaan gebeuren.

Verder is de koptelefoon gemaakt van gerecyclede materialen en gemaakt in fabrieken met goede werkomstandigheden, zo claimt Fairphone. Op die manier moet het product in de missie passen om 'eerlijkere' elektronica te maken.

De koptelefoon heeft 40mm-drivers en kan tot 35dB aan geluid cancellen met de ingebouwde actieve ruisonderdrukking. Ook is er een Ambient Mode om omgevingsgeluid juist versterkt door te geven als de gebruiker dat wil. De 800mAh-accu moet 30 uur meegaan, zo claimt de fabrikant. De koptelefoon kost 249 euro.

De naam Fairbuds XL impliceert dat er ook andere Fairbuds bestaan, maar dat is niet het geval. Fairphone noemt zijn draadloze oordopjes True Wireless Stereo Earbuds en verkoopt verder alleen smartphones.