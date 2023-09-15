Bose introduceert QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen

Bose introduceert drie nieuwe audioproducten, namelijk de QuietComfort Ultra, de QuietComfort Ultra Earbuds en de QuietComfort Headphones. De koptelefoons en draadloze oordoppen vervangen de huidige modellen in het assortiment van Bose.

De QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen beschikken over ruimtelijke audio, wat Bose heeft omgedoopt tot 'Immersive Audio'. De functie bestaat uit twee opties. Bij 'Still' wordt de audio als het ware vastgezet en bij 'Motion' beweegt de audio met het hoofd van de gebruiker mee. De hoofdbewegingen van de gebruiker worden gedetecteerd door sensoren die in de audioapparaten verwerkt zijn. Ook is er ruisonderdrukking en een transparantiemodus aanwezig.

Bose maakt voor zijn QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen gebruik van de Snapdragon Sound Technology Suite van Qualcomm. Hierdoor is er ondersteuning mogelijk voor aptX Adaptive, wat lossless audio en low latency mogelijk maakt. Ook beschikt de Ultra-line-up over Bluetooth 5.3

De Bose QuietComfort Ultra-koptelefoon vervangt de Noise Cancelling Headphones 700. De koptelefoon heeft een adviesprijs van 500 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en 'White Smoke'. Wanneer Immersive Audio is ingeschakeld, moet de accu van de koptelefoon tot 18 uur meegaan. Indien de modus is uitgeschakeld, is dit volgens Bose maximaal 24 uur.

De QuietComfort Ultra Earbuds vervangen de QuietComfort Earbuds 2 die vorig jaar verschenen. De draadloze oordoppen krijgen een adviesprijs van 350 euro en zijn eveneens verkrijgbaar in zwarte en witte uitvoeringen. De draadloze oordoppen bieden een batterijduur van 6 uur met Immersive Audio uitgeschakeld. Als de feature is ingeschakeld, moeten de oordoppen tot 4 uur meegaan. Bose zegt daarnaast dat ze een verbeterde gesprekskwaliteit bieden.

De audiofabrikant brengt ook de QuietComfort Headphones uit ter vervanging van de QuietComfort 45. Ook deze koptelefoon beschikt over ruisonderdrukking waarvan het niveau nu aanpasbaar is. In plaats van Bluetooth 5.3 maakt de koptelefoon gebruik van Bluetooth 5.1. Ook de Immersive Audio-functie van de Ultra-modellen ontbreekt. De accuduur bedraagt tot 24 uur na een volledige oplaadsessie. Bose brengt de QuietComfort Headphones uit voor een prijs van 400 euro.

Zowel de QuietComfort Ultra als de QuietComfort Ultra Earbuds verschijnen in oktober. De QuietComfort Headphones worden vanaf 21 september verscheept.