Facebook start test met Novi-wallet en Paxos-stablecoin in VS en Guatemala

Facebook is op dinsdag met een 'kleine pilot' voor de Novi-wallet begonnen. Binnen de pilot kunnen gebruikers in de Verenigde Staten en Guatemala geld naar elkaar sturen. Novi was eerder bekend als Calibra en gebruikt vooralsnog een stablecoin van Paxos.

Met de test wil Facebook onderzoeken of de techniek werkt en geschikt is voor klanten. Voor de pilot werkt het bedrijf samen met Paxos en Coinbase. Gebruikers kunnen dollars omzetten naar de stablecoin USDP, ofwel de Pax Dollar. Deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en kunnen gebruikers in Guatemala weer omzetten naar de Guatemalteekse quetzal. Dit geld kunnen ze naar hun bankrekening sturen of als contant geld opnemen.

De Novi-app is te downloaden in de Apple App store en Google Play. Facebook spreekt over een beperkt aantal gebruikers en een wachtlijst; hoeveel gebruikers er nu worden toegelaten is niet bekend. Gebruikers moeten hun identiteitskaart uploaden voor ze geld kunnen sturen of ontvangen. Aan de dienst zijn geen kosten verbonden, zegt Facebook.

Facebook onthulde ruim twee jaar geleden het Libra-betaalmiddel en de Calibra-dienst. Aanvankelijk had de dienst in 2020 moeten verschijnen. Hierbij was Libra een betaalmiddel op basis van de Libra-opensourceblockchain, waarvoor Facebook samenwerkte met onder meer Visa, PayPal en eBay. Calibra was de wallet.

Libra en Calibra kregen kritiek van meerdere organisaties en overheden, waaronder de Europese Unie. Door deze kritiek trokken meerdere partners zich terug, waarna Facebook de plannen aanpaste. Zo gaat het platform meerdere stablecoins voor verschillende valuta ondersteunen. Daarnaast wijzigde Facebook de naam van Calibra naar Novi.

Inmiddels is Libra ook van naam gewijzigd, naar Diem. Facebook zegt nog steeds te geloven in Diem, maar een door een gebrek aan steun van overheden zet Facebook het betaalmiddel nog niet in. Zodra deze goedkeuring er is, moet Novi echter overstappen naar Diem. Facebook heeft hier geen data over gegeven; het is daarnaast niet duidelijk wanneer Novi breder beschikbaar moet worden.