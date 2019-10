Microsoft brengt toetsenborden uit met speciale Office- en emoji-knop

Microsoft brengt een twee nieuwe toetsenborden uit die een eigen toets voor emoji's hebben. Ook zit er een aparte Office-toets op het toetsenbord die de Windows-toets aan de rechterkant moet vervangen.

Het gaat om nieuwe versies van zowel het Ergonomic- als het Bluetooth-toetsenbord. Die toetsenborden zijn niet specifiek voor de Surface-toestellen bedoeld, maar als losstaande modellen. Op de toetsenborden is de rechtse Windows-toets vervangen met een Office-knop waarmee in één keer de Office-app voor Windows 10 kan worden opgeroepen. Via die hub kunnen gebruikers Office-apps starten, maar ook specifieke documenten openen. Ook is het mogelijk een shortcut aan de toets te koppelen. De Office-toets + W opent bijvoorbeeld Word, en de combinatie met de X opent Excel.

Naast de Office-toets zit een speciale emoji-toets. Die neemt de plaats in van de knop die eerst gold om menu's op te roepen. Met de knop kan het emoji-veld omhoog worden gehaald, wat nu nog met de Windows-toets+. moet worden gedaan. Met deze knop is het echter niet mogelijk sneltoetsen te koppelen om een specifieke emoji op te roepen.

Het lijkt er voorlopig niet op dat de toetsen de standaard worden op andere toetsenborden. Microsoft heeft de licentie van waar de Windows-toets verplicht moet zitten niet veranderd, en het bedrijf heeft ook geen dergelijke licentie aangekondigd voor de nieuwe knoppen. De toetsenborden zijn vanaf 15 oktober te koop. Het Ergonomic Keyboard kost 60 dollar, het bluetooth-toetsenbord 50. Nederlandse prijzen en releasedatums zijn niet bekend gemaakt.