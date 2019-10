Intel toont concept van een computer op een pci-e-kaart

Intel heeft een soort computer op een pci-e-kaart getoond. De kaart, door Intel voorlopig The Element genoemd, bevat een geïntegreerde Xeon-cpu, dram en opslag. De kaart kan op een backplane met andere pci-e-componenten worden gecombineerd.

Het project werd getoond tijdens een presentatie in Londen, meldt techwebsite AnandTech. Het project zou als volgt werken: gebruikers kopen een soort moederbord, ook wel backplane genoemd, dat alleen pci-e-slots bevat. Hierin kunnen ze naar wens losse componenten plaatsen, zoals gpu's, accelerators, fpga 's en raid-controllers. Zo'n backplane bevat een master slot, waarin een kaart met geïntegreerde cpu geplaatst kan worden. Een dergelijke kaart functioneert als de host van alle overige componenten. De cpu-socket wordt dus als het ware vervangen door een pci-e-slot.

Intel toonde tijdens de presentatie een dergelijke hostcard, door het bedrijf voorlopig The Element genoemd. Deze kaart bevat een geïntegreede Xeon-cpu, dram en opslag in de vorm van m2-ssd's. De Xeon-chip bevat een igpu, maar de kaart kan ook gebruikt worden met losse videokaarten. De door Intel getoonde kaart bevat ook Thunderbolt, ethernet, wifi en enkele usb-poorten. De gebruiker kan het ram en de m2-ssd's vervangen. De door Intel gebruikte Xeon-cpu is door gebruik van een ball grid array niet vervangbaar.

The Element van Intel. Foto via AnandTech

Het idee achter The Element is het creëren van een soort modulaire computer met componenten die gemakkelijk vervangbaar zijn door gebruikers. De getoonde kaart van Intel lijkt met zijn Xeon-cpu vooral gericht op workstation-pc's en servers, maar wellicht komen er ook varianten met consumenten-cpu's. Waarschijnlijk krijgen de vermeende consumentenvarianten mobiele processors van Intel. Deze processors worden ook gebruikt in Intels NUC-pc's, die door dezelfde groep worden gemaakt. Consumentenversies van The Element kunnen interessant zijn voor consumenten die minder verstand hebben van technologie, maar toch een pc willen die gemakkelijk te upgraden is. Het vervangen van een cpu kan bijvoorbeeld lastig zijn, terwijl het vervangen van een pci-e-kaart een eenvoudig proces is.

Intels roadmap met The Element. Foto via AnandTech

Volgens Intel wordt de kaart van stroom voorzien door middel van de pci-e-aansluiting. Deze biedt een stroomvoorziening van 75W. Wel heeft de getoonde kaart een extra 8-pinsaansluiting die de kaart van 150W extra stroom kan voorzien. Dit komt neer op een totaal vermogen van 225W voor cpu, dram en opslag. Voor een mobiele Intel-cpu is 75W echter meer dan genoeg.

Razer introduceerde tijdens de CES 2014 een soortgelijk concept in de vorm van Project Christine. Dit product kwam echter nooit uit de conceptfase, terwijl dit computersysteem van Intel daadwerkelijk moet worden uitgebracht. Exacte configuraties en prijzen zijn nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend wanneer dergelijke modulaire computers voor consumenten op de markt komen. Volgens Intel kunnen fabrikanten 'in het eerste kwartaal van 2020' met dit project aan de slag.