Renders tonen Bose QuietComfort Ultra-koptelefoon en QuietComfort Ultra Earbuds

Er zijn renders verschenen van twee onaangekondigde Bose-producten in de QuietComfort-serie. De fabrikant lijkt te werken aan een draadloze QuietComfort Ultra-koptelefoon en QuietComfort Ultra Earbuds-oordoppen, beide met actieve noisecancellation.

De QuietComfort Ultra-koptelefoon en -oordoppen moeten de nieuwe flagshipproducten van Bose worden, meldt MySmartPrice in samenwerking met bekende leaker OnLeaks. De koptelefoon krijgt fysieke knoppen aan de zijkant, net als de huidige QuietComfort 45-koptelefoon van Bose. Gebruikers kunnen daarmee het volume aanpassen en het afspelen van muziek bedienen. De koptelefoon krijgt ook een USB-C-poort en komt beschikbaar in het zwart en het wit.

Bron: MySmartPrice, OnLeaks

De Bose QuietComfort Ultra Earbuds worden volgens MySmartPrice de opvolger van de huidige Bose QuietComfort Earbuds II. Ze krijgen een vergelijkbaar ontwerp als hun voorganger. De exacte specificaties van de oordoppen zijn nog niet bekend, maar ze krijgen vermoedelijk weer actieve noisecancellation en touchcontrols. Ook deze oordoppen komen beschikbaar in een zwarte of witte uitvoering.

Naast de twee producten, zou Bose ook een nieuwe non-Ultra-koptelefoon uitbrengen in de QuietComfort-serie. Het bedrijf moet deze producten in de komende weken introduceren. Eerder verschenen de vermeende prijzen van de producten al. De QuietComfort Ultra-koptelefoon zou ongeveer 500 euro gaan kosten, terwijl de oordoppen een adviesprijs van rond de 350 euro krijgen. De non-Ultra-koptelefoon krijgt een adviesprijs van rond de 400 euro. Bose heeft de koptelefoons en oordoppen nog niet officieel aangekondigd. De concrete releasedatum is ook nog niet bekend.

Bron: MySmartPrice, OnLeaks