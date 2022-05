Spotify test Plus-abonnement van 1 dollar per maand met advertenties

Spotify test met een nieuwe abonnementsvorm waarbij gebruikers 1 dollar per maand betalen, maar ook advertenties te horen krijgen. In vergelijking met de gratis versie krijgen gebruikers meer opties, zoals het uitkiezen en onbeperkt overslaan van nummers.

Spotify Plus is een test en beschikbaar voor een 'beperkt aantal gebruikers', zegt de streamingdienst tegen The Verge. Het is nog niet zeker of de nieuwe abonnementsvorm later voor meer gebruikers beschikbaar komt. Met een prijs van 1 dollar per maand kost Spotify Plus een tiende van het Premium-abonnement, dat 10 dollar per maand kost, of in Nederland 9,99 euro. Luisteraars krijgen bij Plus echter reclame te horen tussen de muziek door. Wel kunnen gebruikers zelf nummers uitkiezen en ongelimiteerd muziek overslaan.

Het Plus-abonnement is daarmee minder beperkt dan de gratis versie van Spotify. Daarbij kunnen gebruikers uit een beperkt aantal afspeellijsten kiezen en is er minder controle over het afspelen van muziek. Het aantal nummers dat overgeslagen kan worden is beperkt tot zes per uur en ook hebben luisteraars geen controle over de volgorde waarin nummers langskomen. Het Plus-abonnement neemt die beperkingen weg. Andere voordelen van Premium, zoals muziek downloaden voor offline gebruik, lijken geen onderdeel te zijn van Spotify Plus.