Gerucht: toezichthouder VK blokkeert Meta's overname van Giphy

De Britse toezichthouder Competitions and Market Authority zou de overname van Giphy door Meta, het voormalige Facebook, willen blokkeren. Dat meldt zakenkrant Financial Times. De toezichthouder gaf Meta al eerder een miljoenenboete vanwege de overname.

De CMA zei eerder al in een voorlopig besluit om de overname niet toe te staan, omdat het concurrentie zou beperken. Het gaat de toezichthouder erom dat Giphy een speler had kunnen worden in de markt voor online advertenties in het VK, maar dat het .gif-platform dat nu niet heeft gedaan vanwege de geplande overname, meldt Financial Times. Facebook heeft 40 tot 50 procent van de online advertentiemarkt in het VK in handen.

Behalve dat denkt de toezichthouder dat Meta door Giphy meer gebruikersdata in handen kan krijgen, door concurrenten als Snapchat en TikTok ertoe te dwingen meer data te geven. Dat kan, omdat andere platforms integratie bieden met het .gif-platform om gifjes te laten zien.

Facebook kondigde anderhalf jaar geleden aan Giphy over te willen nemen. Met de overname van enkele honderden miljoenen euro's zou Meta de gif-bibliotheek van Instagram willen uitbreiden. Waarom de overname daarom nodig was, specificeerde Facebook niet. De CMA gaf Facebook in augustus al een boete vanwege een gebrek aan communicatie over de overname.