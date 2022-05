Epic Games stelt volgende Fortnite-seizoen uit tot 4 juni

Epic Games heeft seizoen 3 van Fortnite Chapter 2 uitgesteld tot 4 juni. Het seizoen zou in eerste instantie over twee weken uitkomen. De ontwikkelaar geeft geen reden voor het uitstel.

In een blogpost vertelt Epic Games dat de ontwikkelaar het huidige seizoen van Fortnite zal voortzetten na 30 april. Seizoen drie van Fortnite Chapter 2 zou in eerste instantie rond 1 mei uitkomen, maar die release is dus verplaatst naar juni. Tegelijkertijd meldt de ontwikkelaar dat er wel 'veel nieuwe content' voor het huidige seizoen aankomt, waaronder 'nieuwe gameplay', bonus-xp, nieuwe challenges en 'meer verrassingen'. Ook moeten er meer manieren komen om de gouden battle pass-styles vrij te spelen.

De ontwikkelaar geeft geen reden voor het uitstel. Het is dus niet duidelijk of Epic Games dit heeft gedaan vanwege het coronavirus, waardoor veel ontwikkelaars vanuit huis moeten werken. Eerder werd onder andere The Last of Us Part II uitgesteld vanwege de uitbraak van het virus, hoewel dat werd gedaan wegens logistieke problemen. Eerder dit jaar stelde Epic Games ook de release van het huidige seizoen uit.