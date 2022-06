Bose introduceert QuietComfort 45 met transparantiemodus en accuduur van 24 uur

Bose heeft de QuietComfort 45-hoofdtelefoon officieel geïntroduceerd. Het nieuwe model beschikt over verbeterde active noisecancelling, een transparantiemodus en een accuduur van 24 uur. De hoofdtelefoons kosten 350 euro en worden vanaf 20 september geleverd.

De specificaties van de Bose QuietComfort 45 liggen in lijn met de informatie die enkele weken online uitlekte. De active noisecancelling zou volgens Bose verbeterd zijn, en nog meer stilte verlenen via de Quiet-modus. The Verge meldt dat vooral mid-range frequenties beter weggefilterd worden. De hoofdtelefoon bevat ook een Aware-modus. Met deze transparantiemodus kunnen gebruikers naar muziek luisteren en tegelijkertijd geluiden uit hun omgeving horen. Hiervoor worden microfoons ingezet om het omgevingsgeluid op te pikken. Dat geluid wordt vervolgens in realtime afgespeeld in de gehoorschelpen. Bose voegde ook een vierde, externe microfoon toe om de spraakdetectie te verbeteren tijdens gesprekken.

De bediening en het uiterlijk van de QuietComfort 45 is te vergelijking met die van de QuietComfort 35-hoofdtelefoons. Aan de rechterkant van de hoofdtelefoon, bevinden zich vier knoppen waarmee het volume kan versteld worden, bluetooth-connectiviteit gewijzigd kan worden en het toestel uitgeschakeld kan worden. Aan de linkerkant bevindt zich een knop waarmee gewisseld kan worden tussen de Quiet-modus en de Aware-modus. Volgens Bose zijn naden en kieren weggewerkt op de nieuwe modellen en is er gekozen voor zachtere materialen waaronder het synthetische leer op de oorkussens.

De QuietComfort 45-hoofdtelefoons beschikken over usb-c en een accu van 460mAh-accu. Hiermee zou de koptelefoon 24 uur lang meegaan op een lading. In 2,5 uur is het toestel opnieuw opgeladen. Via een laadbeurt van 15 minuten kan er ongeveer 3 uur lang muziek beluisterd worden. De hoofdtelefoons hebben ondersteuning voor Bluetooth 5.1 en kunnen hierdoor met twee audio-apparaten tegelijkertijd verbinding maken. Ook Bose Simple Sync wordt ondersteund.

De nieuwe QuietComfort 45-hoofdtelefoon vervangen de QuietComfort35 II-hoofdtelefoons en zijn op de website van Bose te reserveren voor 350 euro. Ze zijn in twee kleuren te verkrijgen: zwart en wit. Het toestel wordt geleverd in de week van 20 september.