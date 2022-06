Spotify zet Unlimited-abonnees na ruim zeven jaar om naar gratis accounts

Spotify schrijft in een mail naar Unlimited-abonnees dat hun abonnement vanaf de volgende factuurdatum wordt omgezet naar een gratis account met reclame. Een nieuw Unlimited-abonnement afsluiten is al sinds eind 2013 niet meer mogelijk.

Meerdere tweakers geven aan de mail te hebben ontvangen en ook op Reddit schrijft een gebruiker over de mail van Spotify. Unlimited-abonnees kunnen in het Spotify-accountoverzicht zien wanneer hun account wordt overgezet naar een gratis account. In de mail legt Spotify niet uit waarom het nu stopt met het Unlimited-abonnement.

Spotify stopte in december 2013 met het aanbieden van het Unlimited-abonnement, dat vijf euro per maand kostte. Unlimited liet gebruikers onbeperkt en zonder advertenties naar muziek luisteren, maar alleen op pc. Mobiele gebruikers konden hier dus geen gebruik van maken. Het Premium-abonnement dat tien euro per maand kost, laat gebruikers ook op smartphones en tablets naar muziek luisteren, geeft een hogere muziekkwaliteit en laat gebruikers playlists downloaden.