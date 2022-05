VK geeft Facebook miljoenenboete om gebrek aan communicatie na Giphy-overname

Facebook heeft een boete van omgerekend zo'n 59,2 miljoen euro gekregen van de Britse mededingingswaakhond CMA. Het Amerikaanse platform zou onvoldoende aan de CMA hebben gerapporteerd sinds de waakhond de overname van .gif-platform Giphy onderzoekt.

De CMA startte in juni 2020 een onderzoek naar de overname van Giphy door Facebook, een maand nadat Facebook de overname bekendmaakte. Bij de start van het onderzoek van de Competition and Markets Authority stuurde de waakhond een initial enforcement order naar Facebook en Giphy. Onder zo'n IEO zijn de twee bedrijven verplicht met elkaar te concurreren alsof het nog twee onafhankelijke bedrijven zijn en mogen de twee bedrijven ook niet verder integreren zolang het onderzoek nog loopt.

Als onderdeel van dit proces was Facebook verplicht de CMA 'regelmatig' van updates te voorzien, waarin het bedrijf uitlegde hoe het aan de IEO voldeed. Facebook stuurde 'significant beperkte' updates naar de CMA, waar de waakhond het bedrijf naar eigen zeggen meermaals over waarschuwde. Het bedrijf ging in hoger beroep tegen een groot deel van de IEO, maar de rechters gingen er niet in mee en noemden de strategie van Facebook er een van 'hoog risico'.

CMA noemt het gebrek aan uitgebreide rapporten 'een bewuste handeling' van Facebook en geeft het bedrijf daarom een boete van vijftig miljoen pond. De waakhond zegt dat het gebrek aan uitgebreide rapporten 'de mogelijkheden om toezicht te houden, problemen te voorkomen of op te lossen fundamenteel ondermijnd heeft'. Daarnaast krijgt Facebook een boete van een half miljoen pond, omdat het bedrijf tweemaal zijn Chief Compliance Officer wijzigde zonder eerst om toestemming te vragen.

Facebook zegt tegen Reuters het 'sterk oneens' te zijn met de boete. Het sociale medium zegt zijn best te hebben gedaan om aan de IEO te kunnen voldoen. Vervolgstappen worden nog overwogen.

Het onderzoek van CMA naar de overname van Giphy door Facebook loopt nog. Eerder zei de autoriteit dat de overname mogelijk de concurrentie tussen verschillende sociale media schaadt en dat de overname in het uiterste geval ongedaan kan worden gemaakt. De CMA sprak in augustus de verwachting uit om op 6 oktober met een uitslag te komen; deze deadline is dus niet gehaald. De waakhond moet nu voor 1 december met een conclusie komen.