SwiftKey voor Android krijgt in bèta ondersteuning voor Cloud Clipboard

De bèta-app van Microsoft SwiftKey heeft de mogelijkheid gekregen om gekopieerde tekst op te slaan en te synchroniseren met andere apparaten via Cloud Clipboard. Dat maakt kopiëren en plakken tussen Android-apparaten en Windows-pc's mogelijk.

Cloud Clipboard bestaat al langer voor Windows 10, en kan aangezet worden in de klembordinstellingen door te kiezen voor synchroniseren tussen Windows 10-apparaten. Met de bèta van SwiftKey wordt het ook mogelijk om gekopieerde tekst te synchroniseren met een Android-apparaat.

Gebruikers moeten daarvoor versie 7.8.5.3 van de bèta-app van SwiftKey installeren; die functioneert los van de reguliere SwiftKey-app, waarmee het ook al mogelijk is om gekopieerde tekst op te slaan voor later gebruik. Gebruikers moeten ingelogd zijn met hun Microsoft-account in de app en in Windows om de functie te gebruiken.

Samsung had al een vergelijkbare feature waarbij gebruikers hun klembordgeschiedenis met Windows konden koppelen, maar de bèta van SwiftKey is vooralsnog de enige manier om op andere Android-toestellen rechtstreeks met Windows de inhoud van het klembord te synchroniseren. Er zijn wel meerdere thirdparty-apps die claimen deze feature te hebben, maar die zijn niet verbonden aan Microsoft. De feature zit nog niet in de iOS-app van SwiftKey, en er is geen bèta-app voor iOS.

Cloud Clipboard onthoudt de opgeslagen tekst een uur lang en de laatst gekopieerde tekst wordt in de SwiftKey-app in de tekstbalk als suggestie getoond. De gekopieerde klembordtekst is versleuteld en wordt niet gekoppeld aan het Microsoft-account van een gebruiker, schrijft Windows Latest. Het is in de bèta van SwiftKey overigens ook mogelijk om de feature uit te zetten en om gekopieerde tekst niet op te slaan in de klembordgeschiedenis.

Microsoft nam in 2016 toetsenbordapplicatie SwiftKey over, dat kunstmatige intelligentie gebruikt om te leren van het tikgedrag van gebruikers om zo betere woordvoorspellingen te geven dan reguliere toetsenbordapps. Microsoft zei bij de overname dat het de app zou blijven ontwikkelen. SwiftKey werd in 2018 toegevoegd als virtueel toetsenbord in een testbuild van Windows 10, maar die functie werd niet doorgezet naar de gebruikersversie van Windows.