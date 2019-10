Professionele Fortnite-spelers starten bond en willen in gesprek met Epic

Zestien professionele Fortnite-spelers uit de VS en Europa hebben de Fortnite Professional Players Association opgezet. De spelers willen via de bond hun mening uiten over de toekomst van professioneel Fortnite spelen en daarover een dialoog aangaan met Epic Games.

Bij de 'board members' zit onder andere de Nederland Dave Jong, ook wel bekend als Rojo, die eerder dit jaar de tweede plaats in het WK Fortnite Duo's haalde. Verder is Amerikaan Kyle 'Bugha' Geiersdorf van de partij, hij is de zittende Solo-wereldkampioen. Op een later moment zal de bond meer 'gewone leden' aan zijn gelederen toevoegen.

In maart werd bekend dat Fortnite: Battle Royale in totaal 250 miljoen spelers heeft. De game is sinds september 2017 op de markt. De bedragen die gewonnen kunnen worden bij de toernooien zijn hoog: Bugha won drie miljoen dollar voor zijn eerste plaats in de Solo-kampioenschappen en Nederlander Rojo ging samen met zijn teammaat naar huis met 2,25 miljoen dollar.

Enkele andere spelersbonden bestaan al binnen e-sports, hoewel ze nog niet echt groot zijn. Voor Counter-Strike: Global Offensive is er de CSPPA, en voor Overwatch werd vorig jaar gemeld dat er een spelersbond in de steigers staat, maar daar lijkt vooralsnog niets concreets uit gekomen te zijn. Een verbond van spelers versterkt de onderhandelingspositie tegenover de makers van de spellen en organisatoren van toernooien.