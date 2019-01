SwiftKey Beta voor Android schakelt automatisch naar Incognito-modus in privétab

De Android-versie van SwiftKey Beta schakelt automatisch over naar Incognito-modus wanneer de gebruiker een veld in de tab van een privébrowser of privégesprek invult. Hierdoor zijn ingevoerde woorden niet terug te vinden het woordenboek van het virtuele toetsenbord.

De functionaliteit is meegekomen met de 72231-build van SwiftKey Beta. Incognito-modus is al sinds 2016 beschikbaar voor het toetsenbord, maar deze moest door de gebruiker zelf geactiveerd worden. Volgens Android Police werkt het automatisch overschakelen in de meeste grote webbrowsers, behalve UC Browser. Neowin meldt dat de functie ook werkt in privégesprekken in Telegram.

Wanneer het toetsenbord automatisch is overgeschakeld naar Incognito-modus, kan deze niet handmatig uitgeschakeld worden. Dit is wel mogelijk wanneer men gebruik maakt van reguliere velden en browsers. Het is nog niet bekend wanneer de functionaliteit uit de bètatest komt en wanneer het beschikbaar is voor de iOS-versie van SwiftKey.

SwiftKey Beta is niet het eerste virtuele toetsenbord dat een automatische schakeling naar Incognito-modus bevat. Gbord ondersteunt deze functionaliteit voor Google Chrome sinds 2017.