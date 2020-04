Microsoft verlengt ondersteuning Windows 10 October 2018 Update

Microsoft heeft de ondersteuning voor onder andere de Home- en Pro-versie van de Windows 10 October 2018 Update verlengd van 12 mei 2020 naar 10 november 2020. Volgens Microsoft moet dat helpen om stress bij klanten te verminderen.

Microsoft heeft een aantal veranderingen voor zijn levenscyclusbeleid van enkele producten doorgevoerd zodat bedrijven zich, in de woorden van het softwarebedrijf, 'kunnen focussen op de continuïteit van hun business'. De Home-, Pro-, Pro Educatie-, Pro voor Werkstations- en IoT Core-versies van Windows 10 versie 1809, oftewel de October 2018 Update, krijgen niet uiterlijk 12 mei aanstaande hun laatste beveiligingsupdate maar op 10 november van dit jaar.

Microsoft pauzeert bovendien de feature-updates voor de Home- en Pro-edities van versie 1809 en in aanloop naar de nieuwe deadline van november zal de feature-update langzaam uitgerold en nauwgezet gevolgd worden, is de belofte.

Voor versie 1809 van Windows Server is de end-of-life eveneens verplaatst van 12 mei naar 10 november. Versie 1810 van de Configuration Manager krijgt uiterlijk 1 december in plaats van 27 mei zijn laatste update en voor SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 en Project Server 2010 is die datum verplaatst van 13 oktober 2020 naar 13 april 2021. Tenslotte blijft de oude webclient van Dynamics 365 Customer Engagement twee maanden langer ondersteund, tot december 2020.

Eerder verlengde Microsoft de ondersteuning van de Enterprise- en Educatie-edities van Windows 10 Fall Creators Update, oftewel versie 1709, tot 13 oktober 2020.