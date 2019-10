'Fortnite krijgt met Chapter 2 een nieuwe map'

De makers van Fortnite lijken te werken aan een nieuwe speelbare map. Verwijzingen daarnaar werden gevonden in de App Store, toen daar een afbeelding verscheen van een andere speelwereld. Die moet dan waarschijnlijk met Chapter 2 worden uitgebracht.

Er is dus officieel nog niets bekendgemaakt over een nieuwe speelbare map in Fortnite, waardoor nog onduidelijk is wat de plannen van Epic Games precies zijn. Dat er waarschijnlijk een nieuwe map beschikbaar komt blijkt uit een afbeelding die door spelers in de Italiaanse App Store van Apple is gevonden; bij de downloadpagina van Fortnite toonde een afbeelding een speelwereld die niet lijkt op wat er momenteel beschikbaar is.

In de afbeelding wordt ook verwijzing gemaakt naar Chapter 2. Waarschijnlijk is dat de naam die Epic Games aan de reeks updates hangt waarin dus ook de nieuwe map voorkomt. Het is overigens niet de eerste keer dat er verwijzingen worden gevonden naar een nieuwe map. Eerder leken er namelijk al hints in de gamecode te zitten.

Mogelijk kondigt Epic Games de nieuwe map zondagavond al aan. Dan doet het bedrijf namelijk een aankondiging die met Fortnite te maken heeft.