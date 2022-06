NPO wil overwegen om Luister-app open te stellen voor podcasts van derden

De Nederlandse Publieke Omroep gaat nadenken over het voorstel om zijn podcast-app Luister open te stellen voor podcasts van derden. Dat is nu niet het geval. Daardoor zou de Luister-app een lokale concurrent voor internationale podcasts-apps kunnen worden.

Momenteel is NPO Luister nog een experiment en moet er nog toestemming komen van het ministerie om ermee door te gaan. NU.nl schrijft dat DPG, moederbedrijf van onder meer De Volkskrant, Trouw, Het Parool, NU.nl en Tweakers, het voorstel heeft gedaan om er een centraal nationaal platform voor podcasts van te maken.

Volgens Iwan Reuwekamp, bij DPG verantwoordelijk voor podcasts, is het voordelig om van NPO Luister een open platform te maken. "Overal zie je dat er naast Spotify en Apple nog ruimte is voor één lokale speler. Als de NPO de sector zou willen helpen, laten ze dan zorgen dat hun app die ene lokale speler wordt waar we allemaal in kunnen participeren."

NRC, in handen van uitgever Mediahuis, reageert niet enthousiast. Het heeft met NRC Audio al een eigen app voor podcasts gemaakt. Adjunct-hoofdredacteur Harrison van der Vliet noemt het omvormen van NPO Luister tot lokale concurrent voor Apple en Spotify op gebied van podcasts een 'interessante gedachte'. "Maar ik weet niet of het de beste besteding van publieke middelen is."

Op dit moment zijn er geen open nationale platforms voor podcasts. Bij de Tweakers Podcast had Apple Podcasts afgelopen maand het hoogste aandeel onder luisteraars met 24,8 procent, gevolgd door Spotify met 19,7 procent. Daarachter komen Google Podcasts en de app Pocket Casts als grootste platforms naar voren.