Bose introduceert QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen

Bose introduceert drie nieuwe audioproducten, namelijk de QuietComfort Ultra, de QuietComfort Ultra Earbuds en de QuietComfort Headphones. De koptelefoons en draadloze oordoppen vervangen de huidige modellen in het assortiment van Bose.

De QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen beschikken over ruimtelijke audio, wat Bose heeft omgedoopt tot 'Immersive Audio'. De functie bestaat uit twee opties. Bij 'Still' wordt de audio als het ware vastgezet en bij 'Motion' beweegt de audio met het hoofd van de gebruiker mee. De hoofdbewegingen van de gebruiker worden gedetecteerd door sensoren die in de audioapparaten verwerkt zijn. Ook is er ruisonderdrukking en een transparantiemodus aanwezig.

Bose maakt voor zijn QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen gebruik van de Snapdragon Sound Technology Suite van Qualcomm. Hierdoor is er ondersteuning mogelijk voor aptX Adaptive, wat lossless audio en low latency mogelijk maakt. Ook beschikt de Ultra-line-up over Bluetooth 5.3

De Bose QuietComfort Ultra-koptelefoon vervangt de Noise Cancelling Headphones 700. De koptelefoon heeft een adviesprijs van 500 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en 'White Smoke'. Wanneer Immersive Audio is ingeschakeld, moet de accu van de koptelefoon tot 18 uur meegaan. Indien de modus is uitgeschakeld, is dit volgens Bose maximaal 24 uur.

De QuietComfort Ultra Earbuds vervangen de QuietComfort Earbuds 2 die vorig jaar verschenen. De draadloze oordoppen krijgen een adviesprijs van 350 euro en zijn eveneens verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoeringen. De draadloze oordoppen bieden een batterijduur van 6 uur met Immersive Audio uitgeschakeld. Als de feature is ingeschakeld, moeten de oordoppen tot 4 uur meegaan. Bose zegt daarnaast dat ze een verbeterde gesprekskwaliteit bieden.

De audiofabrikant brengt ook de QuietComfort Headphones uit ter vervanging van de QuietComfort 45. Ook deze koptelefoon beschikt over ruisonderdrukking waarvan het niveau nu aanpasbaar is. In plaats van Bluetooth 5.3 maakt de koptelefoon gebruik van Bluetooth 5.1. Ook de Immersive Audio-functie van de Ultra-modellen ontbreekt. De accuduur bedraagt tot 24 uur na een volledige oplaadsessie. Bose brengt de QuietComfort Headphones uit voor een prijs van 400 euro.

Zowel de QuietComfort Ultra als de QuietComfort Ultra Earbuds verschijnen in oktober. De QuietComfort Headphones worden vanaf 21 september verscheept.

Bose QuietComfort Ultra, Earbuds en HeadphonesBose QuietComfort Ultra, Earbuds en HeadphonesBose QuietComfort Ultra, Earbuds en Headphones

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 15-09-2023 10:46
76 • submitter: Mday

15-09-2023 • 10:46

76

Submitter: Mday

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Bose QuietComfort 45

geen prijs bekend

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Reacties (76)

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Verwijderd 15 september 2023 10:52
Samen met een iPhone of andere Apple device zal het niet veel uitmaken qua geluidskwaliteit. Je bent ernstig beperkt met AAC en bijbehorende BT bandbreedte.
The Zep Man @Verwijderd15 september 2023 11:04
Samen met een iPhone of andere Apple device zal het niet veel uitmaken qua geluidskwaliteit. Je bent ernstig beperkt met AAC en bijbehorende BT bandbreedte.
Is ooit in een dubbelblindtest aangetoond dat men consistent het verschil kan horen tussen verschillende BT codecs en verschillende bandbreedtes binnen die codecs?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 17:30]

RobinJ1995 @The Zep Man15 september 2023 11:17
Bekijk eens even hoe vol Reddit staat met mensen die klagen dat hun dure Bluetooth-audioapparatuur veel slechter klinkt wanneer verbonden met Apple-apparaten dan met andere apparaten? Ik verbindt geregeld mijn koptelefoon op het werk met mijn telefoon, omdat het via de Macbook gewoon niet klinkt.

Dus ja, het verschil is zeer duidelijk te horen.
page404 @RobinJ199515 september 2023 13:21
Bijzonder verhaal dit. Ik weet dat in het verleden MacOS nog wel eens het "oude" SBC codec koos als er AptX of AAC beschikbaar was. Daar was een fix voor maar volgens mij is dat al lang niet meer nodig.
Ik kan er overigens ook niks over op Reddit vinden, dus als je daar nog wat linkjes van hebt graag want ik ben benieuwd.
Ook mijn persoonlijke ervaring is dat ik nooit kwaliteitsverlies heb gemerkt op een Macbook, iPad of iPhone.
Wat ik daarvan op internet lees is dat er verschillende codecs zijn op verschillende platforms en dat al die codecs elkaar nauwelijks ontlopen qua audiokwaliteit.
Behalve dan date er op mijn werklaptop (windows) een gare telefoonkwaliteit bitrate gekozen werd op oortjes waar een microfoon in zit.
PVDK007 @RobinJ199515 september 2023 23:03
Dan hebben de mensen het gewoon niet goed staan. Dolby Atmos moet je al skippen maar wat zijn de instellingen?
Blokker_1999
@RobinJ199515 september 2023 11:53
Nee, dat zijn geen dubbelblinde testen.
Lekker Ventje @Blokker_199915 september 2023 13:23
Als het verschil duidelijk is hoef je geen blinde test uit te voeren. Ik heb thuis via mijn streamer, die op een hifi versterker aangesloten is, eens zowel Spotify als Tidal gestreamd en dat verschil was erg duidelijk. Daar heb je geen blinddoek voor nodig. Als je een bak paardevijgen en een bak slagroom hebt gaat een smaaktest met blinddoek echt niet anders uitpakken als wanneer je het zonder blinddoek doet.
Thekilldevilhil @Verwijderd15 september 2023 14:00
Dat is het ook. En zeker de audio wereld zit vol met onzin. Keramische staanders voor je kabels, rubberen voetjes van 8000 dollar voor onder je speakers en deze bende: https://www.lessloss.com/blackbody-p-200.html

Het feit blijft dat dubbelblind testen toch echt de enige fatsoenlijk methode is. Zeker omdat nou juist die testen aantonen dat mensen al veel sneller het verschil niet meer horen tussen bitrates dan je zou denken.

De wens is vader van de gedachte, en feit blijft dat mensen heel graag het verschil willen horen tussen lossless en 320kbps AAC. Maar juist als je mensen niet vertelt naar welke van de 2 kwaliteiten ze luisteren, horen ze het verschil ineens niet meer. Maar ja, zodra je daarmee aan komt krijg je altijd een comment als die jou of Lekker Ventje terug. Placebo's zijn sterk.
Verwijderd @Thekilldevilhil16 september 2023 18:34
> de audio wereld zit vol met onzin

Klopt. Maar je kunt ook overdrijven. Ook dat is onzin.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 17:30]

jcnwillemsen @Verwijderd17 september 2023 11:31
Indeed, je kunt kabels kopen van 1000euro per meter, met tripple platinum cryo behandeling bla bla.. Snake oil it is
Jack Flushell @Thekilldevilhil15 september 2023 19:26
Helemaal 100% mee eens deze comment.
jcnwillemsen @Thekilldevilhil17 september 2023 11:28
Ik wil toch wel even toevoegen dat bitrate zeker niet alles is, en de mastering/opname van de track evenzeer van groot belang is. Net als de muziek keuze overigens haha.
abbringm @Thekilldevilhil18 september 2023 12:02
Haha, die blackbody is het audiofielen equivalent van Tineke's biostabil uit de jaren 80. Wat audiofielen in hun hoofd halen is vaak pure hocus pocus is, sowieso zonder wetenschappelijke basis, maar ook empirisch zijn ze zelf niet in staat om geblinddoekt enig verschil te onderscheiden met goedkopere componenten

Maar terug naar het hoofdonderwerp: ik zou het erg prettig vinden als ik eenvoudig zou kunnen zien volgens welk protocol/codec mijn smartphone of laptop verbind met mijn bluetooth audio device. Misschien zit het ergens maar zou niet weten waar. Je moet gebruikers denk ik niet te veel opties geven om dat te veranderen, want dan verprutsen ze goed werkende defaults, maar wat informatie over de gebruikte codec lijkt me geen overbodige luxe
Kenju @The Zep Man15 september 2023 12:04
Zolang de norm in de industrie is dat mensen overmatige bass gebruiken en muziek via Spotify beluisteren, boeien dit soort tests sowieso niet. En een Bose richt zich op de mainstreamklant die feitelijk weinig om geluidskwaliteit geeft. Gelukkig hebben ze jaren terug wel de keus gemaakt om de geluidskwaliteit wat meer op niveau te brengen (keus, het was omdat Sony mee ging doen in precies hetzelfde segment, met eerst een goed klinkende 1RNC en vervolgens de 1000X-serie die dynamisch getuned is, wat de mainstreamklant prettiger vindt klinken), maar alsnog snapt het gros van de mensen weinig van geluidskwaliteit en dus hebben tests geen relevantie.

Als ik iemand een Beats van jaren terug geef (die dus echt nog slecht klonken) en bijv. een Focal Bathys, is de kans groot dat veel mensen die Beats aanwijzen als de beter klinkende koptelefoon. Want betere bas en duidelijkere vocals (benadrukking van het laag en delen van het mid) en de Focal als saai (want plat signatuur).
cmegens @Kenju15 september 2023 14:06
Tests boeien altijd. Je kunt op 2 manieren testen: welke koptelefoon het meest nauwkeurig is, of welke mensen het beste vinden klinken. Dat eerste kun je prima testen met een microfoonopstelling, dat 2e met testpanels. En dan is het maar net wat je wilt weten welke test je bekijkt.
Kenju @cmegens15 september 2023 15:24
Dat testpanel moet je dan wel organiseren conform de voorkeur die deze mensen hebben of het verstand dat ze van audio hebben. De een houdt van een dynamisch signatuur, de ander van een neutraal plat signatuur, de geeft weer om een rammende bas.

Meten kun je alleen mee weten wat het signatuur is over het hele frequentiespectrum. En zeker voor een koptelefoon als dit, die gericht is op een zeer brede markt is dit eigenlijk niet te doen.

De beste reviewers voor dit soort producten zijn dan ook de mensen die een brede ervaring hebben met het testen en kijken naar wat de afzetmarkt wil en vervolgens weet hoe je moet omschrijven welke tonen er meer uitspringen dit te omschrijven aan de hand van bekende muziek. Ik denk dat dat de manier is waarmee je het dicht kan komen bij het vertellen van wat een potentiële koper kan verwachten.

Dit waar je voor een higher-end optie juist wel makkelijk de meetuitkomsten als argument kan gebruiken.
roccothehelper @The Zep Man15 september 2023 11:17
Ik denk eigenlijk dat ze dit binnen de industrie best wel getest zullen hebben. Echter verwacht ik dat die resultatien niet al te positief waren. Anders hadden ze die wel getoont.
page404 @roccothehelper15 september 2023 13:22
Want er zijn geen onafhankelijke instituten, bloggers of enthousiastelingen die dat graag tot de bodem uitzoeken?
roccothehelper @page40415 september 2023 13:30
Ja ehh ik zou zeggen laat maar een onderzoek zien? Ik heb er wel eens naar gezocht. Maar is niet echt wat van te vinden.
page404 @roccothehelper15 september 2023 16:46
https://hydrogenaud.io/index.php/topic,120182.0.html
http://soundexpert.org/ar...-xq-bluetooth-audio-codec
https://addictedtoaudio.c...s-which-performs-the-best
https://www.diva-portal.o...a2:1768535/FULLTEXT01.pdf
roccothehelper @page40415 september 2023 16:49
Geen van deze zijn double-blind bluetooth codec tests. Dat is waar ik op reageerde.
page404 @roccothehelper15 september 2023 16:55
Die zitten er wel bij. goed lezen.
rjd22 @The Zep Man15 september 2023 12:03
Er is wel een test gedaan door soundexpert tussen de verschillende codecs. Het resultaat is dat sbc-xq wat technisch elke koptelefoon ondersteund net zo goed is als aptX-HD.

http://soundexpert.org/ar...-xq-bluetooth-audio-codec
Berlinetta @The Zep Man15 september 2023 11:22
Uit mijn hoofd, kwam Apple als beste uit de test. Met AAC geloof ik.
Kenju @Verwijderd15 september 2023 11:59
Het is vooral de draadloze connectie die de beperking is. Dingen als LDAC en AptxHD klinken leuk, maar als je naar mp3tjes luistert heb je er niets aan. Klinkt verder een Tidal beter dan de maximale kwaliteit die mogelijk is over AAC?

Hoe dan ook, als je werkelijk om geluidskwaliteit geeft, doe je met een draad.
quintenV 15 september 2023 10:50
wow de nieuwe "quiet comfort" lijkt wel een heel slechte deal toch?
Je kan nu een QC45 kopen voor iets meer dan €200 (staat zelfs een linkje onder het artikel).
€400 voor een model dat niet enorm veel beter lijkt op papier is toch een beetje gek of mis ik iets?
MiesvanderLippe @quintenV15 september 2023 11:06
Dit is wel een beetje standaard prijsverloop voor Bose. Uitgaande modellen heel goedkoop, nieuwe heel duur, na een half jaar de normale prijs.
quintenV @MiesvanderLippe15 september 2023 11:31
Dus jij denkt dat de nieuwe "quiet comfort" na een tijdje in prijs zal zakken tot onder de €300?
Carn82 @quintenV15 september 2023 11:43
ongetwijfeld. Beetje de vraag hoelang 'een tijdje' duurt :)
Bad_Karma @quintenV16 september 2023 12:17
Gewoon Amazon.de in de gaten houden. Echt absurd hoe de prijzen van Bose QC koptelefoons kunnen zakken na een half jaar.
Voor mij een reden om nooit meer direct de nieuwste Bose en in mindere mate trouwens ook Sony koptelefoons te kopen.

[Reactie gewijzigd door Bad_Karma op 22 juli 2024 17:30]

Cwookie @quintenV15 september 2023 11:46
Voor zover ik zie betaal je inderdaad het dubbele voor een identieke koptelefoon met een geclaimde 2 uur extra accuduur.

Hetzelfde design, dezelfde aansluitingen, dezelfde functies. Het enige verschil tussen de QC45 en de SE was de soft/hardcase en de beschikbare kleuren. Beide lijken nu gedropt te worden voor de "nieuwe" Quiet Comfort, weer exact dezelfde koptelefoon maar nu voor 2x de prijs.

Werkelijk bizar.

[Reactie gewijzigd door Cwookie op 22 juli 2024 17:30]

Blokker_1999
@quintenV15 september 2023 10:57
Nee, uiteraard is het oude model een zeer goede deal, maar wel alleen zolang de voorraad strekt uiteraard.
iddbbi @Blokker_199921 september 2023 20:45
Ik heb de bose quite comfort 35 II deze week kunnen kopen voor 45€ via iemand die voor bose werk. Dat leek mij nog de allerbeste deal.
DoubleYouPee 15 september 2023 11:08
Wat is nou het verschil met de NC700 behalve 'immersive audio' en een adviesprijs van x2?
Cwookie 15 september 2023 11:10
Voor zover ik hier en op ander sites lees is de QC45 identiek aan deze nieuwe QC maar dan voor het dubbele geld?!
Seb83 15 september 2023 11:20
Ik heb destijds de Sony WH-1000XM3 getest, maar uiteindelijk gekozen voor de NC700. Gebruik hem primair voor werk. Met name de kwaliteit van de microfoon gaf de doorslag t.o.v. de Sony. Geen dag spijt van gehad, ik vind de NC700 nog steeds een fantastische headset. Ik moest in het begin wel erg wennen aan de clamping force, en ik kan me nog goed herinneren dat de QuietComfort wat dat betreft net iets prettiger aanvoelde. Maar die was in alle andere opzichten minder dan de NC700.

Ik ben heel benieuwd of de nieuwe QuietComfort Ultra 'best of both worlds' wordt.

[Reactie gewijzigd door Seb83 op 22 juli 2024 17:30]

Stijnvi 15 september 2023 11:22
Dus Bose heeft nu de NC700, QC Earbuds II, QC 45 en de QC SE. En in het verleden hadden ze al de QC 35 wireless I, QC 35 wireless II, QC 15, QC 3, QC 2, en de originele QC.
En daar komt nu de QC Ultra bij. Maar grappig genoeg is de originele QC de oudste. Die werkt namelijk verkocht van 2000 tot 2004. En daar komt dus volgens Bose nu een Ultra variant van uit. Dat lijkt me niet heel aantrekkelijk.
Dit is sarcastisch natuurlijk, maar het lijkt wel alsof Bose voor iedere generatie een nieuw iemand de naam van hun headsets laat bepalen, en die persoon geen kennis heeft van welke headsets Bose al ooit in het assortiment heeft gehad.
Misschien wordt het toch eens tijd dat Bose de naamgeving van hun producten gaat heroverwegen.
Want er is inmiddels geen touw meer aan vast te knopen.
Ook heeft bijna ieder merk tegenwoordig een 'Ultra' product, waardoor de waarde van die naam een beetje verloren is gegaan, maar er is dan tenminste meestal ook nog een basis product. Maar Bose heeft dat zelfs niet eens.
jaenster 15 september 2023 10:50
Ik was zo blij met mijn qc35. Toen overleed die (een maand na garantie), qc45 gekocht dezelfde dag. Alleen maar gezeik mee gehad, slechte anc, kan anc niet uitzetten, een kant stoorde soms, alsof er een beest in liep.

Onlangs overgestapt op de sony sony WH-1000XM4, wat een fantastisch ding. Geen bose meer voor mij
Asitis @jaenster15 september 2023 11:15
Ik heb dus mijn QC45 vervangen voor een WH-1000XM4 en ik werd er helemaal gek van tot het punt dat ik die XM4 heb weggegeven en m'n oude QC45 weer in gebruik heb genomen. Ik vond de XM4 juist verschrikkelijk in multi-point connection, het gebrek aan fysieke knoppen en ontzettend wispelturige touch-controls en veel minder draagcomfort. Het enige wat het wel echt beter deed was de ANC, maar dat alleen was niet genoeg om de andere ergernissen te overkomen.

Ironisch genoeg had ik hetzelfde probleem met mijn QC45 als jij omschrijft; een van de cups stoorde met regelmaat alsof er water in zat; heeft dus een paar maanden in de kast gelegen en nu heb ik er geen last meer van. Inmiddels ook geleerd wat dat probleem was; statische electriciteit - en het heeft zichzelf verholpen en heb er ook nooit last meer van gehad.
The Third Man @Asitis15 september 2023 11:55
Wat zijn jouw ervaringen met ANC bij beide modellen? Ik zit nu nog met een XM3 maar ben niet ondersteboven van diens ANC, boormachines en zo komen er gewoon doorheen. Bij een verbouwing of iets dergelijks wordt de rest wel grotendeels weggefilterd en krijg ik de boor in een soort a capella vorm te horen... Zelfde bij bijvoorbeeld sirenes.
Kenju @The Third Man15 september 2023 12:11
Ze zijn steeds een stapje beter geworden. Met de XM4 werd wel een wat grotere stap gezet dan normaal. Beiden zijn per generatie ongeveer vergelijkbaar. Ooit was het zo dat de een wat beter werkte, maar ook een 'drukkend' gevoel gaf, maar dat heb ik sinds de één na laatste generatie niet meer gemerkt persoonlijk.

Maar dingen als luid geboor zal je makkelijk blijven horen. Het beste is om gewoon in-ears met ANC te gebruiken bij zulke intense geluiden. Dan heb je een goede passieve cancelling gecombineerd met actieve. Moet je wel in-ears willen gebruiken... Naar mijn ervaring heb je dan niet eens enorm prijzige in-ears nodig. Ik gebruik zelf al jaren een setje Earfun Free Pro 2's en heb daar prima door allerlei geboor heen gewerkt.
The Third Man @Kenju15 september 2023 12:49
Thanks, dan ga ik wel een XM4 overwegen als ik die eens goedkoop kan krijgen. Dat van die in-ears heb ik ook gemerkt, ik heb ook Jabra Elite 85t's die over het algemeen een niveau minder zijn maar bij zoiets wel beter werken.
Kenju @The Third Man15 september 2023 13:15
En dan is de Jabra ANC-tech ook nog eens van een mindere klasse dan die van een Sony. Toevallig van de week meegemaakt, dat mijn LinkBuds S (wat dus niet eens een high-end model is van Sony) het tijdens een boorpartij van de buren, plus hard draaiende airco, opmerkelijk beter deden dan mijn Evolv2 Buds van Jabra qua ANC.

Die 85t's hebben daarnaast ook die ovalen eargels als ik me niet vergis, die minder diep je oren in gaan? Dus dus als daarmee het verschil al enorm is...

De XM4 is redelijk vaak in de aanbieding. En het is echt 90% van de XM5, terwijl je de XM4 ook nog kan opvouwen.
WhiteSnake76 @Kenju15 september 2023 17:09
Ik heb zelf de XM3, en de XM5, Collega heeft de XM4 dus alle 3 getest, en moet zeggen dat op mijn werk waar een pneumatische stans staat de XM3 echt de beste noice canceling heeft van de 3 om dat geluid nog aardig weg filteren (de XM4 en XM5 hoor je echt nog een keiharde knal en maakt noice canceling aan of uit weinig tot niets uit, waarbij ik denk dat het bij de XM5 vooral komt omdat deze minder strak aangedrukt zit)

XM5 voelt wat betreft constructie en materiaal een stuk zwakker aan als de XM3 en 4, ze hadden van mij het ontwerp/materiaal van die ook voor de XM5 mogen gebruiken.

Geluid kwaliteit van de XM5 is wel veel beter als zijn voorgangers.
The Third Man @WhiteSnake7615 september 2023 20:33
Ook goed om te weten, dankjewel. Ik begreep al van de reviews dat Sony met de XM5 eigenlijk een verkeerde weg is ingeslagen, ben benieuwd hoe de XM6 gaat worden.
Kenju @WhiteSnake7618 september 2023 11:58
'Een harde knal' is niet op een normale manier weg te filteren. Dat kan alleen als je de ANC erop instelt en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de algemene ANC. Een situatie zoals die bij jou op het werk is dan ook niet bepaald generiek te noemen. De focus is over het algemeen algemene omgevingsruis, niet specifieke zaken.

En was de XM3 niet juist het model dat weliswaar beter was dan het Bose-alternatief maar minder prettig ervaren werd omdat het zo'n drukkende ervaring bood?

De constructie van de XM5 is gewoon ruk, dat ben ik met je eens. Ze hebben de NC700 van Bose nagedaan om onduidelijke reden.

De algemene geluidskwaliteit van de hele 1000X-serie ben ik nooit kapot van geweest. Maar Sony maakt deze serie voor een mainstreampubliek en die willen dynamische tuning waarbij software-tuning al voeldoende is en geven niet echt om de toepassing van degelijke drivers.
DeMul1990 @Kenju10 oktober 2023 12:05
Bij de XM3 had ik continuelast van kraak in de scharnieren waar je ze kon opvouwen (vorm van mijn hoofd) toen na 3x terugsturen de NC 700 gekocht. Opvouwen was ook helemaal niet noodzakelijk voor mij. Geen spijt van de bc 700, ook omdat het voor werk top werkt met de microfoon.
Bad_Karma @The Third Man16 september 2023 20:31
Houd er wel rekening mee dat de XM4 van binnen tegen je oren aanzit waardoor het al vrij snel warm aan gaat voelen.

De binnenkant van de oorschelpen van de Bose QC drukken niet tegen je oren aan. Je leest ook vaak in reviews dat mensen zeggen dat ze de Bose na een tijdje “niet meer voelen”.

Ik heb zelf de XM4, maar heb ook de QC35 II en QC45 uitgeprobeerd. De Sony geeft een veel warmer geluid. De Bose geven een vlakker geluid en lijken meer ontworpen om de hele dag geluid te blokken in een kantoor of vliegtuig.
Asitis @The Third Man15 september 2023 11:58
Ik heb eerst de QC35 en daarna QC45 gehad, waarbij ik de ANC prima vond - de QC45 was merkbaar beter dan de QC35 (natuurlijk), maar de XM4 heeft sterkere ANC en zit strakker, dus ook een betere passieve isolatie. Als je puur voor stilte gaat, wint de XM4 zeker. Dat werd bij de release ook in de meeste reviews en vergelijkingen wel gezegd.
downtime @The Third Man15 september 2023 12:50
Dat lijkt me normaal. Zover ik weet is dat by design. Je wil op straat geen ANC hebben die het geluid van een sirene en andere alarmgeluiden (bv bellen van een treinovergang) onhoorbaar maakt. Om dezelfde reden zijn stemmen vaak ook nog goed verstaanbaar.
The Third Man @downtime15 september 2023 12:54
Mwoah die ervaring heb ik nou ook weer niet, ik moet echt 'ambient sound' op de XM3 of 'hear-through' op m'n Jabra's kiezen om stemmen en soortgelijk geluid te kunnen horen. Maar dat die sirenes opzettelijk intact worden gehouden zou wel kunnen natuurlijk.
Barbapapa852 @Asitis15 september 2023 19:37
Hier dus hetzelfde. Heb de oude qc35 welke soms totaal vastloopt en gebruik die eigenlijk altijd boven de xm5 die in heb. Draagcomfort van die xm5 is echt ruk, krijg er na een uurtje al last van. Enige plek waar ik de xm5 gebruik is in het vliegtuig omdat de nc wel echt beter is. Als de ultra net zo goed is als de xm5 qua nc gaat die er zeker komen hier in huis.
TheProf82 @jaenster15 september 2023 11:06
Jammer om te horen. Mijn bose headphones (qc35 inderdaad) zijn nu ruim 6 jaar oud. Extreem veel gebruikt. Wel tweemaal de pads moeten vervangen vanwege slijtage, maar technisch eigenlijk nooit issues gehad. Ook de batterijduur (was 25 uur ofzo?) is zeker nog 15 uur op een charge.
jaenster @TheProf8215 september 2023 11:09
De aan/uit schuif kwam los. Ik kreeg t apparaat soms in vage toestand nog aan (maar dan niet meer uit). Technisch was mijn qc35 in orde :)

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 17:30]

Bolbuik @jaenster15 september 2023 13:16
Ik was ook zo blij met mijn qc35II. Ook de overstap gemaakt naar de qc45 en ben daar toch ook wel erg tevreden over. Multipoint werkt vloeiend, ANC zeer degelijk en ze zitten erg comfortabel (ik draag een bril en de XM1000-series zitten net te strak waardoor de pootjes van de bril gaan irriteren).

Het enige wat ik mis op de qc45 is de mogelijkheid om de ANC uit te zetten en vooral de 'medium' ANC setting van de qc35II. Met deze setting werd windgeruis onderdrukt terwijl je toch de koptelefoon buiten kon dragen. Zelfs de NC700 heeft deze setting niet over willen nemen, ondanks dat deze koptelefoon verschillende ANC-standen kon aannemen. Echt een gemis.
lilmonkey @jaenster15 september 2023 14:08
Toen overleed die (een maand na garantie)
Klinkt alsof je het over fabrieksgarantie hebt, maar wettelijk garantie in Nederland werkt niet zo. Zolang je redelijkerwijs mag verwachten heb je garantie, via de verkoper.
jos707 15 september 2023 10:57
Dus deze vervangt het model dat momenteel minder dan de helft kost. Ofwel is dit nieuwe ultra model twee maal zo goed of ze halen hier hetzelfde trukje uit zoals ze met hun smartphones doen; namelijk bij elk nieuw model een schep bovenop de prijs doen en hopen dat de markt het slikt.
johnydoe @jos70715 september 2023 11:16
De 700 die de Ultra vervangt koste bij introductie ook 400 euro, dus het is zeker geen verdubbeling. Daarnaast is het een adviesprijs, en we zien vaak bij dit soort producten binnen een maand na introductie al aanbiedingen.
En over welke smartphone heb je het precies? Ik geloof dat je denkt naar een Apple aankondiging te kijken, maar dit is toch echt een ander merk.
jos707 @johnydoe15 september 2023 11:53
True. Bose heeft natuurlijk geen smartphones, inderdaad wilde verwijzen naar hoe Samsung en Apple hun nieuwe modellen telkens met een hogere prijs in de markt zetten (iPhone 15 is dan de uitzondering).

Maar blijkt dus dat dit Ultra model ook 100 euro duurder wordt als het vorige model, winkelprijs zal lager uitvallen, maar dan nog is dit ook weer een forse prijsverhoging tot zijn voorganger.
ocn 15 september 2023 10:51
Ultra, heerlijk dat soort marketingtermen. :*)
Cuball @ocn15 september 2023 11:21
Zo kunnen ze er nog wel enkele uitvinden hoor.. ;-)

Ultimate
Supreme
Extreme
...
Adriel @Cuball15 september 2023 11:26
Pro Bose! Geen slechte naam om eerlijk te zijn.
equit1986 @Adriel15 september 2023 11:32
Trom Bose!
the-body 15 september 2023 11:22
Gaat die Immersive Audio ook goed samenwerken met Apple's Spatial Audio?

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