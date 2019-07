Microsoft voegt variant op Animoji's toe aan Swiftkey voor Android

Microsoft heeft een functie in Swiftkey voor Android gezet waarbij bewegende emoji's van dieren de gezichtsuitdrukking van gebruikers proberen uit te beelden. De functie lijkt op Animoji's van Apple, maar werkt anders.

De Swiftkey-functie heet Puppets, meldt Microsoft. Hij zit vooralsnog in de bètaversie van Swiftkey voor Android. Gebruikers kunnen de functie gebruiken door op de panda te drukken in de toolbar. Het toetsenbord heeft input van de frontcamera nodig om te functioneren.

Puppets werken op basis van een neuraal netwerk met beelden van gezichtsuitdrukkingen. Daardoor probeert het algoritme op basis van het camerabeeld de gezichtsuitdrukking te raden. Dat werkt anders dan bij Animoji's van Apple. Daar legt de software de gezichtsuitdrukkingen in 3d vast met de infraroodcamera, om dat vervolgens als input te gebruiken voor de bewegende emoji's. Inmiddels zitten soortgelijke functies ook in veel skins van Android-fabrikanten. Samsung noemt het AR Emoji, Huawei gebruikt de naam 3D Qmoji en Xiaomi duidt het aan als Mimoji.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een dergelijke functie in een toetsenbord verwerkt zit. Microsoft zette al eerder de eigen zoekmachine en vertaalsoftware in de Android-versie van Swiftkey. Microsoft nam Swiftkey drie jaar geleden over.