Epic Games verdedigt Fortnite-matchmaking van controllerspelers met kbm-spelers

Epic Games verdedigt de beslissing om crossplatform-matchmaking tussen spelers met controllers en spelers met muis en keyboard in te voeren. De Fortnite-maker gelooft dat zijn inschatting van spelersvaardigheid accuraat genoeg is om het verschil in input te compenseren.

Epic Games stelt dat het vertrouwen heeft in zijn matchmakingsysteem, zoveel zelfs dat er mogelijk een match kan ontstaan tussen een speler met toetsenbord en muis en eentje die een touchscreen gebruikt. Wel worden analytics en feedback nauwlettend in de gaten gehouden. Op het moment wordt de functie nog 'uitgerold': nog niet alle spelmodi en regionen hebben de wijzigingen gekregen.

In september van dit jaar kondigde Epic Games een aantal aanpassingen aan voor Fortnite Battle Royale: de game krijgt bots, die zich aanpassen aan het vaardigheidsniveau van hun tegenstanders. Daarnaast wordt matchmaking mede gebaseerd op een inschatting van vaardigheid, die Epic hype noemt. Daarbij werd de harde afbakening tussen teams met kbm -spelers en teams zonder ook weggehaald, zo bleek. Daar was niet iedereen tevreden mee.

Crossplatform-matchmaking is een relatief jong concept. Hoewel het op een technisch vlak al langer mogelijk was, had bijvoorbeeld Sony een tijd lang niet het verlangen om zijn platform ervoor open te stellen, hoewel het daar inmiddels op teruggekomen is.

Het voordeel van crossplatform-multiplayer is dat de spelerspoule groter wordt. Een platform met een kleinere multiplayerpopulatie kan hier dus profijt van hebben in de vorm van makkelijker te vinden speelsessies. Nog een voordeel is dat een speler minder verplicht wordt om op hetzelfde platform te zitten als waar zijn gamingvrienden op zitten.

De nadelen zitten meer in de concrete technische details: een pc is in staat tot hogere framerates en nauwkeurigere invoermethodes dan consoles, wat duidelijk merkbare en mogelijk oneerlijke voordelen aan spelers biedt. Voor zover bekend is Epic Games met Fortnite Battle Royale de eerste ontwikkelaar die tracht alle spelers in een fps in een enkele poule te zetten.