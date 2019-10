Ook eBay, Stripe, Visa en Mastercard trekken steun aan Facebook Libra in

Zowel eBay, Stripe, Visa als Mastercard hebben te kennen gegeven dat zij hun ondersteuning aan de cryptocurrency Libra intrekken. De digitale munt van Facebook raakte eerder al de ondersteuning van Paypal kwijt, nadat er in de afgelopen tijd veel kritiek op het project kwam.

In een verklaring tegenover de Financial Times liet eBay weten dat het zijn aandacht gaat verleggen naar een eigen betalingssysteem. Stripe, een Amerikaans betalingsbedrijf, stelt juist dat het van mening is dat Libra veel potentieel kent, maar dat het pas in een later stadium wil beslissen of het ook daadwerkelijk meedoet. Vervolgens liet een woordvoerder aan The Verge weten dat Visa eruit stapt. Ook Mastercard is uit de Libra Association, de organisatie die verantwoordelijk is voor de digitale munt, gestapt.

Vorige week liet Paypal al weten dat het zijn steun aan Libra intrekt, nadat er kort daarvoor al geruchten ontstonden. Alhoewel Paypal dit niet met zoveel woorden zei, menen bronnen van The Financial Times dat het bedrijf zich zorgen maakt over de witwasmogelijkheden en de algehele weerstand die is ontstaan tegen Libra.

Facebook kondigde zijn digitale munt Libra in juni aan, maar sindsdien is er constant kritiek geweest op het project. Politici in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie kondigden aan onderzoek te zullen doen naar de plannen. Dat lijkt dus vervolgens vele bedrijven te hebben afgeschrikt om mee te doen.